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Disponibilizada em 11 de novembro na Netflix, a primeira temporada de "The Body" reúne oito episódios com terror, elementos sobrenaturais e drama adolescente. A produção figura no top 10 das séries mais vistas em 83 países e ocupa a segunda posição na França.

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A recepção da crítica e do público registra números expressivos. No IMDb, o suspense obteve nota 7,4 de 10. Na plataforma Rotten Tomatoes, o índice positivo atinge 83% entre os críticos e chega a 98% na avaliação dos telespectadores.

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Com classificação indicativa para maiores de 16 anos, a história acompanha a crise interna de uma equipe de dançarinas de um colégio católico. O conflito tem início após um sacrifício executado durante um ritual de iniciação, levando as adolescentes a sofrerem convulsões e visões estranhas.

Mobilização contra a exibição

Apesar dos resultados de audiência, a atração enfrenta resistência de parte do público. Uma petição hospedada na plataforma CitizenGO exige que o serviço retire "The Body" imediatamente da grade, classificando a história como blasfema e desrespeitosa com a fé cristã.

O documento encaminhado a Peter Rice, diretor de conteúdo da empresa, condena a representação das estudantes diante de acontecimentos assustadores. A campanha ultrapassou o objetivo inicial e alcançou 103.125 assinaturas registradas até a terça-feira, 17 de novembro.

Os responsáveis pelo abaixo-assinado comparam a produção com outros dois lançamentos contestados da plataforma: a comédia brasileira "La Première Tentation du Christ", de Rodrigo Van Der Put, e o filme francês "Mignonnes", dirigido por Maïmouna Doucouré. Os organizadores acusam o serviço de atingir crenças religiosas e convocam membros de diferentes denominações.

Posicionamento da criadora

Criada por Quinn Shephard, responsável por projetos como "Blame" e "Under the Bridge", a atração aborda o catolicismo sob diferentes perspectivas. Em declaração concedida ao site "What’s on Netflix" em 13 de novembro, a realizadora explicou que buscou examinar facetas da fé, incluindo benefícios pessoais e manipulações, evitando estereótipos.

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O serviço de streaming não classificou o projeto como uma minissérie. Sobre a continuidade da narrativa, Quinn Shephard revelou ao mesmo veículo que trabalha com a coprodutora Gina Gammell no amadurecimento de ideias para uma possível segunda temporada.