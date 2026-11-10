Legado de Anna Marina é lembrado pelo mercado da arquitetura e decoração

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Como uma boa jornalista, Anna Marina esteve sempre atenta ao novo. E isso ela fez muito bem quando os assuntos eram arquitetura, decoração e design. Com seu olhar afiado, a editora do caderno Feminino & Masculino, que morreu nesta terça-feira (10/11), revelou talentos e apresentou aos leitores, ano a ano, o que de mais relevante se criava neste mercado em Minas Gerais.

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"Anna Marina era uma mulher culta, forte, à frente do seu tempo, jornalista preparada e muito bem informada e se destacava por não se deixar influenciar. Era extremamente observadora, analisava bastante os fatos, as pessoas e as situações com discrição até formatar sua opinião, sempre carregada de personalidade. Era visionária, curiosa e quando queria até investigativa. Era também muito seletiva, não se atraía por modismos, mas sempre valorizou e destacou em suas pautas e matérias o que havia de melhor no design, na moda e na cultura de Minas Gerais", descreveu a arquiteta Myrna Porcaro.

Em seguida, ela agradece por ter sido notada no início da carreira por Anna Marina. "Logo que comecei minha carreira, fomos apresentadas e me senti bem observada. Sou muito grata, pois a Anna foi com a minha cara e foi a primeira formadora de opinião a me dar uma oportunidade de expor meu trabalho de design de interiores em uma mostra que ela organizava. Foi em 1994. E, consequentemente, no jornal, onde as portas se abriram para o meu escritório. Merecer o apoio e divulgação em suas páginas era um um verdadeiro selo de qualidade e, de certa forma, aval de credibilidade, sobretudo nas páginas centrais do caderno, que saía aos domingos."

Referência em flores e decoração, Denise Magalhães, da Verde Que Te Quero Verde, também tem Anna Marina como uma grande impulsionadora da sua carreira e do seu negócio. "Gostaria que outras pessoas pudessem ter tido uma madrinha como eu tive na minha vida profissional. Anna gostou de mim, do meu trabalho e nós tivemos muita identidade. Ela me respeitava como pessoa, como profissional e eu também fazia o mesmo. Sem questionamentos. Ela me pegou pela mão e me levou. Sou grata a ela profundamente."

Mesmo agradecimento parte da fundadora da loja de mobiliário Tom sobre Tom Ana Maria Teixeira de Sá ao falar sobre Anna Marina “Ela nos deu apoio no princípio da nossa carreira. Uma profissional excelente, dedicada e acima de tudo amiga. Ficamos muito sentidos com a notícia. Como pessoa era humana e não tinha preferências pelo seu interesse. Seu apoio a nós acompanhou sua trajetória no jornal.”

Incentivadora de eventos

O apoio de Anna Marina foi fundamental para a consolidação de eventos como a CasaCor Minas. "Desde a primeira edição, foi uma das grandes incentivadoras da mostra, abrindo espaços importantes para a valorização da arquitetura, do design de interiores, do artesanato e da arte popular, além de reconhecer e prestigiar a indústria e o comércio local. Anna Marina sempre defendeu essas áreas com entusiasmo, sensibilidade e um olhar atento à importância da produção mineira", apontou o fundador e hoje consultor da CasaCor em Minas Gerais João Grillo.

Em seu depoimento, o arquiteto destacou o espaço que a mostra sempre teve no caderno Feminino & Masculino. "Já na primeira edição, a inauguração da CasaCor ganhou metade do primeiro caderno do jornal, além de um suplemento especial, iniciativa que se repetiu em praticamente todas as edições seguintes. Com sua credibilidade, prestígio e generosidade, ela ajudou a dar visibilidade a inúmeros arquitetos e designers de interiores, impulsionando carreiras e contribuindo para o fortalecimento de todo um setor. Sua participação foi decisiva para que a CasaCor conquistasse o reconhecimento e a relevância que tem hoje em Minas Gerais. A contribuição de Anna Marina foi fundamental para a nossa história!"

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A arquiteta Márcia Carvalhaes aproveitou o momento para dizer que considera Anna Marina uma referência como mulher e como repórter. "Vou sentir muita falta de seu jeito atencioso e carinhoso com todos nós, arquitetos. Uma pessoa atenta e crítica, muito ligada à modernidade e aos acontecimentos de BH e do país”, destacou a arquiteta, que sempre gostou de ler o caderno Feminino e a coluna de Anna Marina, "com ótimo posicionamento".