Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Pode-se dizer que o filme “Eu sou o Rocky”, que estreia nesta quinta-feira (19/11) no circuito comercial, existe desde os anos 1970, o que a cena pós-créditos apenas confirma. Dirigido por Peter Farrelly e protagonizado por Anthony Ippolito, o longa resgata a batalha do jovem Sylvester Stallone para se tornar astro da indústria cinematográfica, mostrando como sua vida mudou depois de escrever o roteiro de “Rocky: um lutador” em apenas três dias e meio.

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Aspirante a ator sem muitas perspectivas e vivendo em total penúria na Los Angeles da década de 1970, Stallone resolve, com o incentivo da namorada Sasha (AnnaSophia Robb), escrever roteiros. Após muitas ideias descartadas, ele se inspira na luta entre Muhammad Ali e o azarão Chuck Wepner, que resistiu até o último assalto, para criar a história do maior boxeador da história do cinema: Rocky Balboa.

Stallone consegue que o roteiro chegue às mãos dos produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff (papéis de P. J. Byrne e Toby Kebbell). Eles lhe oferecem milhares de dólares, mas têm em mente um ator famoso para o papel principal. Aí começa o segundo round da luta de Stallone, que escrevera a história para si mesmo, inspirado em sua própria vida e tendo o boxe apenas como pano de fundo. O roteirista não abre mão de ser o dono do papel principal.

“Eu sou o Rocky” é a frase que o rapaz repete à exaustão, diante da recusa dos produtores e, principalmente, do estúdio em tê-lo como protagonista. Sem dinheiro para o aluguel, dormindo ocasionalmente na rua e trabalhando como bilheteiro de cinema, carregador de frigorífico e manobrista, sua obstinação ultrapassa os U$ 300 mil que lhe oferecem para entregar a história e abrir mão de atuar.

Stallone, enfim, conquista o papel, depois de produtores conseguirem que o estúdio reduza pela metade o orçamento já baixo. Périplo semelhante ao do personagem até subir no ringue para enfrentar Apollo Creed.

Se “Rocky: um lutador” é ficção inspirada na história real de Stallone, “Eu sou o Rocky” traz à luz a história real que parece ficção. Muitos elementos garantem a força do filme que chega aos cinemas. Um deles, particularmente notável, é Ippolito. Além da semelhança física, o ator incorpora com maestria trejeitos, caras e bocas que fazem dele o próprio Sylvester Stallone. É sutil ao diferenciar o astro do personagem.

“Eu sou o Rocky”, assim como “Rocky, um lutador” (1976), equilibra emoção e graça. A caracterização dos personagens e a reconstituição de época chamam a atenção pelo esmero. O longa focaliza os bastidores do longa de 50 anos atrás, mas prescinde de trazer à baila suas cenas. Claro, elas estão lá, mas para compor a história que não é de Rocky, mas de Stallone.

“Rocky: um lutador” recebeu 10 indicações no Oscar em 1977 e levou três estatuetas: Melhor Filme, Melhor Edição e Melhor Direção (John G. Avildsen). Depois do sucesso estrondoso, vieram várias sequências, com “Rocky” 2, 3, 4 e 5, além de “Rocky Balboa” (2006). “Creed”, projeto derivado, já rendeu três longas e o quarto está a caminho.

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“EU SOU O ROCKY”

EUA, 2026, 128 min., de Peter Farrelly, com Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb e Matt Dilon. Em cartaz nas salas das redes Cineart, Cinemark, Cinesercla e Cinépolis, além do Cine Unimed BH- Minas.