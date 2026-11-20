Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT) se pronunciou neste feriado do Dia da Consciência Negra (20/11) para defender que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal (STF). A parlamentar destacou que o Brasil nunca teve uma ministra negra na Corte máxima em mais de 130 anos de história da República.

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Segundo Ana Elisa, essa ausência reflete o racismo estrutural que atravessa as instituições brasileiras. Ela declarou que não basta reconhecer a contribuição do povo negro para a construção do país, sendo preciso assegurar a presença dessa população nos locais onde as decisões que definem o futuro nacional são tomadas.

A deputada mineira lembrou ainda que a data homenageia nomes como Zumbi e Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela e Luiz Gama, figuras responsáveis por abrir caminhos históricos. Diante disso, ela confrontou a previsão constitucional de igualdade com a realidade prática enfrentada pela população negra na sociedade.

Indicadores de violência contra a população negra

Para contextualizar a situação social, Ana Elisa apresentou estatísticas sobre violência e letalidade:

A cada vinte e três minutos morre um jovem preto no Brasil

77% das vítimas de homicídios no país são pessoas negras

82% das pessoas mortas em operações policiais são pessoas negras

Um jovem preto tem 3,5 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco

Desigualdade na renda e na educação

A parlamentar também reuniu índices econômicos e educacionais:

Uma pessoa branca recebe em média R$ 4.425, enquanto uma pessoa preta recebe R$ 2.500

45% das mulheres pretas ou pardas trabalham na informalidade

Pessoas pretas ocupam apenas 30% dos cargos de gerência

Apenas 19% dos jovens pretos de 18 a 24 anos frequentavam ou já haviam concluído o ensino superior, contra 39,6% dos jovens brancos

Ao abordar a relevância da data, Ana Elisa afirmou que a transformação do dia em feriado nacional representou um marco para o movimento negro, mas indicou como o presidente Lula pode contribuir. "Neste dia da Consciência Negra, defendo que o presidente Lula indique uma mulher negra para o STF."

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A deputada pontuou que a falta de mulheres negras em posições de poder reflete o racismo estrutural. "Não adianta apenas nós observarmos quem mais morre, quem menos tem educação, quem menos tem acesso à moradia."