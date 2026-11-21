Canal Exército do Lula perde 1,4 milhão de membros após racha na base
Movimento digital de Janones sofre perda expressiva enquanto debates sobre o pacote fiscal movimentam os bastidores da base aliada governista
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O canal de WhatsApp Exército do Lula, coordenado pelo deputado André Janones (Avante-MG), registrou a perda de 1,4 milhão de participantes em menos de trinta dias. A ferramenta digital contabilizava 9.520.449 inscritos em 21 de novembro de 2026. O total representa uma redução em relação aos mais de 10,9 milhões de membros reunidos durante a disputa eleitoral contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).
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A saída de integrantes coincide com embates públicos entre o parlamentar mineiro e integrantes da ala à esquerda da base aliada. A divergência começou com a tramitação do pacote de ajuste fiscal elaborado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que obteve aprovação no Senado.
Divergências na base governista
Congressistas como Lindbergh Farias (PT-RJ), Glauber Braga (Psol-RJ) e Jones Manoel (Psol-PE) criticaram a equipe econômica. O grupo avalia que as medidas prejudicam o eleitorado popular ao priorizar o mercado financeiro. Lindbergh declarou que a responsabilidade fiscal do país deve recair sobre o "andar de cima".
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Em reação ao pacote, parlamentares protocolaram projetos na Câmara para tributar lucros e dividendos, grandes fortunas e títulos bancários como LCA e LCI.
Janones acusou setores da esquerda de articularem uma debandada coletiva do canal. Em publicação no X, o parlamentar afirmou que alas radicais aproveitavam viagens internacionais do presidente para espalhar informações falsas e declarou: "a história será implacável com vocês".
Jones Manoel contestou a afirmação e negou qualquer ação deliberada de esvaziamento. O deputado eleito pelo Psol rebateu que o abandono de membros ocorreu porque o coordenador adotou uma "postura autoritária e de seita". Lindbergh também rejeitou a abordagem de Janones e pontuou que divergências normais não configuram deslealdade.
Medidas do pacote fiscal
A proposta orçamentária do Executivo projeta impacto entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões para o exercício de 2027. O texto passou no Senado por 45 votos a 31 e tem votação prevista na Câmara dos Deputados em 23 de novembro de 2026. A proposta inclui:
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redução de 2,5% para 2% na taxa de crescimento real dos gastos públicos;
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redução extra de 10% nas concessões de incentivos fiscais;
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restrição no aproveitamento e compensação de tributos por companhias;
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alteração na fórmula de cálculo do investimento mínimo constitucional na saúde;
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ampliação dos mecanismos de controle de despesas e prazos contra supersalários.