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VENDAS ABERTAS

Vendas da temporada popular do Grupo Corpo começam hoje

Temporada popular de fim de ano do grupo começa em 3/12 e se encerra em 6/12 com os espetáculos "21" e "Lecuona", no Cine Theatro Brasil

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
16/11/2026 13:54 - atualizado em 16/11/2026 14:00

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Grupo corpo apresenta a coreográfica
Grupo corpo inicia temporada popular de final de ano no dia 3 de dezembro no Cine Theatro Brasil crédito: José Luiz Pederneiras/Divulgação

O Grupo Corpo inicia sua clássica temporada popular de final de ano no dia 3 de dezembro no Cine Theatro Brasil com as coreografias “21” e “Lecuona”. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (16/11).

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Na primeira parte do programa, assinado por Rodrigo Pederneiras, a dança toma como ponto de partida figuras geométricas. A música de Marco Antônio Guimarães utiliza formas como círculos e triângulos para indicar mudanças de compasso, com espaço para a improvisação. 

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Neste contexto, as combinações rítmicas em torno do número 21, em trilha sonora executada pelo Uakiti, permite com que Pederneiras traduza isso na coreografia. O balé inicia a coreografia com contagem decrescente de 21 a 1, na qual a luz vermelha contrasta com os figurinos amarelos. 

Oito haicais constituem o meio do espetáculo para que, no último movimento, uma colcha de retalhos ganhe o fundo do palco, se confundindo com os figurinos que têm as mesmas estampas. 

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Eventim e na bilheteria do Cine Theatro. Valores entre R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada).

A segunda parte do espetáculo foi apresentada na última temporada do grupo (em outubro de 2026). "Lecuona" quebrou, em 2004, a tradição do Grupo Corpo de encomendar trilhas inéditas. A sequência de canções do cubano Ernesto Lecuona é dançada por casais. Há apenas uma formação em grupo, perfazendo uma grande valsa. 

As canções estão no disco "Ernesto Lecuona... su piano, orquesta y... sus intérpretes", transmitindo dor e paixão ao público. Os casais de bailarinos são separados por cores, enquanto no cenário se projetam feixes monocromáticos em tons quentes.

Ao final, acontece o grande baile, com mulheres vestindo tule, homens com figurinos pretos e encerramento deslumbrante.

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“21” e “Lecuona”

Apresentação de coreografias do Grupo Corpo. De 3 a 6 de dezembro. De quinta a sábado, às 20h; domingo às 18h. No Cine Theatro Brasil (Avenida Amazonas, 315 – Centro). Duração: 1h40. Ingressos a venda na plataforma Eventim e na bilheteria do teatro. Valores entre R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada).

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