Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Uma programação que inclui homenagens, apresentações musicais e lançamento de vídeo marca o Dia da Consciência Negra em Belo Horizonte. Decretado feriado nacional em 2023, o 20 de novembro, data em que é celebrado o legado de Zumbi dos Palmares, promove a valorização da história, da memória e das manifestações culturais da população negra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Um dos destaques da agenda é a entrega do Prêmio Zumbi de Cultura, realizado pela Cia. Baobá Minas, que neste ano chega à sua 17ª edição.



Com entrada gratuita, a cerimônia será realizada no Grande Teatro do Sesc Palladium, das 19h30 às 22h30. Em parceria com mestres e mestras da cultura popular, artistas e coletivos dedicados à salvaguarda e à promoção das tradições afro-brasileiras, a Cia. Baobá Minas comanda a iniciativa que reconhece pessoas e instituições de destaque em áreas como dança, teatro, música, literatura, religiosidade, gastronomia, protagonismo juvenil, artes visuais, resistência LGBTQIA+ e atuação política, entre outras.



Entre os nomes que receberão o Prêmio Zumbi de Cultura logo mais estão a deputada federal Ana Elisa (PT-MG), que, aos 21 anos, tornou-se a mais jovem eleita pelo estado, e o rapper FBC, que este ano lançou o álbum "Tambores, cafezais, fuzis, guaranás e outras brasilidades", que envereda pelo rock e pelo hardcore, e o EP "Skarnaval vol. 1", com temática voltada para as infâncias e participação especial de Fernanda Takai. Idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura, Júnia Bertolino comemora essas duas presenças.



MÚSICA E POLÍTICA

"Estamos muito felizes em homenagear o FBC, que é um artista que tem coragem de ir para o embate com musicalidade e poesia, que aceitou compor a programação e que vai cantar três músicas", diz. Sobre Ana Elisa, ela afirma ser um exemplo para os jovens negros. "É muito importante que as pessoas reflitam sobre que retorno estão dando para suas comunidades, como estão contribuindo para um país melhor. Falar de consciência negra é falar do compromisso com a identidade, com a memória e com a transmissão de valores", aponta.



O samba também ocupa lugar de destaque na programação do Dia da Consciência Negra em Belo Horizonte. O bar Eh! Deu Sol promove, das 13h às 19h, uma roda na qual o grupo Samba Zona Oeste recebe os convidados Aninha Felipe, Welber Gomes e Amanda Júlia. Com entrada gratuita até as 14h, os ingressos custam R$ 10 a partir desse horário e podem ser adquiridos via Sympla. No Barracão Nossa Roda, o ritmo dá o tom com o evento "Samba da Consciência negra", das 13h às 21h, com ingressos a R$ 20, também pelo Sympla.



O Bar do Cacá, tradicional reduto do gênero, celebra a data com o "Samba ancestral", que reúne o Grupo Cor da Noite, Fernando Bento, Art Subúrbio e Roger Marxi, em apresentações a partir das 16h30 até 1h30, com ingressos a R$ 20 (primeiro lote) e R$ 25 (segundo lote), à venda pelo Sympla.



No 3Preto Bar, o Dia da Consciência Negra é celebrado com feijoada e roda com o Pagode do Feijão, Raquel Moreira e Resenha Amigos do Edgard, entre outras atrações, das 14h à 1h, com ingressos a R$ 35 (segundo lote), via Sympla.



Da música para o audiovisual, outra iniciativa que marca o 20 de novembro parte do Museu da Imagem e do Som (MIS-BH), que lança em seu canal no YouTube o vídeo "Laços: Mãe Glória, Pai Geraldo e a Casa Lodé Apara", resultante do projeto Vozes Tradicionais, Aprofundar Raízes, que se dedica ao registro de mestras e mestres dos saberes tradicionais por meio da história oral, contribuindo para a salvaguarda do patrimônio cultural e para a ampliação do acesso a histórias silenciadas.



REGIÃO METROPOLITANA

O Dia da Consciência Negra também enseja celebrações em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Contagem, Maurício Tizumba apresenta o espetáculo "Tambor na praça - Toque de futuro", no Sambódromo da cidade, ao lado das netas Iara e Serena Tonsich e dos percussionistas do Bloco Saúde. O evento, gratuito, tem início às 15h30 e segue até às 21h30, com outras atrações.



Em Ribeirão das Neves, o Instituto Cultural Semifusa promove a 4ª edição da Festa da Música Negra. Com início marcado para as 16h, na Casa Semifusa, o evento conta com uma programação plural, que une música, artes visuais, feira de economia criativa e manifestações tradicionais, com entrada gratuita. O público poderá conferir a apresentação da Guarda de Moçambique da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e a roda Samba de Rua e Raiz, comandada por Luciano do Pandeiro, Preto Fi e Cláudio PC. Outro destaque da 4ª Festa da Música Negra é a abertura da mostra "Território ancestral", do fotógrafo Rodolfo Ataíde, que expõe 15 anos de registros dedicados ao Quilombo de Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis.

Onde ir

Confira endereços de locais com programação temática do Dia Da Consciência Negra



• Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro)

• Bar Eh! Deu Sol (Rua Gramado, 99, bairro Glória)

• Barracão Nossa Roda (Av. Cristiano Machado, 9.223, bairro São Bernardo)

• Bar do Cacá (Rua Andiroba, 20, bairro São Paulo)

• 3Preto Bar (Av. Dom Pedro 2º, 3.608, bairro Jardim Montanhês)

• Sambódromo de Contagem (Rua João Gomes Cardoso, 744, Eldorado)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• Casa Semifusa (Rua Cataguases, 73, Bairro Sevilha B, em Ribeirão das Neves)