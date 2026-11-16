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TOMOU UM 'FORA'

Simaria passa cantada em Breno Ferreira e leva toco ao vivo no Domingão

Cantora brinca sobre vida amorosa durante o programa; ator Breno Ferreira reage com bom humor e reforça seu namoro com a atriz Clara Moneke

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
16/11/2026 11:58

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Simaria passa cantada em Breno Ferreira e leva toco ao vivo no Domingão
O ator reagiu com bom humor e reforçou o compromisso com a companheira no momento da abordagem crédito: Tupi

Uma investida de Simaria provocou uma situação desconfortável no palco do "Domingão com Huck". Durante a atração exibida no domingo, a cantora jogou charme ao vivo para o artista Breno Ferreira e divertiu o público com a investida amorosa.

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Breno Ferreira, que atualmente namora a atriz Clara Moneke, tratou de cortar o flerte imediatamente diante das câmeras. O ator reagiu com bom humor e reforçou o compromisso com a companheira no momento da abordagem.

Flerte cortado durante a atração

Para posicionar seu estado civil de forma direta na exibição televisiva, o artista rebateu: "se tem uma coisa que eu não estou, é disponível".

Logo após a resposta, a sertaneja justificou a tentativa diante dos espectadores e brincou sobre a própria vida amorosa. Simaria respondeu: "Quem sabe em outra vida. Eu estou precisando, o negócio está trancado aqui há cinco anos, meu Brasil. Não tem condições".

Leia Mais

Relação de Breno Ferreira e Clara Moneke

O compromisso de Breno Ferreira com Clara Moneke começou em 2024. A aproximação entre ambos ocorreu anos antes da oficialização do namoro.

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O casal iniciou o contato em 2022, durante as gravações da série "Amar é Para os Fortes", do Amazon Prime Video.

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