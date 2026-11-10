Personalidades da gastronomia mineira se despedem de Anna Marina

A sensibilidade e o olhar criterioso de Anna Marina, colunista e editora do jornal Estado de Minas que morreu na madrugada desta terça-feira (10/11), marcaram diversos setores mineiros, inclusive a gastronomia.

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Além de fundadora e editora do caderno “Feminino & Masculino”, Anna Marina ocupava o mesmo cargo no “Degusta”, o caderno de gastronomia do Estado de Minas.

Um dos mais importantes nomes da cozinha de Minas Gerais e Belo Horizonte, Ivo Faria enaltece o trabalho de Anna Marina de mais de seis décadas no jornalismo. “Anna Marina foi uma das grandes incentivadoras da gastronomia mineira, especialmente em uma época em que a cozinha ainda tinha pouca visibilidade e o setor era bastante restrito na cidade. Com sua escrita, sua credibilidade e sua presença constante, ajudou a valorizar os profissionais, divulgar nosso trabalho e despertar o interesse do público pela gastronomia”, conta o chef, que diz ter conhecido a jornalista em 1972.

Fundador da Plataforma Fartura Gastronomia, Rodrigo Ferraz também presta homenagem à editora. “Sinto uma tristeza muito grande pelo falecimento da Anna Marina, mas, ao mesmo tempo, sinto também muita gratidão pelo trabalho que ela fez pelo jornalismo, pela moda e pela gastronomia."

Assim como tantos amigos, colegas, admiradores e profissionais com quem ela conviveu ao longo da vida, Rodrigo destaca o trabalho de vanguarda de Anna Marina. “Anna foi pioneira, a primeira mulher dos Diários Associados, trabalhou e se dedicou a vida toda. Foi uma honra acompanhar de perto suas contribuições para o caderno Feminino, para o Degusta, além das colunas diárias. Fará muita falta”.

O aclamado chef Leo Paixão, por sua vez, exalta a coerência da colunista. “Anna Marina era uma pessoa muito querida, uma jornalista totalmente fiel aos próprios princípios, uma pessoa séria. Ela sempre estava do lado o qual acreditava ser o correto pelos princípios dela, e defendia isso até o fim. Isso era uma coisa muito boa”, declara.

Ele ainda expressa sua gratidão ao trabalho prestado pela jornalista. “Ela me ajudou muito na minha vida, em momentos que eu me sentia desamparado, ela me acolheu. Eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim”.

Idealizador do Buffet Pichita Lanna, Cantídio Lanna, que também era amigo de Anna Marina, se refere à jornalista como “uma mestra”. “Falar de Anna Marina é fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque falar de uma pessoa boa, amiga, leal, que tinha um olhar chique, um olhar bacana para a moda, qpara o comer, um paladar espetacular, uma pessoa sensacional, que dava uns toques na gente quando via que podíamos melhorar em alguma coisa…”.

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“Eu acho que Belo Horizonte perde uma pessoa sensacional, e o céu ganha. O céu ganha uma pessoa de alma livre, boa, de caráter, maravilhosa, positiva…”, completa o chef e empresário.