Morre Anna Marina, pioneira do jornalismo mineiro

Editora-assistente de cultura do Estado de Minas. Trabalhou nos jornais Diário do Comércio, Hoje em Dia, Jornal de Casa, em BH

O jornalismo mineiro perdeu nesta terça-feira (10/11) uma de suas vozes mais marcantes. Morreu, aos 92 anos, Anna Marina Vianna de Siqueira, colunista e editora do Estado de Minas, que abriu caminho para o trabalho das mulheres nas redações de Belo Horizonte e, por mais de seis décadas, ajudou a escrever a história da profissão no estado. Ela estava internada no Hospital Mater Dei desde 29 de outubro e morreu às 0h35, de infecção pulmonar.

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O velório será nesta quarta-feira (11/11), a partir das 9h, no Memorial 2 do Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. A cremação está marcada para as 13h, no mesmo local.

Anna Marina viveu 66 de seus 92 anos dentro da redação de jornal. Foi a primeira jornalista mulher dos Diários e Emissoras Associados em Belo Horizonte. Começou a trabalhar aos 24 anos no vespertino Diário da Tarde, em 1958, como colunista social. Em agosto de 1966, estreou no Estado de Minas assinando crônicas. Naquela época, foi criado o caderno de cultura do diário, então chamado “3ª Seção”.

Por obra dela, em 1969 surgiu o “Caderno Feminino”, rebatizado “Feminino & Masculino” posteriormente. Foi o primeiro suplemento da imprensa brasileira dedicado a moda, decoração, culinária e temas voltados exclusivamente para a mulher. Trazia impressos moldes de Gil Brandão para a leitora cortar a própria roupa. Até então, eles só eram oferecidos por revistas.

Nascida em 17 de junho de 1934, em Santa Luzia, Anna Marina era filha de Francisco Vianna Santos e de Lygia Teixeira Vianna. Perdeu o pai com pouco mais de 2 anos, mas herdou daquele médico, o doutor Chiquito, o interesse pela saúde. Lygia teve 10 filhos – oito do primeiro casamento. Desdobrou-se para cuidar da família e gostava de ler, hábito que Anna também cultivou.

Criada na conservadora Belo Horizonte, a moça de Santa Luzia sempre destoou das garotas de sua idade. Meninota, era goleira do time formado pelos primos que moravam no Bairro Santo Antônio. Aos domingos, as pessoas paravam para vê-la jogar no canteiro da Avenida do Contorno, defendendo o gol.

“De tanto perder a bola e ser menina magrinha, acabei escalada para goleira do nosso time, era mais fácil segurar a bola nos peitos”, contou Anna em crônica publicada em agosto de 2023 neste jornal.

“Que família era aquela que não se importava com tamanho disparate?”, ironizou a cronista, repetindo críticas que, garotinha, ouvia sobre a “impertinência” de se meter no time dos meninos.

Tempos mais tarde, a “goleira” resistiu também à pressão do tio, Geraldo Teixeira da Costa, diretor deste jornal, que telefonou para dona Lygia, em 1966, aconselhando-a a tirar a filha da redação, sob o argumento de que ali não era “ambiente para mulher”.

Filha de tradicional família luziense, a moça precisava – e queria – trabalhar, o que fez desde os 15 anos. A carga era mesmo pesada no jornal frequentado só por homens, ela revelou ao podcast “Megafone”. A entrevista foi ao ar quando o EM completou nove décadas, em 2018.

“Eu soube conquistar o meu lugar, porque 'virei' homem”, explicou. E jamais se deixou confinar em espaços impostos à mulher. A bela jovem frequentava botequins com os colegas de jornal, tomava cachaça, gostava de cerveja, ia tanto a locais proibidos para moças quanto aos salões do Automóvel Clube.

“Deixei de lado a bonequice e virei jornalista”, resumiu Anna Marina.

Esta geminiana amiga de boêmios também era devota fiel nas celebrações católicas de Santa Luzia, sempre presente nas solenidades da Semana Santa. Ao lado da prima Naná Gabrich, cuidava do caixão do Cristo morto.

Anfitriã de Natais memoráveis entre família e amigos, foi criança apaixonada por presépios abertos à visitação pública em sua cidade. Escreveu várias crônicas sobre as memórias olfativas do Natal luziense, com seus leilões, quecas e o presente dos presentes: a maçã importada, embalada em papel azul-arroxeado.

Sempre elegante, a jovem jornalista foi uma das mulheres mais bonitas da BH de sua época. Naqueles tempos, no “mais britânico” Automóvel Clube, não era de bom tom servir cerveja. Porém, a gelada de Anna nunca faltava. Chegava à mesa escondidinha dentro de elegantes baldes prateados de champanhe.

