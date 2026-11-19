Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Haymitch Abernathy é um mártir. Ao menos, passou a ser no dia de seu aniversário de 16 anos, na manhã da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, o segundo massacre quaternário. Quando pacificadores, com armaduras que fazem gelar a espinha, circulam pelo Distrito 12 na distópica Panem, os moradores já sabem que jovens serão selecionados para morrer na arena. Desta vez, quatro, em vez de dois – “o dobro de tributos, o dobro da glória” é o lema.

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Assim é “Jogos Vorazes: amanhecer na colheita”, novo filme da saga que estreia nesta quinta-feira (19/11), antecedendo em 24 anos os acontecimentos do primeiro longa. O público vai conhecer o passado de Haymitch, único vencedor vivo do Distrito 12, e também mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark, que viriam a se tornar o símbolo da revolução que deu fim aos jogos.

O personagem principal, antes vivido pelo carismático Woody Harrelson, agora está a cargo do jovem ator australiano Joseph Zada. Com 16 anos, Haymitch é o mais velho dos outros três tributos do 12: Maysilee Donner (Mckenna Grace), Wyatt Callow (Ben Wang) e Louella McCoy (Molly McCann).

Como nos outros filmes da franquia, a tirania da Capital antecede e sucede aos jogos. O presidente Snow (Ralph Fiennes) é ardiloso e cruel. É nesse contexto que Haymitch Abernathy cresce e deixa de ser o garoto que cortava lenha e passava tardes felizes ao lado da namorada Lenore Dove (Whitney Peak).

O menino que tentava parecer forte, “malandro” e ainda não bebia – traço marcante do personagem adulto – fez alianças inesperadas, revoltado com os jogos, seguindo caminhos arriscados. Para Haymitch, vencer é apenas sobrevivência, não vida. Outros personagens conhecidos do público, como Wireless (Maya Hawke), Mags (Lili Taylor) e Beetee (Kelvin Harrison), também estão de volta.

Criticando o fascismo e regimes totalitários, o novo filme repete o modelo dos antecessores. A estrutura é a mesma dos livros homônimos, aprofundando a narrativa de personagens e imergindo na corrupção e bizarrices da Capital.

Circo

Os jogos são o circo de uma população farta de pães. Vomita-se para comer mais, enquanto os 12 distritos passam fome. O êxtase em ver jovens morrendo é o ápice da felicidade, por isso nada pode dar errado na organização.

Em “Amanhecer na colheita”, a manipulação da imagem e o uso da propaganda como ferramentas políticas ganham destaque, especialmente devido a Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), morador da Capital, que, por linhas tortas, é um aliado da revolução.

Haymitch Abernathy quer liberdade para “pintar o próprio pôster” e impedir o amanhecer na colheita. Após uma hora e meia de tirania e sofrimento, o modelo funciona e os fãs ganham uma surpresa emocionante nos minutos finais. É o suficiente para encerrar a trajetória de personagem tão marcante.

“JOGOS VORAZES: AMANHECER NA COLHEITA”

EUA, 2026, 158 min. De Francis Lawrence, com Joseph Zada, Ralph Fiennes, Jesse Plemons e Whitney Peak. Em cartaz em cinemas dos shoppings BH, Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond Mall, Estação BH, Itaúpower, Minas, Monte Carmo, Norte, Partage Betim, Pátio Savassi, Ponteio, Serra Sul e Via Shopping.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria