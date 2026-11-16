Pigmalião Escultura Que Mexe exibe seu acervo até 12 de dezembro

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A sede da companhia de teatro de bonecos Pigmalião Escultura que Mexe nunca foi aberta ao público. Agora, marionetes, máscaras e itens do acervo podem ser admirados na casa no Bairro Floresta, onde a exposição “Nos fios do Pigmalião” ficará em cartaz até 12 de dezembro, com entrada franca.

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“A princípio, nem tínhamos pensado que seria aqui, mas percebemos que estamos em uma região central e ficaria muito mais interessante se o acervo fosse exposto em nosso próprio ateliê. Aliás, o ateliê vai continuar funcionando na sala ao lado”, explica Eduardo Félix, diretor da companhia.

Em 2027, o grupo mineiro completa 20 anos. “Temos um acervo grande de bonecos, muito material cenográfico e história para contar em nosso próprio espaço”, diz.

Utensílios que geralmente ficam nos bastidores, como as caixas das marionetes, também são exibidos. O intuito é mostrar o que não é visto durante apresentações, ou seja, o “avesso”, como diz Eduardo Félix.

Elefante cênico

Em duas décadas, Pigmalião encenou “O presente”, “Seu Geraldo voz e violão”, “Bira e Bedé”, “Brésil e Brasil: Versão brasileira”, “O quadro de todos juntos”, “Filosofia na alcova” e “Fábulas antropofágicas”, entre outras montagens. Destaca-se também “Elefanteatro: um espetáculo que anda”, com seu imenso elefante cênico circulando pelas ruas.

“Começamos tão novos, foi um processo de muito aprendizado, com erros e acertos”, comenta o diretor. “A persistência de continuar fazendo traz muito aprendizado para a gente, do fazer teatral mesmo, das relações com as pessoas”, explica Eduardo, que exerce a profissão há 25 anos.

Marionetes da peça 'A filosofia na alcova', do Grupo Pigmalião Escultura Que Mexe, cuja estreia ocorreu em 2011 Amira Hissa/divulgação

“Preparamos o ateliê para receber mais pessoas, pois ali sempre foi um espaço de criação muito reservado. É uma grande mudança, pois nosso local íntimo de trabalho vai se transformar em espaço público durante esse período”, conta. O intuito é tornar frequentes as visitas à sede, mesmo que isso não ocorra de forma constante. Pode-se adotar a dinâmica de horários agendados, por exemplo.

Os visitantes vivenciarão também uma experiência imersiva, acompanhando ao vivo a produção de bonecos e objetos cenográficos.

Vem aí 'Capítulo 19'

Pigmalião anuncia a novidade de aniversário: o novo espetáculo, “Capítulo 19”, vai abordar a passagem bíblica do “Livro de Gênesis” sobre a destruição de Sodoma e Gomorra.

A estreia está marcada para setembro de 2027, no Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, em Charleville-Mézières, na França.

Depois, a companhia mineira segue para apresentações e residências na Noruega, pois o novo espetáculo é parceria com o Nordland Visual Theatre (NVT) e o Figur i Fossekleiva, ambos noruegueses. A ideia é trazer “Capítulo 19” para BH em novembro de 2027.

“NOS FIOS DO PIGMALIÃO”

Exposição do acervo do grupo Pigmalião Escultura Que Mexe. Visitação de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, no Espaço Pigmalião (Rua Pouso Alegre, 155, Floresta), com entrada franca. Até 12 de dezembro.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria