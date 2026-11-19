Lula convoca live para este sábado e promete mobilização pelo país
Live marcada para as 10h foi divulgada no WhatsApp: presidente reeleito destaca ações em favor do Brasil, da democracia e dos jovens
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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (19/11), por meio do canal "Exército do Lula" no WhatsApp, a realização de uma transmissão ao vivo, marcada para este sábado (21/11), a partir das 10h.
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Criado e administrado pelo deputado André Janones (REDE-MG), o canal no aplicativo de mensagens foi pensado para impulsionar a campanha do presidente Lula no segundo turno das Eleições 2026, e superou a marca de 11 milhões de seguidores.
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A intenção da live, segundo Lula, é explicar as coisas que foram feitas desde que ele ganhou as eleições, e os planos para o futuro governo.
“Nós vamos entrar em combate em favor do Brasil, em favor das mulheres, dos homens, dos jovens, em favor da democracia e da liberdade”, concluiu o político.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria