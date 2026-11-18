Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Em 1987, o Stephen Joseph Theatre, em Scarborough, na Inglaterra, precisava preencher sua programação de Natal com um espetáculo barato. O responsável pelo teatro tinha dinheiro para pagar, no máximo, quatro atores.

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Propôs, então, ao dramaturgo Stephen Mallatratt escrever uma história de fantasmas. Poderia ser uma obra original ou adaptação, mas não deveria custar mais de mil libras em cenário e figurinos. Tampouco poderia ter mais de quatro atores.



Mallatratt topou. Decidiu adaptar o romance “A Mulher de Preto”, de Susan Hill, lançado em 1983. Ainda que a trama apresente diversos personagens, ambientes e acontecimentos, Mallatratt contornou as dificuldades criando uma estrutura de metateatro, no qual o personagem principal do romance contrata um ator profissional para ajudá-lo a contar sua história.



A adaptação de “A Mulher de Preto” foi bem recebida. Depois da estreia no Stephen Joseph Theatre, a peça cumpriu temporada no Lyric Theatre e no West End, em Londres, onde ficou em cartaz de 1989 até março de 2023.



Agora, o espetáculo ganha versão brasileira pela Foco 6 Produções. Em cartaz no Teatro Marília, desta quinta-feira (19/11) a domingo, a montagem tem tradução e direção de Sérgio Abritta e reúne Luiz Henrique Moura, Bruno de Moura e Alinne Lacerda no elenco.



FUNERAL

A trama acompanha Arthur Kipps, um jovem advogado enviado ao interior da Inglaterra, para cuidar dos documentos e bens de uma cliente morta recentemente, Alice Drablow. Durante o funeral, Arthur vê uma mulher vestida de preto, de aparência cadavérica, cuja presença provoca reações de medo entre os moradores. Arthur continua no trabalho de investigar e reunir a propriedade e os outros bens de Alice. Nisso, passa a testemunhar acontecimentos inexplicáveis e a encontrar repetidamente a mulher vestida de preto.



Aos poucos, descobre que ela é Jennet Humfrye, irmã de Alice. Após engravidar fora do casamento, Jennet foi afastada do filho, que passou a ser criado pela irmã e pelo marido dela, numa tentativa de evitar um escândalo familiar.

A separação foi devastadora e a tragédia se agravou quando o menino morreu em um acidente. Incapaz de superar a perda, Jennet morre pouco depois. Seu espírito, porém, permanece assombrando a região. Segundo a crença dos moradores, uma criança morria sempre que a mulher de preto era vista.



“No caso da peça, estamos diante do Arthur já mais velho, que vai contar tudo isso que viveu”, explica Sérgio Abritta. “Só que ele vai contar essa história na forma de peça de teatro. Ou seja, o Arthur contrata um ator para interpretá-lo na fase jovem, enquanto ele vai fazendo o papel dos outros personagens para mostrar como foi que as coisas aconteceram”, acrescenta.



METATEATRO

A estrutura de metateatro também se reflete na composição cênica. Nos primeiros 20 minutos, a iluminação remete a um ensaio convencional, com luz branca e as luzes da plateia acesas. A partir daí, o ambiente se transforma gradualmente, com iluminação sombria, projeções e trilha sonora que constroem a atmosfera de horror que envolve os personagens.



O ator e produtor teatral Luiz Henrique Moura é quem interpreta Arthur Kipps. Também foi ele quem adquiriu os direitos de encenação da peça e decidiu trazê-la ao Brasil. Acostumado a montar comédias, entre elas “O dia em que o Alfredo virou a mão” e “Velório à brasileira”, resolveu apostar em um gênero ainda pouco explorado no teatro brasileiro.



“Hoje, o que tem mais é comédia e drama”, afirma. Deixando claro que não fala em nome de todos os produtores, ele conta que investir em comédia costuma representar uma aposta comercial mais segura. “O público aceita mais a comédia. Então, fica difícil querer arriscar, principalmente quando se trata de espetáculos montados sem lei de incentivo”, diz.



Para além dos desafios financeiros, provocar medo e tensão em uma plateia de teatro também exige soluções específicas. “Talvez seja mais fácil fazer isso no cinema”, afirma Abritta. “Tanto que quase toda semana entra em cartaz nos cinemas algum filme de terror. Agora, eu me pergunto se os elementos que funcionam nos filmes de terror também funcionam no teatro. Não sei responder com certeza. É o que nós vamos testar”, comenta.



Assim como a comédia e o drama, o terror psicológico pode servir de instrumento para abordar questões sociais e humanas. Em “A Mulher de Preto”, a trajetória de Jennet permite uma leitura sobre a violência exercida contra mulheres em uma sociedade profundamente conservadora.



Ela não perde o filho por escolha própria, mas é submetida a uma decisão familiar que lhe retira o direito de exercer a maternidade. A dor provocada por essa separação, agravada pela morte da criança, transforma-se em ressentimento e vingança. Susan Hill e consequentemente Stephen Mallatrat constroem uma história em que o sofrimento de uma pessoa recai sobre outras, provocando novos sofrimentos.



“O terror psicológico muitas vezes trata de crises psicológicas”, destaca Luiz. “Ele traz à tona o que desencadeou aquilo, a ponto de fazer a pessoa cometer as atrocidades que cometeu, sem querer justificar esse comportamento, mas apenas explicar sua origem”, pondera.

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"A MULHER DE PRETO"

Romance de Susan Hill. Adaptação: Stephen Mallatratt. Tradução e direção: Sérgio Abritta. Com Luiz Henrique Moura, Bruno de Moura e Alinne Lacerda. No Teatro Marília (Av. Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Nesta quinta (19/11), sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), na bilheteria ou pelo Sympla. Mais informações: (31) 3277-6319.