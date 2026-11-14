Anna Marina por Arnaldo Viana*

*Arnaldo Viana

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Fale de Anna Marina. Pedido feito a mim tempos atrás.

Perguntei: de qual Anna?

Conheço mais de uma Anna Marina. Da primeira tomei conhecimento aos 15 anos, quando cheguei a uma redação. Estava lá, em página inteira na edição inaugural do Jornal da Cidade. Sob a assinatura de Roberto Drummond o título "Primeira colunista de saias". Não me lembro se de Minas, do Brasil ou do mundo.

Depois, muitos anos depois, a conheci pessoalmente no Estado de Minas. A primeira Anna Marina, uma pioneira em redação. Invadiu com coragem um reduto até então majoritariamente masculino.



Colunista social longe do estilo comum aos demais. Fugia da futilidade, tipo quem traiu quem, quem separou de quem, quem falou mal de quem. Seu texto continha glamour, viagens, cultura. Fatos esses em torno dos personagens da alta classe mineira. Sua coluna, publicada diariamente no Estado de Minas, foi sempre uma viagem interessante por temas como saúde, decoração, mostras de arte, criações no mundo da moda e tantos assuntos de interesse de seu público.



A segunda Anna Marina, a dona de casa. Sim, ela foi dona de casa. Não, não aquela senhora escravizada pelo casamento arcaico. Mas uma dona de casa preocupada com decoração, culinária de categoria e busca pelo que havia de mais prático e útil à casa adornada com aconchegante bom gosto.



A terceira Anna Marina, a casada com um jornalista intelectual, Cyro Siqueira, boêmio e apaixonado por cinema. Ela o entendeu muito bem até a partida dele. E era correspondida. Ambos desenvolviam trabalhos diferentes, tinham objetivos pessoais diversos. Pode parecer incoerência, mas essas preferências opostas os uniam. Consequência do respeito, da compreensão mútua e do querer.



A quarta Anna, a companheira de trabalho. Não, não parecia ser ela casada com o chefe-geral da redação. Discretíssima. Quem não os conhecia jamais imaginaria ser um casal. Nos textos que escrevia sobre cinema, no Caderno Cultura, sempre que precisava se referir a ela dizia "a moça que escreve na página dois desse caderno".



Pois é! A Anna nunca desfrutou desse previlégio entre os colegas de trabalho. Não. Era funcionária como os demais. E companheira. Sim. Nas campanhas por melhores condições de trabalho e aumentos salariais, não escondia de que lado estava. Chegou certa vez a apontar o dedo para um diretor ao expor, com argumentos fortes, que a reivindicação dos jornalistas da redação era justa. Lembram que no início desse relato a chamei de corajosa?



Anna Marina Vianna e Anna Marina Siqueira eram uma só, mas, ao mesmo tempo, muitas. Entendem? Nos despedimos de um corpo. Sim. Mas nos despediremos de mais de um espírito, todos admiráveis. Podem acreditar. Sou testemunha. E faço juramento se preciso for.



Mesmo sendo eu e Anna de origem, crenças e ideologias diferentes, havia entre nós mútua admiração profissional. Tanto que um dia exclamou: "Você vai escrever meu obituário”. E demorou, viu? Escrevo, não um obituário. Mas a experiência de interessante parceria. Num é mesmo Anna, da amada Santa Luzia, descrita por ela em verso e prosa. Até logo Anna! Quatro vezes Anna!

*Arnaldo Viana é jornalista e trabalhou por

décadas na redação do Estado de Minas.

Amigo e colega a quem Anna pediu, mais de

vez, que escrevesse o seu obituário.

“Eu me lembro de ir até a Anna levar o convite do meu primeiro desfile, estava emocionado e empolgado de conhecer nossa grande editora no seu escritório. Anna era como uma super mãe, que não passa a mão na cabeça do filho, mas se orgulha em vê-lo crescer e brilhar.”

Victor Dzenk

Estilista

“Ela foi uma das maiores incentivadoras da moda mineira. Desde o início da minha trajetória, a Anna sempre acreditou muito no meu trabalho e respeitou muito a minha liberdade criativa. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história sob o seu olhar generoso e tão especial.”

Terezinha Santos

Estilista

“Receber a Anna na nossa fábrica era uma honra. Ela nos visitou muitas vezes e aquele olhar atento para o nosso trabalho tinha um valor enorme. Celebrava nossas conquistas, incentivava e também criticava quando achava que algo não estava bom e poderia melhorar.”

Regina Matina

Empresária

“Falar de Anna Marina é fácil e difícil ao mesmo tempo. Uma pessoa boa, amiga, leal, que tinha um olhar chique para a moda, para o comer, um paladar espetacular, uma pessoa sensacional, que dava uns toques quando via que podíamos melhorar em alguma coisa.”

Cantídio Lanna

Chef

“Ela foi a grande apoiadora do Grupo Mineiro de Moda, sempre abrindo espaço para a divulgação das marcas, dando visibilidade e incentivando o crescimento da moda em Minas. Tinha um olhar único para a moda, arquitetura e design, impulsionando a cultura e as artes.”

Liana Fernandes

Estilista

“Anna Marina foi uma profissional e mulher ímpar. Inteligente, sincera, crítica, apoiou e incentivou todos os empresários da moda, da arquitetura e da decoração. Não tem como não aprender um pouco com ela. Gratidão pelo apoio constante.”

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Claudia Magalhães

Empresária