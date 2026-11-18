Em meio ao debate sobre o ajuste fiscal do governo federal, o canal do WhatsApp “Exército do Lula” já perdeu mais de 1 milhão de membros. Atualmente, o grupo coordenado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) tem 9,6 milhões de seguidores.

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No auge, logo após o resultado do segundo turno que deu a vitória a Lula (PT), aproximadamente 10,9 milhões de pessoas integravam o “exército”, apontado como um dos responsáveis pela virada histórica do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL), que tinha saído na frente no primeiro turno.

Como noticiou o Estado de Minas, o grupo passou a ser palco de protestos contra a proposta de ajuste fiscal que está em discussão no Congresso Nacional. Milhares de membros passaram a reagir às mensagens de Janones com emojis de tesoura, em referência ao “tesouraço” defendido por Flávio durante a campanha presidencial, em associação aos cortes públicos feitos por Javier Milei na Argentina.

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Enquanto parte da esquerda critica a medida econômica, Janones saiu em defesa de Lula e chamou os dissidentes de “covardes”, “extremistas” e “revolucionários de apartamento”. O racha fez uma parte das pessoas que defenderam a reeleição de Lula deixarem o “exército”.

