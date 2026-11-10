Uma vida de aprendizado e companheirismo

Sou uma pessoa duplamente privilegiada. Além de ser prima da Anna Marina, tive o prazer de trabalhar a seu lado por 38 anos. Nunca tive medo dela, ao contrário de muitos – dentro e fora deste jornal. Aprendi muito, Anna sabia ensinar. Uma das lições foi saber observar as pessoas. Ela era ótima nisso. Quando eu ficava muito entusiasmada com alguém ou alguma coisa, cortava minhas asinhas. Aprendi.

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Nunca me elogiou, mas, certa vez, quando sairia de férias na viagem anual com Cyro à Europa, pediu-me que assumisse sua crônica diária no caderno de Cultura do Estado de Minas, além da coluna social. Prova total e absoluta de confiança na qualidade do meu trabalho e na minha ética profissional. Existe elogio maior do que este?

Sempre foi muito independente, mas, desde o segundo câncer, passei a acompanhá-la nas consultas e tratamentos. Ela sonegava informações aos doutores, eu contava tudo, e Anna me xingava na frente deles: “Está querendo mandar na minha vida?”.

Anna não escolhia lugar nem hora para esbravejar com alguém. O mais engraçado é que, de certa forma, eu mandava mesmo. Ela não ouvia ninguém, mas, mesmo brigando comigo, me escutava. E obedecia! Vou desobedecê-la agora: há alguns anos, ao ler um texto meu, esbravejou: “Em texto de jornal não tem exclamação!”

Fingia que mandava, eu fingia não perceber que ela estava obedecendo. Até que, mais recentemente, uma de suas funcionárias disse, na lata: “É, dona Anna. A senhora só obedece mesmo à Isabela”.

Como é difícil nos despedirmos das pessoas que amamos, principalmente de quem foi tão importante para nossa formação pessoal e profissional. O mais importante, mesmo, é que nutríamos grande admiração e muito respeito uma pela outra.

Há algum tempo, eu vinha ajudando a Anna nas atividades profissionais, desde que ela pegou a mania de cair e fraturar vértebras. Há dois anos estou à frente de tudo, missão que ela mesma passou para mim e esta empresa avalizou.

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Sua partida será mais uma dor que ficará guardada dentro de mim, mais uma saudade. Mas os bons momentos, as risadas e até as brigas ficarão para sempre na minha memória.



