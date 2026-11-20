O deputado federal André Janones (Rede) aproveitou o Dia da Consciência Negra para se comprometer com a luta contra o racismo em seu próximo mandato.

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Em uma postagem no X, ele contou que sua consciência sobre o racismo ocorreu quando passou a frequentar um curso pré-vestibular voltado para estudantes negros e carentes e viu como seus colegas negros recebiam um tratamento diferente do dele.

Eu me formei em direito através de um curso pré-vestibular voltado para estudantes negros e carentes que premiava os que tivessem melhor desempenho, com uma bolsa de estudos . Eu consegui a bolsa, mas a consciência que eu adquiri ali, em especial sobre o racismo, foi ainda mais importante pois foi ali que comecei a entender, de perto, a crueldade do racismo. Eu cansei de chegar a lugares onde eu era tratado com respeito, enquanto meus colegas negros, que estavam exatamente ao meu lado, recebiam um tratamento completamente diferente. Às vezes, bastava observar um olhar, um gesto ou a maneira como alguém se dirigia a eles. Aquilo me ensinou uma coisa que nunca mais esqueci: o racismo nem sempre precisa de palavras para humilhar alguém. Poucas coisas na vida me revoltam tanto quanto o racismo, eu sinto um nojo tão grande que precisei trabalhar isso na terapia pra não perder a razão e partir para agressão física ao presenciar atos racistas. Eu sei que a maioria vai ler esse texto e pensar: “ah esse texto não é pra mim pois não sou racista”. Será mesmo ? Quero aproveitar que hoje é o dia da CONSCIÊNCIA NEGRA, para dizer que mesmo com toda essa consciência que eu citei acima, com toda essa indignação, eu ainda eu vivo em uma sociedade estruturalmente racista e que, por isso, também posso reproduzir preconceitos, mesmo sem perceber. Não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer isso. Pelo contrário! Sempre que percebo algum pensamento preconceituoso, faço questão de trazer aquilo para a consciência, questionar e corrigir. Porque ninguém combate de verdade o racismo se não estiver disposto a enfrentar também os próprios preconceitos. É por isso que sou um defensor tão firme das políticas de cotas e de outras ações afirmativas. Não adianta dizer que todos são iguais perante a lei quando, na vida real, uns precisam vencer obstáculos que outros sequer conhecem. O Brasil aboliu a escravidão há mais de 130 anos, mas não aboliu as desigualdades que ela deixou. E não podemos fingir que séculos de injustiça desapareceram simplesmente porque uma lei foi assinada. Por isso, quero assumir um compromisso com vocês: a luta contra o racismo será uma das grandes prioridades do meu próximo mandato. Vou trabalhar por políticas públicas, apresentar propostas e destinar emendas parlamentares para iniciativas que ajudem a combater a desigualdade racial, pois quero que outros jovens negros e de baixa renda tenham as mesmas oportunidades que um dia mudaram a minha vida. Neste Dia da Consciência Negra, minha homenagem vai a Zumbi dos Palmares, a todos que lutaram antes de nós e, principalmente, aos milhões de brasileiros negros que continuam enfrentando o preconceito todos os dias. Porque não basta dizer que somos contra o racismo. Precisamos fazer alguma coisa para acabar com ele. E essa luta também é minha. Não porque eu saiba o que é sofrer racismo na própria pele, mas porque não preciso sentir uma injustiça na minha própria pele para reconhecer que ela é inaceitável. Afinal, a luta contra o racismo não é uma responsabilidade apenas dos negros. É uma obrigação de todos aqueles que acreditam na justiça, na igualdade e na dignidade humana. — André Janones (@AndreJanonesMG) November 20, 2026



"Poucas coisas na vida me revoltam tanto quanto o racismo. Sinto um nojo tão grande que precisei trabalhar isso na terapia para não perder a razão e partir para agressão física ao presenciar atos racistas", escreveu Janones.

Ele disse que, por viver em uma sociedade estruturalmente racista, é um defensor das políticas de cotas e de outras ações afirmativas.

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"Por isso, quero assumir um compromisso com vocês: a luta contra o racismo será uma das grandes prioridades do meu próximo mandato. Vou trabalhar por políticas públicas, apresentar propostas e destinar emendas parlamentares para iniciativas que ajudem a combater a desigualdade racial, pois quero que outros jovens negros e os de baixa renda tenham as mesmas oportunidades que um dia mudaram minha vida", comentou o parlamentar.



