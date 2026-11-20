Mais do que uma modalidade turística, o afroturismo propõe uma mudança de olhar. A experiência não se limita a visitar monumentos ou fotografar paisagens. Ela valoriza quem vive nos territórios, os saberes ancestrais, a oralidade, a culinária, a música, a religiosidade, o empreendedorismo negro e as diferentes formas de resistência que atravessam gerações.

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Em muitos destinos brasileiros, guias locais, quilombolas, artistas, lideranças comunitárias, griôs e representantes de comunidades tradicionais são protagonistas dessa experiência. É uma maneira de viajar com mais consciência, contribuindo para a economia local e compreendendo que cada território possui suas próprias narrativas, cicatrizes, celebrações e formas de manter viva a ancestralidade.

Neste roteiro, reunimos destinos brasileiros onde a memória, a cultura e a espiritualidade afro-brasileira convidam a uma viagem que vai muito além do turismo convencional.

Um roteiro para se reconectar com a ancestralidade

1. Salvador (BA) — Onde o Brasil tem alma africana Popularmente conhecido como “Pelô”, o Pelourinho é conhecido por suas ruas de paralelepípedos, arquitetura colonial colorida e é um importante centro cultural e histórico. wikimedia commons Paul R. Burley Salvador é um dos destinos mais emblemáticos para quem deseja conhecer a força da cultura afro-brasileira. A cidade reúne história, religiosidade, música, gastronomia e manifestações culturais que atravessam gerações. Pelourinho, Liberdade, Curuzu e Itapuã são territórios que ajudam a contar a história da população negra na Bahia. O visitante pode conhecer o legado dos blocos afros, como o Ilê Aiyê, visitar museus, percorrer circuitos afrocentrados e conhecer a história de mulheres que fizeram da fé e da cultura instrumentos de resistência. Entre as experiências estão os roteiros pelo Centro Histórico, o Museu Afro-Brasileiro, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e circuitos guiados que revelam personagens e lugares muitas vezes invisibilizados pelas narrativas tradicionais do turismo. Salvador é também um convite a compreender o Candomblé, a força dos terreiros e o papel da culinária ancestral, com o acarajé, o abará e outros sabores que carregam história, identidade e pertencimento.

2. Serra da Barriga (AL) — A memória de Palmares e a força da liberdade Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga (AL), registra uma das maiores experiências de resistência à escravidão nas Américas, e à memória de Zumbi e Dandara Fundação Palmares/Divulgação Em União dos Palmares, a Serra da Barriga guarda um dos capítulos mais simbólicos da história brasileira. O território está ligado ao Quilombo dos Palmares, uma das maiores experiências de resistência à escravidão nas Américas, e à memória de Zumbi e Dandara. O Parque Memorial Quilombo dos Palmares permite conhecer aspectos da organização da comunidade quilombola, suas referências culturais e sua história de resistência. O passeio ganha significado ao percorrer um território que representa liberdade, luta coletiva e o direito de existir. Mais do que um passeio histórico, visitar a Serra da Barriga é uma experiência de reflexão sobre o Brasil, suas desigualdades e a importância de preservar a memória de quem lutou contra a escravidão.

3. Pequena África (RJ) — Caminhos de memória no coração do Rio A Pequena África, no Rio de Janeiro, não é apenas um roteiro histórico. É um território onde a cultura negra segue viva Mtur Na região portuária do Rio de Janeiro, a Pequena África reúne lugares fundamentais para compreender a diáspora africana no Brasil. O roteiro passa por espaços de memória, manifestações culturais e territórios que guardam a história da população negra na cidade. O Cais do Valongo, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, é um dos pontos mais importantes dessa caminhada. Por ali chegaram milhares de africanos escravizados. O sítio arqueológico é um lugar de memória, reconhecimento e reflexão sobre um dos períodos mais violentos da história brasileira. A visita pode incluir a Pedra do Sal, reconhecida como um dos berços do samba carioca, além de circuitos pelo entorno, rodas de samba, manifestações culturais e iniciativas conduzidas por guias e pesquisadores locais. A Pequena África não é apenas um roteiro histórico. É um território onde a cultura negra segue viva, pulsando no cotidiano, na música, na arte e na resistência.

4. Território Kalunga (GO) — Ancestralidade entre montanhas e cachoeiras Entre os municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, o território Kalunga abriga comunidades quilombolas que preservam tradições, histórias, modos de vida e conhecimentos ancestrais. A região está inserida na paisagem da Chapada dos Veadeiros e oferece uma combinação de natureza, cultura e turismo comunitário. No Engenho II, por exemplo, visitantes podem conhecer a história local, vivenciar a gastronomia tradicional, percorrer trilhas e acessar cachoeiras acompanhados por moradores e guias da comunidade. O território Kalunga é um convite para compreender que quilombo não é apenas um lugar que pertence ao passado. É espaço de vida, produção, cultura, organização, resistência e futuro.

