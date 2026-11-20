Vaga no STF: Ana Elisa pressiona Lula por indicação de uma mulher negra na Corte
Deputada cita racismo estrutural em 130 anos de República; parlamentar defende representatividade nos espaços de poder das decisões nacionais
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A deputada federal eleita Ana Elisa (PT) se pronunciou neste feriado do Dia da Consciência Negra (20/11) para defender que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal (STF). A parlamentar destacou que o Brasil nunca teve uma ministra negra na Corte máxima em mais de 130 anos de história da República.
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Segundo Ana Elisa, essa ausência reflete o racismo estrutural que atravessa as instituições brasileiras. Ela declarou que não basta reconhecer a contribuição do povo negro para a construção do país, sendo preciso assegurar a presença dessa população nos locais onde as decisões que definem o futuro nacional são tomadas.
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A deputada mineira lembrou ainda que a data homenageia nomes como Zumbi e Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela e Luiz Gama, figuras responsáveis por abrir caminhos históricos. Diante disso, ela confrontou a previsão constitucional de igualdade com a realidade prática enfrentada pela população negra na sociedade.
Indicadores de violência contra a população negra
Para contextualizar a situação social, Ana Elisa apresentou estatísticas sobre violência e letalidade:
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A cada vinte e três minutos morre um jovem preto no Brasil
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77% das vítimas de homicídios no país são pessoas negras
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82% das pessoas mortas em operações policiais são pessoas negras
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Um jovem preto tem 3,5 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco
Desigualdade na renda e na educação
A parlamentar também reuniu índices econômicos e educacionais:
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Uma pessoa branca recebe em média R$ 4.425, enquanto uma pessoa preta recebe R$ 2.500
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45% das mulheres pretas ou pardas trabalham na informalidade
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Pessoas pretas ocupam apenas 30% dos cargos de gerência
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Apenas 19% dos jovens pretos de 18 a 24 anos frequentavam ou já haviam concluído o ensino superior, contra 39,6% dos jovens brancos
Ao abordar a relevância da data, Ana Elisa afirmou que a transformação do dia em feriado nacional representou um marco para o movimento negro, mas indicou como o presidente Lula pode contribuir. "Neste dia da Consciência Negra, defendo que o presidente Lula indique uma mulher negra para o STF."
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A deputada pontuou que a falta de mulheres negras em posições de poder reflete o racismo estrutural. "Não adianta apenas nós observarmos quem mais morre, quem menos tem educação, quem menos tem acesso à moradia."