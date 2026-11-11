Da moda à gastronomia, amigos recordam legado de Anna Marina

A influência de Anna Marina ultrapassou as páginas do Estado de Minas. Ao longo de mais de seis décadas de jornalismo, a colunista ajudou a dar visibilidade à moda, à gastronomia, à arquitetura, às artes e aos diferentes setores da economia mineira.

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Para profissionais que acompanharam sua trajetória, ter o trabalho publicado por ela significava reconhecimento em uma época em que as redes sociais ainda não existiam e as principais vitrines da moda estavam concentradas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A curadora de arte e empresária Mary Arantes, da marca Mary Design, lembra que a jornalista abriu espaço para criadores que ainda não tinham visibilidade. As publicações de Anna Marina, seja em sua coluna, seja em páginas inteiras dedicadas a desfiles e trabalhos autorais, ajudaram a apresentar esses profissionais ao público.

“Ela tirou tantas pessoas do anonimato. Com um texto, com uma foto, seja na coluna dela, seja em uma página inteira, como fez com a minha marca. Ter o aval da Anna, ter a validação dela do nosso trabalho, era ser vista, era ser reconhecida”, afirma Mary.

Para ela, a importância da jornalista também estava na atuação como incentivadora da cultura e das artes. “A gente deve a ela essa homenagem e um agradecimento eterno, porque ela fez pela moda numa época em que sair no Estado de Minas era como sair no '(The) New York Times'.”

A estilista de calçados e bolsas Júnia Gomes também destaca o apoio recebido desde o início da carreira. Segundo ela, Anna Marina acompanhava as iniciativas do setor, divulgava os trabalhos e oferecia avaliações sinceras, tanto nos elogios quanto nas críticas.

“Ela era uma pessoa muito competente e muito sincera. O que falava, tanto para elogiar quanto para mostrar o que precisava melhorar, era verdadeiro. E lidar com uma pessoa verdadeira é muito importante, porque isso te norteia”, diz Júnia.

Ao recordar a despedida, ela prefere destacar a gratidão pelo que a jornalista construiu. “Acho que é uma despedida e uma gratidão muito grande, porque ela viveu bem, fez as coisas como queria, como gostava. Era uma pessoa autêntica.”

No setor de joias, o empresário Manoel Bernardes ressalta que Anna Marina não tratava a moda apenas pelo aspecto estético. Para ele, uma das contribuições da jornalista foi apresentar também a dimensão econômica da atividade, valorizando os diferentes segmentos que compõem a cadeia produtiva, entre eles o de gemas e joias.

“Ela foi uma pessoa fundamental para a moda em Minas Gerais. Não só valorizou todo o conjunto da moda, mas também o setor de gemas e joias. Era uma jornalista independente, que sabia colocar a moda do ponto de vista econômico, não apenas estético”, afirma. Bernardes também destaca a autenticidade da colunista e considera que ela antecipou características do jornalismo atual.

Contribuição também na gastronomia

A gastronomia mineira também aparece entre os setores que reconhecem a contribuição de Anna Marina. O empresário Rodrigo Ferraz conta que conviveu com a jornalista desde a infância, por causa da amizade dela com seus pais. Ao longo dos anos, acompanhou a repercussão do trabalho que ela desenvolvia no jornal e a capacidade de impulsionar diferentes áreas da produção cultural e econômica.

“Eu vi o que ela conseguiu fazer pelo jornalismo para impulsionar a moda, a gastronomia e a cultura de Minas Gerais e do Brasil. O que todo mundo tem que ter é um sentimento de gratidão por ela. É o que eu sinto, por tudo que fez”, afirma Rodrigo. Ele também lembra que, até pouco tempo atrás, Anna Marina continuava escrevendo suas colunas diariamente. “Isso é um exemplo de dignidade, de trabalho e de uma ótima pessoa.”

A independência profissional também foi uma das características lembradas pelo advogado José Murilo Procópio, que manteve uma relação de amizade com a jornalista por cerca de 50 anos. Para ele, a trajetória de Anna Marina se confunde com a própria história do Estado de Minas. O advogado recorda a firmeza com que ela expressava suas opiniões, sem se deixar conduzir por interesses comerciais ou pela necessidade de agradar.

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“Ela sempre exerceu a atividade de jornalista com muita independência e fazia disso um sacerdócio. Não era ligada a coisas materiais, não se envolvia no lado comercial da atividade jornalística. Queria ter aquele ponto certo. Gostasse ou não, falava com muita naturalidade”, relembra.