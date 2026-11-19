O deputado federal André Janones (Rede-MG) minimizou a saída de seguidores do “Exército do Lula”, canal de WhatsApp que ele criou para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição. Nesta quinta-feira (19), no X, o parlamentar respondeu a uma publicação sobre a perda de inscritos e prometeu repor as baixas em dobro.

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“Perder? Deixa eles brincarem! Eu tô só observando, daqui a pouco vocês vão ver a força do povo unido! Vamos meter mais dois soldados para cada um que sair! Aguardem! Quem viver, verá!”, escreveu.

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Janones reagiu a um post de Diogo Rodriguez, que destacou o peso do canal mesmo com a debandada. “A verdade é que, mesmo se perder mais 4 milhões de seguidores, o Exército do Lula ainda será um canhão digital. Não foi pouca coisa o que o Janones conseguiu”, escreveu.

@diogojorn Perder ? Deixa eles brincarem ! Eu to só observando , daqui a pouco vocês vão ver a força do povo unido! Vamos meter mais dois soldados para cada um que sair ! Aguardem! Quem viver , verá! ???? — André Janones (@AndreJanonesMG) November 19, 2026

Boicote da esquerda

Não é a primeira vez que o deputado fala do esvaziamento do canal. Na semana passada, Janones acusou militantes de esquerda de fazer campanha para que as pessoas deixassem o “Exército do Lula”. Segundo ele, parte das críticas surgiu porque Lula priorizou compromissos da agenda internacional. O deputado afirmou que os ataques partem de pessoas que, na avaliação dele, foram beneficiadas eleitoralmente pela associação com o presidente.

De 50 mil a 10 milhões

O canal virou um fenômeno na reta final da campanha. O grupo tinha cerca de 50 mil seguidores no começo de outubro e chegou perto de 2 milhões em dois dias. Em 23 de outubro, dois dias antes do segundo turno, alcançou 10 milhões de seguidores e se tornou o segundo maior canal do WhatsApp no Brasil.

Durante a campanha, o canal foi alvo de uma série de decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 13 de outubro, o presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, autorizou que voltasse ao ar.

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Com a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL), Janones passou a ser chamado de “general” da campanha. Agora, o presidente e o deputado querem manter o canal ativo para divulgar propostas do governo e estimular apoiadores a participar dos debates políticos. Janones estabeleceu como meta chegar a 13 milhões de inscritos até a posse de Lula, marcada para 5 de janeiro.