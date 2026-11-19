Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Quem chegar desavisado à sala de cinema pode se assustar com a primeira cena de “Fogaréu”, filme de Flávia Neves que estreia nesta quinta-feira (19/11) em BH. A sequência de abertura mostra uma procissão tradicional da Semana Santa na Cidade de Goiás. À meia-noite, homens vestidos com longas túnicas e capuzes pontiagudos em formato de cone caminham pelas ruas carregando tochas. O cortejo remete à prisão de Cristo, mas os figurinos podem ser confundidos com aqueles usados pelo grupo extremista americano Ku Klux Klan, tamanha a semelhança.

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É durante o ato religioso que Fernanda (Bárbara Colen) retorna à cidade goiana, depois de 18 anos, para desvendar o próprio passado. A jovem volta após a morte da mãe adotiva, que deixou para ela questões familiares ainda sem resposta. O reencontro com o tio Antônio (Eucir de Souza), latifundiário e prefeito em campanha pela reeleição, dá início à investigação sobre as origens de Fernanda.

Aos poucos, essa busca ameaça abalar as estruturas da família que concentra o poder político e econômico na região.

Rodado em 2019, o longa percorreu festivais internacionais a partir de 2022. Em Berlim, foi selecionado para a mostra “Panorama” e conquistou o terceiro lugar no Panorama Audience Award, na categoria ficção. A chegada ao circuito comercial, no entanto, demorou mais do que o previsto. “Andamos muito e depois a gente não conseguiu colocar o filme no cinema. Agora, finalmente, vai entrar em cartaz”, conta Bárbara Colen.

Ao longo de novembro, o longa teve sessões de pré-estreia. Para a atriz, rever o trabalho depois de tanto tempo permite uma relação diferente com ele. “Acho que a primeira vez que estou vendo o filme de verdade é agora. Quando você acaba de fazer, ainda está muito vinculada ao processo. É um filme de que gosto muito”, afirma a atriz.

Poder e família

A história chamou a atenção de Bárbara por abordar questões que lhe interessam como atriz e como cidadã. O suspense em torno da origem de Fernanda se mistura ao retrato das relações de poder, do patriarcado e de uma realidade pouco conhecida.

Na trama, a cidade tem histórico de casamentos entre primos e nascimento de pessoas com deficiência. Muitas são encaminhadas a abrigos ainda crianças e, posteriormente, adotadas por famílias locais.

O acolhimento, porém, camufla a exploração. Os “filhos adotivos” trabalham como empregados domésticos, em condições análogas à escravidão, permanecendo assim por décadas. Quando envelhecem, são novamente abandonados em asilos e instituições psiquiátricas.

“O filme é todo o tema das mulheres, toda a questão do patriarcado, dessas opressões que a gente encontra numa sociedade extremamente misógina que coloca mulheres como objetos de uso e descarte”, diz Bárbara. Ao passar dois meses na Cidade de Goiás durante as filmagens, a equipe teve contato com esta realidade.

O que poderia parecer exagerado na tela, segundo ela, está muito próximo do que ocorre fora da ficção. “Às vezes, as pessoas olham para o filme e falam que é alegórico. Mas as meninas da história praticamente não mudaram nada. É aquilo mesmo. É muito violento, porque as famílias ainda dizem que são boas, que estão ajudando aquelas pessoas. Na verdade, são casos como os que a gente vê de pessoas trancadas em casa”, observa.

Marcas da escravidão

A passagem pela Cidade de Goiás ajudou Bárbara a compreender o universo da personagem. A atriz conta que, ao chegar, teve impressão semelhante à que costuma sentir em Ouro Preto. As marcas da escravidão e da violência permanecem presentes na arquitetura e nas relações sociais.

“Tem uma coisa nas casas: muita coisa já foi soterrada, mas ficou ali. A gente não fala sobre essa memória da violência, que continua enterrada nesses lugares”, afirma.

Fernanda, presente em praticamente todas as cenas, é bastante diferente da família que reencontra. Para Bárbara, o filme questiona a imagem que o Brasil construiu de si mesmo. “A gente tem uma impressão de nós mesmos como povo, do brasileiro afetuoso e da tolerância racial que é muito diferente do que acontece realmente”, avalia.

A procissão da abertura foi outra surpresa para Bárbara, que desconhecia a tradição do Fogaréu. Curiosa, procurou imagens na internet e encontrou os farricocos, figuras encapuzadas que percorrem as ruas da Cidade de Goiás.

Com fotografia escura em tons avermelhados, “Fogaréu” constrói atmosfera de terror em que o estranhamento provocado pela primeira cena é só o começo.

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“FOGARÉU”

Brasil, 2022, 100 min. De Flávia Neves, com Bárbara Colen, Eucir de Souza, Fernanda Vianna, Nena Inoue, Vilminha Chaves e Timothy Wilson. Em cartaz no Cine Belas Artes 1, às 18h20.