Opinião com Estilo

O livro que foi feito em 2024, para homenagear Anna Marina pelos seus 90 anos, será lançado para o público em março do próximo ano, em uma noite em memória da jornalista.

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Quando Anna Marina completaria 90 anos, o presidente dos Diários Associados em Minas, Josemar Gimenez, quis prestar uma homenagem à jornalista e decidiu fazer um livro com a coletânea das crônicas publicadas no caderno de cultura do Estado de Minas – Segunda Seção e, posteriormente, EM Cultura – ao longo dos seus 66 anos de carreira.



Quando ele pediu que eu me encarregasse dessa importante tarefa, me senti muito honrada. Fazer o livro, desde a concepção até a pesquisa das publicações, escolha das crônicas, diagramação, fotos etc.

A proposta era surpreendê-la durante um almoço especial de aniversário, com o livro, que seria dado a todos os convidados presentes, e que posteriormente seria lançado com uma noite de autógrafos.



A empresária Ângela Gutierrez fazia, anualmente, um almoço de aniversário para Anna Marina, sua grande amiga, em sua casa, e já estava organizando um especial pelo 90 anos, do qual não abriu mão. A solução foi fazer a festa a quatro mãos: Ângela Gutierrez abriu sua casa, oferecendo um requintado almoço para os convidados da diretoria dos Diários Associados, que reuniu amigos e familiares da aniversariante.



Quando Josemar entregou à Anna Marina uma elegante caixa, ela não entendeu bem o que era, mas quando abriu e viu que era um livro dela, não conteve a alegria e a surpresa. Poucas vezes na vida a vi daquele jeito. Parecia uma criança que acabara de ganhar um presente que desejou muito.



Tudo isso aconteceu com um pouco de suspense, porque, no início daquele ano, Anna tinha sofrido uma queda, fraturado uma vértebra e estava acamada. Era um mistério se conseguiria comparecer ao almoço. Fênix que é, conseguiu e deu tudo certo, melhor que a encomenda.



Infelizmente, o lançamento do livro para o público não aconteceu. Anna não conseguiu se recuperar de forma que fosse possível estar em uma festa, sentada por horas, autografando a obra.



Com seu falecimento no último dia 10, a empresa decidiu lançar o livro, em março de 2027, em sua memória.

Intitulado “Opinião com Estilo” – que representa bem a escrita da jornalista –, o livro foi editado pela Pomar de Ideias e tem a mim, Isabela Teixeira da Costa, como organizadora. Josemar Gimenez faz a apresentação e o ex-governador Antonio Anastasia, outro grande amigo, o prefácio.



A publicação foi dividida por temas: Cotidiano, Futebol, Memórias, Moda, Pandemia, Personalidades, Saúde e Viagens. Algumas crônicas contidas no livro estão sendo publicadas no Caderno de Cultura, em uma homenagem póstuma à Anna, incluindo outros textos antigos que não estão na publicação.



O premiado jornalista Álvaro Duarte assina a diagramação, as ilustrações são de Soraia Piva e a foto da capa, de Márcio Rodrigues – o único que conseguiu fazer uma foto posada de Anna sorrindo.

“A Anna Marina tinha uma inteligência muito viva. Ela se interessava de verdade pelo que se fazia em Minas. Nas artes plásticas, na moda, na literatura, na arquitetura. E se interessava pelas pessoas que faziam essas coisas. Foi assim comigo, desde os primeiros projetos.”

Gustavo Penna

Arquiteto

“Jornalista competente, famosa, inaugurou e abriu caminhos para o trabalho de várias profissionais nas redações. Ajudou a escrever a história do jornalismo feminino no Brasil e a história da profissão em Minas Gerais com sabedoria, ética e profissionalismo.”

Norma Salvador

Médica

“Anna Marina foi minha paciente e se tornou grande amiga da família. Foi de grande importância para o hospital, desde o início, porque seu aval era reconhecimento de qualidade, seriedade e competência aceito por seus milhares de leitores. Sempre dizia que ela era nossa sócia.”

José Salvador Silva

Empresário

“A Anna sempre foi muito séria. Contei uma das minhas piadas e aí ela deu uma gargalhada. Ela gostou tanto da foto que usou no perfil da coluna do jornal durante muitos anos. Mesmo depois de anos, a gente se encontrava e ela falava: foi esse aí, o único que me fez sorrindo.”

Márcio Rodrigues

Fotógrafo

“A mídia de uma maneira geral tratava o setor de joalheria como um assunto de estética e Anna o colocou como um setor que também pesava muito na economia. Foi muito importante para a evolução da joalheria mineira. Somos muito gratos a ela.”

Manoel Bernardes

Empresário

“Anna Marina não foi apenas uma jornalista que divulgou nosso trabalho. Foi uma parceira leal, generosa e comprometida com o crescimento de toda uma categoria. Sua contribuição para a consolidação da gastronomia mineira é imensurável.”

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Ivo faria

Chef