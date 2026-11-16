Simaria passa cantada em Breno Ferreira e leva toco ao vivo no Domingão
Cantora brinca sobre vida amorosa durante o programa; ator Breno Ferreira reage com bom humor e reforça seu namoro com a atriz Clara Moneke
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Uma investida de Simaria provocou uma situação desconfortável no palco do "Domingão com Huck". Durante a atração exibida no domingo, a cantora jogou charme ao vivo para o artista Breno Ferreira e divertiu o público com a investida amorosa.
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Breno Ferreira, que atualmente namora a atriz Clara Moneke, tratou de cortar o flerte imediatamente diante das câmeras. O ator reagiu com bom humor e reforçou o compromisso com a companheira no momento da abordagem.
Flerte cortado durante a atração
Para posicionar seu estado civil de forma direta na exibição televisiva, o artista rebateu: "se tem uma coisa que eu não estou, é disponível".
Logo após a resposta, a sertaneja justificou a tentativa diante dos espectadores e brincou sobre a própria vida amorosa. Simaria respondeu: "Quem sabe em outra vida. Eu estou precisando, o negócio está trancado aqui há cinco anos, meu Brasil. Não tem condições".
Relação de Breno Ferreira e Clara Moneke
O compromisso de Breno Ferreira com Clara Moneke começou em 2024. A aproximação entre ambos ocorreu anos antes da oficialização do namoro.
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O casal iniciou o contato em 2022, durante as gravações da série "Amar é Para os Fortes", do Amazon Prime Video.