5. Quilombo Kaonge (BA) — Saberes que passam de geração em geração No Recôncavo Baiano, o Quilombo Kaonge, na região de Cachoeira, oferece experiências ligadas à cultura, à produção tradicional e aos conhecimentos transmitidos pelos mais velhos. O visitante pode conhecer práticas artesanais, como a produção de farinha e azeite de dendê, aprender sobre ervas medicinais, participar de vivências gastronômicas e ouvir histórias sobre a organização comunitária, a economia local e os saberes ancestrais. É uma experiência que aproxima o turista da vida quilombola, sem transformar a cultura em cenário. O protagonismo dos moradores é parte essencial da visita, que valoriza o território, a sustentabilidade e o conhecimento tradicional.

6. São Luís (MA) — Tambor, reggae e resistência negra São Luís do Maranhão é um dos destinos mais expressivos do afroturismo brasileiro Mtur A capital maranhense é um dos destinos mais expressivos do afroturismo brasileiro. A presença negra está nas ruas, nos ritmos, nas festas, na culinária e na história da cidade. O bairro da Liberdade, reconhecido por sua forte identidade negra, abriga referências culturais, iniciativas comunitárias e o cotidiano de um dos territórios afrodescendentes mais importantes do Maranhão. Os roteiros afrocentrados ajudam a conhecer histórias locais, personagens, manifestações culturais e espaços de resistência. O visitante também pode se aproximar do tambor de crioula, do bumba meu boi, do reggae e de outras expressões que fazem de São Luís um território de memória e celebração. O Museu Cafuá das Mercês é outra parada importante para quem deseja conhecer a história e a cultura afro-maranhense.

7. Recife (PE) — A herança africana que pulsa nos ritmos pernambucanos Recife é um destino onde a história negra se manifesta na música, na dança, nas manifestações populares, na religiosidade e na formação da cidade. O afroturismo permite descobrir a capital pernambucana por caminhos que vão além dos cartões-postais. Os roteiros afrocentrados pelo Recife Antigo e pelo centro histórico ajudam a compreender a contribuição da população negra para a cultura pernambucana, aproximando o visitante de manifestações como o maracatu, as tradições afro-religiosas, o coco e a cultura popular. É uma viagem para ouvir, sentir e compreender a história que ecoa nos tambores, nos cortejos, nas ruas e nas comunidades.

8. Ouro Preto (MG) — A história que precisa ser contada por outras vozes A arquitetura barroca e as ruas de pedra de Ouro Preto, em Minas Gerais, refletem o legado do Ciclo do Ouro e sua importância histórica. João André Simiquelli de Souza/ Wikimedia Commons A antiga Vila Rica é frequentemente lembrada pela arquitetura colonial, pelas igrejas barrocas e pela história da mineração. Mas existe outra perspectiva que merece conduzir a visita: a presença, o trabalho, a resistência e a contribuição da população negra na construção de Minas Gerais. Um roteiro afrocentrado pela cidade pode incluir igrejas ligadas às irmandades negras, espaços de memória, referências à história da escravidão, manifestações culturais e visitas mediadas que revelem personagens e narrativas pouco presentes nos circuitos convencionais. Conhecer Ouro Preto sob essa perspectiva é compreender que, por trás da riqueza do ouro e da monumentalidade barroca, existiram vidas, saberes, mãos, fé e histórias que não podem ser esquecidas.

9. Quilombo dos Marinhos (MG) — Fé, memória e a voz dos ancestrais Em uma das experiências do catálogo Céu de Montanhas, em Brumadinho, o visitante percorre quilombos e se depara com os cânticos da benzedeira Dona Nair, do Quilombo de Marinhos, tem poder cura Carlos Altman/EM Em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Quilombo dos Marinhos é um território de memória, tradição e resistência. A comunidade preserva histórias, saberes e expressões culturais que atravessam gerações. A experiência de conhecer o quilombo é marcada pela oralidade, pela espiritualidade, pelo vínculo com a terra e pela força de seus moradores. As histórias contadas por suas lideranças revelam a importância da ancestralidade como patrimônio vivo. O contato com benzedeiras, raizeiras, mestres e guardiões da memória pode transformar a visita em um encontro de profunda conexão, desde que realizado com respeito, autorização e valorização dos protagonistas do território. É um lugar que nos lembra que a história de Minas Gerais não se resume às cidades coloniais: ela também está nos quilombos, nas comunidades, nos cantos, nos rituais e nas pessoas que mantêm essa memória viva.

