Woody Harrelson faz 65 anos e se prepara para estrear série com Matthew McConaughey

Tudo começa quando o casamento da filha de Woody termina em fracasso, o que o leva a se mudar com a família para o rancho de Matthew, em Austin. Durante a estadia, Ma Mac, mãe de Matthew, revela que os dois amigos podem ser irmãos. Diante da revelação, Woody se dedica a investigar a verdade sobre o parentesco, enquanto Matthew avalia uma possível candidatura ao governo do Texas. Foto: Wikimedia Commons / David Shankbone