A turma da jovem jornalista reunia intelectuais e artistas: o escritor Silviano Santiago, o pintor Guignard e o coreógrafo Klauss Vianna, primo querido dela, entre eles. Havia também o jornalista Cyro Siqueira (1930-2014), responsável por sucessivas inovações no Estado de Minas, crítico de cinema respeitado nacionalmente. Foi paixão fulminante: viveram juntos por mais de 50 anos, até a morte dele, de câncer.

Em sua coluna neste jornal, Cyro, volta e meia, mandava recados à “moça da segunda página”, onde era publicada a crônica de Anna. O casal dividia o amor pela cultura e pelas viagens ao exterior. Numa delas, foram conhecer redações já informatizadas, antes de o computador chegar aos jornais brasileiros. “Ele já previa as mudanças tecnológicas, era o professor que eu tinha dentro de casa”, contou ela.

“Falo o que penso. E o jornal acolhe minhas verdades”

Mulher de personalidade forte, Anna Marina dizia que, para ela, jornalismo significava escrever o que realmente via e sentia. “Falo o que penso. Como não devo nada a ninguém – graças a Deus, não devo favor –, posso falar o que quero. E o jornal acolhe as minhas verdades”, declarou ao podcast “Megafone”.

A decisão de se tornar jornalista veio ao encontro da determinação de ser independente. “Sempre fui além da mineiridade, sempre levei minha vida da maneira que quis. E o jornal me propiciou isso, me deu respaldo profissional muito importante”, contou Anna.

Em 1958, “era dureza” escrever coluna social (palavras dela). “A moral pudica imperava. As moças podiam até sair sozinhas, mas com cuidado, senão ficavam faladíssimas e podiam dizer adeus ao casamento. Fumar em público, nem pensar. As poucas que se revelavam contra esse atraso eram mantidas à distância”, relembrou ela ao podcast “Megafone”.

Anna Marina gostava de dizer que se pautava pela sinceridade. Não se furtava a comentar política e economia com a mesma verve dedicada a temas do cotidiano – do custo de vida às mazelas de BH. Delicadeza e bordoada eram com ela.

Tanto descrevia seu convívio com beija-flores dentro de casa, na Cidade Jardim, quanto espinafrava modismos do mundo fashion e o custo de vida. Não perdoou o “cancelamento” do autor de “O Sítio do Picapau Amarelo”, querido escritor de sua infância, acusado de racismo. “Uma burrice contra Monteiro Lobato” é o título de uma das crônicas dedicadas a ele.

Certa vez, Anna fez campanha em defesa da linha de ônibus que levasse pais e pacientes da Associação Mineira de Reabilitação (AMR) até a porta do hospital, no Mangabeiras, pois o ponto ficava quarteirões abaixo do portão, obrigando pais e mães a carregarem os filhos portadores de deficiência até lá.

Não se dobrou às queixas de moradores do luxuoso bairro, insatisfeitos com o coletivo passando em suas ruas. “Alguém, em sã consciência, pode ficar sabendo de um fato desses sem botar a boca no mundo? Eu não posso”, avisou, em novembro de 1984.

Ela também ajudou a implantar o “pipimóvel” na capital mineira. Frequentadora da feira de artesanato (ainda na Praça da Liberdade), não havia banheiro por lá, onde as pessoas se encontravam para beber e petiscar. Com muito custo, Anna conseguiu a chave de um dos prédios vizinhos para usar o toalete, mas foi uma complicação tomar conta daquela chave.

Ao assistir ao filme francês “Clochemerle”, comédia sobre uma pequena cidade sem banheiro público, veio a ideia da campanha no Estado de Minas. A cronista defendeu a construção das instalações na praça, mas percebeu a dificuldade de viabilizá-la. Até que alguém sugeriu a cabine com vaso sanitário ligado às saídas de esgoto da rua.

A novidade, batizada de “pipimóvel”, foi instalada em frente ao Palácio da Liberdade. O governador Hélio Garcia, o brincalhão amigo de juventude da cronista, quis que Anna Marina inaugurasse o banheiro químico com pompa e circunstância.

“Achei que era demais. Mas no primeiro sábado de sua instalação, todos puderam beber tanta cerveja quanto quiseram, sem a menor aflição”, relatou ela em 14 de março de 2018.

Porta-voz da moda mineira

Anna Marina desempenhou papel fundamental na consolidação da moda de Minas no cenário nacional. Sua coluna e o caderno “Feminino” acompanharam de perto o Grupo Mineiro de Moda, criado nos anos 1980 por estilistas de BH. A jornalista apoiou, desde a primeira hora, o trabalho dos irmãos Birman na Arezzo, que hoje é uma potência da indústria brasileira.

Muito jovem, Alexandre Birman, a segunda geração da família, chegou à sala dela no jornal carregando caixas dos sapatos que desejava lançar, mas sem concorrer com a Arezzo comandada pelo pai e o tio. Queria a opinião de Anna sobre a marca Schultz.