10. Quilombo Cafundó (SP) — Uma língua, uma cultura, uma história singular Em Salto de Pirapora, no interior paulista, o Quilombo Cafundó é reconhecido pela preservação de uma identidade cultural própria, marcada por tradições comunitárias e pela ancestralidade africana. O território se tornou referência para quem deseja compreender a riqueza e a diversidade das comunidades quilombolas brasileiras. A história do Cafundó revela como a memória, os costumes, os saberes e as formas de comunicação podem atravessar o tempo e resistir às transformações sociais. A visita, quando organizada com a comunidade, permite uma aproximação respeitosa com a cultura local, seus modos de vida e sua luta pelo reconhecimento e pela preservação do território.



11. São Cristóvão (SE) — O sagrado, a cultura e os povos de axé A quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão guarda um importante patrimônio histórico e cultural. Mas a cidade também se revela em experiências que aproximam os visitantes da cultura afro-brasileira e das tradições de matriz africana. O Terreiro de Candomblé Alarokê integra experiências de afroturismo que podem reunir rodas de conversa, oficinas de dança afro, percussão, gastronomia tradicional e apresentações artísticas, sempre respeitando os fundamentos, os espaços sagrados e as orientações de seus anfitriões. A proposta é conhecer a espiritualidade não como atração exótica, mas como parte viva da cultura brasileira, construída a partir da fé, do acolhimento, da resistência e da conexão com os ancestrais.

12. Porto Alegre (RS) — A presença negra no Sul do Brasil A história da população negra também precisa ser reconhecida no Sul, região muitas vezes retratada de maneira incompleta quando o assunto é diversidade racial e cultural. Em Porto Alegre, o Museu de Percurso do Negro propõe uma caminhada pelo centro histórico, conectando obras, monumentos e lugares que revelam a presença negra na formação da cidade. O roteiro ajuda a reconstruir narrativas, valorizar personagens e reconhecer a contribuição da população negra para a cultura, a economia e a vida urbana. É uma oportunidade para descobrir um Brasil que não cabe nos estereótipos regionais e compreender que a ancestralidade africana está presente em todos os cantos do país.

O afroturismo cresce e fortalece o protagonismo negro

O afroturismo vem conquistando espaço no cenário nacional e deixando de ser um nicho para se consolidar como uma importante ferramenta de valorização cultural, geração de renda e desenvolvimento comunitário.

Um levantamento do Ministério do Turismo aponta que 66,4% dos empreendimentos ligados ao segmento são liderados por mulheres. O dado revela a força do empreendedorismo feminino negro na construção de experiências que conectam visitantes à história, à cultura e aos saberes tradicionais brasileiros.

O Guia do Afroturismo no Brasil, elaborado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Unesco, reúne iniciativas de diferentes regiões do país, contemplando lugares de memória, comunidades quilombolas, terreiros, experiências gastronômicas, festivais e roteiros conduzidos por afroempreendedores.

A proposta é fazer com que o turismo contribua não apenas para a preservação da memória, mas também para o fortalecimento econômico dos territórios e para o reconhecimento de quem mantém essas tradições vivas.





Viajar com respeito também é uma forma de reverenciar





Conhecer territórios negros exige sensibilidade. Quilombos, terreiros, comunidades tradicionais e espaços de memória não são atrações montadas para consumo turístico. São lugares de vida, fé, resistência, organização e pertencimento.

Ao planejar uma viagem de afroturismo, prefira experiências conduzidas pelos próprios moradores, contrate guias locais, valorize o artesanato, a gastronomia e os serviços oferecidos pelas comunidades. Em espaços religiosos, respeite as regras de visitação, não fotografe pessoas, rituais ou objetos sagrados sem autorização e compreenda que nem todos os lugares estão abertos à visitação pública.

O turismo pode ser uma ponte de conhecimento, mas é o respeito que permite atravessá-la.

Neste mês da Consciência Negra, escolher um território preto como destino é mais do que fazer uma viagem. É reconhecer que a história do Brasil também se encontra nos quilombos, nos terreiros, nas rodas de samba, nos tambores, nos mercados, nas cozinhas, nas irmandades e na voz de quem preserva a memória dos ancestrais.

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Há lugares em que a paisagem emociona. Outros nos ensinam. E existem territórios em que a gente chega como visitante, mas sai carregando uma nova maneira de enxergar o mundo.