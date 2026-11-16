'Anna Marina sabia ler as pessoas', diz Isabela Teixeira da Costa

A morte de Anna Marina Vianna de Siqueira, aos 92 anos, deixa imenso vazio no jornalismo mineiro. Pioneira, por mais de seis décadas a colunista e editora do caderno “Feminino & Masculino” escreveu no Estado de Minas, revelando talentos e incentivando os setores de moda, gastronomia, arquitetura, patrimônio histórico e decoração. A jornalista Isabela Teixeira da Costa, que trabalhou por 38 anos com Anna Marina e hoje edita o caderno, falou sobre o legado deixado por ela em entrevista ao “EM Minas”, programa da TV Alterosa em parceria com o EM e Portal UAI.

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Você trabalhou por quase 40 anos com Anna Marina. Como era ter a seu lado esta pioneira do jornalismo durante todo esse tempo?

Foi um grande privilégio. Quem conviveu e desfrutou da intimidade da Anna só ganhou, porque era uma riqueza de conhecimento. A gente aprendia, o tempo todo ela ensinava. A franqueza da Anna era uma das principais características dela. Sempre teve um olhar muito à frente, não se deixava intimidar por ninguém, fosse quem fosse. Tinha a opinião dela, era muito inteligente, muito culta. Sabia o que estava fazendo e não queria agradar a ninguém. Ela queria agradar ao leitor, passar a verdade do que dizia. Foi com essa sinceridade e essa verdade que ela conquistou respeito. Temida por muita gente, porque falava a verdade. Se alguém quisesse adulá-la para ganhar alguma palavra positiva sem merecimento, podia desistir.

A personalidade forte era algo dela, não é?

Era dela, desde quando foi convidada pelo Fred Chateaubriand para vir trabalhar no Diário da Tarde (nos anos 1950). Na verdade, ele a chamou primeiro para fazer um programa na TV Itacolomi. Ela foi, com a cara e a coragem, sem perguntar para ninguém. Chegou lá, na hora que viu que o programa era ao vivo, travou. Não conseguiu falar nada, gaguejou o tempo inteiro e saiu do ar. Nunca mais deu entrevista para a televisão. Tinha pavor, falava que a voz dela era feia. Aí veio para o Diário da Tarde.

Ela ficou traumatizada com a televisão, mas fez carreira brilhante na escrita e no jornalismo.

Foi a primeira mulher na redação do Estado de Minas, numa época em que poucas mulheres trabalhavam, na época em que mulher saía de casa usando luvas. Mas ela veio para o jornal, entrou naquele ambiente 100% masculino. Havia duas mulheres lá: dona Oswaldina e a Dirce, que eram secretárias. Ela foi a primeira jornalista.

Ângela Gutierrez, em depoimento para o nosso programa, disse que Anna Marina incentivava sonhos de muita gente.

Verdade, de muitos profissionais. Podia chegar quem fosse, se Anna visse naquela pessoa potencial, profissionalismo e talento, dava seu aval, dava força, incentivava. E a pessoa estourava.

O advogado José Murilo Procópio disse à TV Alterosa que Anna Marina tinha o jornalismo como sacerdócio.

E era sacerdócio mesmo. Olha só: ela teve câncer de mama. No primeiro câncer dela – foram dois –, ficou com o problema do braço inchado, acabou indo para a Itália fazer cirurgia com o doutor (Corradino) Campisi, que não havia aqui no Brasil. Ângela Gutierrez foi também, porque ela precisava de companhia. Quando voltou, escreveu sobre a cirurgia. Já tinha escrito sobre o câncer. Teve uma romaria de mulheres na sala dela durante quase um mês, diariamente. Ela parava o trabalho, mostrava a cirurgia e contava como era, com a maior boa vontade, com a maior paciência do mundo. Anna tinha uma conexão impressionante com as leitoras. Abria a porta para elas.

As pessoas acreditavam no que Anna Marina mostrava no jornal, não é?

O que ela falava era meio lei, meio ordem. Porque falava com propriedade, não falava qualquer coisa. Sabia o que estava falando.

Foi mulher à frente do seu tempo, vanguardista.

Muito, total. Só para você ter uma noção, naquela época (anos 1960), ela se apaixonou pelo Cyro Siqueira, que foi marido dela. Ele estava se separando, desquitado, não podia se casar. Ela não teve problema, juntou com ele. Na época, falava-se amasiada. E a sociedade aceitou uma coisa que não era aceita. A postura dela, a firmeza dela, o comportamento foram aceitos pela sociedade. Com isso, Anna abraçou outras mulheres na mesma situação. Corretas e sérias, mas a sociedade não as aceitava. Ela abraçou e pronto. Anna se casou com o Cyro no civil só em 1975.

A arquiteta Tânia Salles disse aqui na TV que Anna Marina foi um marco para a arquitetura, o design de interiores, a decoração.

Ela apoiou a Casa Cor desde a primeira edição. Meio desconfiada de que eles não dariam conta, mas apoiou. Fizemos vários cadernos especiais sobre a Casa Cor. O George Norman tinha a Unilar, então ela fez o Decora Fácil lá na Unilar. A própria Anna Marina teve a ideia, chamou

decoradores de nome para fazer ambientes lá com os expositores. Ela fomentou esse mercado.

Rodrigo Ferraz, do setor de gastronomia, nos falou de sua gratidão por ela, do que Anna Marina fez pela moda, pela gastronomia, pela cultura.

Ela o conhecia desde pequetitinho. Rodrigo se tornou empresário da área gastronômica com o Albano's e agora com o Fartura Brasil. E ela dando apoio. Anna fomentou a gastronomia, começou a falar sobre isso no caderno “Feminino” e depois criou o “Degusta”, também muito forte no jornal Estado de Minas.

Também ouvimos o oncologista Renato Nogueira, médico dela. Ele contou dos cânceres na mama e no intestino, e que ficou curada dos dois.

Ela chegou à beira da morte várias vezes. A gente falava: “Vai morrer agora”. Mas ela renascia mesmo, de uma forma assustadora. Eu a chamava de fênix.

Não pude deixar de olhar nos seus olhos e vi que eles estavam brilhando um pouco mais, as lágrimas... Você tem também gratidão pela parceria com a Anna, não é?

Muito, muito. Tudo o que eu sou hoje profissionalmente, aprendi com ela. A gente sempre teve uma cumplicidade, admiração mútua. Te falei da sinceridade dela. Falava tudo rasgado, ensinava mesmo: “Não, não faz isso”. Anna Marina sabia ler as pessoas. Às vezes, eu chegava entusiasmada e ela dizia: “Abaixa a bola, não é assim não”. Porque já sabia qual era, vinha e jogava balde de água fria.

É a visão da jornalista que precisa ensinar.

Ela foi me ensinando a não me deixar levar pelo entusiasmo do outro, porque nem tudo é como se pinta, como se vende.

Ela escreveu até quando?

Olha, até 2024 ela escreveu. Em 2025, acho que chegou a escrever umas duas ou três colunas. Mas fraturou a vértebra em 2022, em 2024 fraturou outra vértebra e ficou mais debilitada em termos de locomoção. Aí ficava difícil sentar para escrever no computador. Mas a cabeça funcionava. Ela continuou dando pautas para a gente durante muito tempo, avaliando o caderno, falando o que estava bom.

Este nome, Anna Marina, vai ficar para sempre, não é?

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