“O bom desta profissão é poder acompanhar o sucesso que vimos nascer – e apoiamos desde o início”, escreveu ela muitos anos depois, em 2019, ao noticiar que Alexandre abrira lojas em Nova York e Dallas, nos EUA. “Tenho uma boa lista da qual posso me orgulhar, nomes que vi crescer a partir de um sonho”, comemorou.

Com efeito, defendeu em suas páginas o talento do estilista Renato Loureiro, das grifes Vide Bula e Divina Decadência, da estilista Mabel Magalhães, das empresárias Sheila e Erika Mares Guia, da designer de sapatos Cândida Andrade e da grife Patachou, de Teresinha Santos, entre muitos outros nomes da moda de Minas.

Zuzu Angel

Em 1973, Anna já destacava a importância da luta de Zuzu Angel, mineira de Curvelo, em favor da moda genuinamente brasileira. “Saltam papagaios de dentro das frutas, obedecendo a um colorido alegre e tropical”, escreveu sobre as roupas da estilista, chamando a atenção para os tecidos propícios ao clima tropical.

O apoio a Zuzu veio depois da rumorosa campanha internacional deflagrada pela estilista, exigindo da ditadura militar esclarecimentos sobre a morte de seu filho, o estudante de economia Stuart, de 25 anos, militante de esquerda assassinado por agentes da repressão.

Três anos depois, a própria Zuzu Angel morreu em um atentado político, “camuflado” como acidente de trânsito. “Estilista mineira e o filho foram assassinados. Não dá para acreditar que crimes praticados pelo Estado durante a ditadura militar sejam esquecidos”, escreveu Anna Marina em 2022, na crônica “Caso Zuzu Angel comprova que memória curta é predicado nacional”.

O caderno comandado por ela também abriu espaço para o talento dos decoradores de Minas Gerais. Sempre destacou a Feira Internacional de Artesanato realizada em Belo Horizonte, a feira de malhas e tricôs produzidos no Sul de Minas e iniciativas como o Minas Trend, salão de negócios de moda considerado um dos maiores eventos do setor na América Latina.



Defesa da cultura



Muito ligada ao setor cultural, Anna Marina presidiu o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) na década de 1980. Em 2003, denunciou em sua coluna o sumiço de imagens de anjos barrocos na cidade histórica de Santa Luzia, que surgiram em leilão no Rio de Janeiro. Por ordem judicial, o pregão foi cancelado e as peças voltaram ao local de origem.

Com orgulho, Anna gostava de contar que assistira a ensaios de “Maria Maria” (1976), espetáculo de estreia do Grupo Corpo. “Fiquei maravilhada”, revelou, dizendo que vira o balé dos jovens Pederneiras sentada no chão, “numa espécie de garagem no Funcionários”. Na época, pouca gente dava confiança para aquela moçada, comentou. Hoje, o Corpo está entre os grupos de dança mais importantes do mundo.

Câncer foi enfrentado nas páginas do Estado de Minas

Com sua lendária franqueza, Anna Marina não poupou a si mesma. Abordou em suas crônicas os dois cânceres que enfrentou – no intestino e no seio –, procurando desmitificar tabus em torno da doença.

“A lição que serve a todas as mulheres é que ninguém deve brincar com os exames preventivos. Há casos como o meu, em que o câncer só é descoberto através da mamografia”, escreveu ela em 4 de julho de 1995. Em vários textos, cobrou das autoridades e do Sistema Único de Saúde agilidade na instalação de mamógrafos em todas as regiões do país.

A filha do doutor Chiquito, aliás, se dizia de “família de paramédicos”. Certa vez, revelou em sua coluna que a simples operação de apendicite de um parente “levava toda a tribo ao hospital, enchendo corredores e quartos”.

Anna se orgulhava dos “diagnósticos” que fazia, afirmando que vários deles foram confirmados posteriormente por doutores respeitados. Abriu espaço em sua coluna para defensores do uso medicinal do canabidiol, presente na Cannabis sativa. Estimulou o debate, também publicou argumentos de especialistas contrários à ideia.

Ela matou os leitores de rir ao revelar que conheceu a maconha no quintal de casa. Quando jovem, morava com a mãe e as irmãs no Bairro Santo Antônio, em bh. Uma delas viu garotos guardando um pacote no muro. Curiosa, levou o embrulho com ela. A mãe, dona Lygia, ao perceber que eram sementes, as plantou.

“As sementes brotaram, as galinhas se fartavam com a verdura. E começaram a ficar doidonas”, descreve a crônica publicada em 2021. Quando amigos foram visitá-la, qual não foi a surpresa deles com aquele cheiro na casa de dona Lygia.

“A sala era uma maconha só, vejam vocês. A planta era rara, desconhecida, e seu uso começava a proliferar entre os jovens”, relembrou a pioneira repórter do Estado de Minas.

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“Apesar de derivado da Cannabis sativa, nome científico da maconha, o canabidiol não é um composto psicoativo, ou seja, não tem efeito sobre o sistema nervoso”, ressaltou a filha do doutor Chiquito em sua coluna publicada em janeiro de 2021.