'Era minha madrinha', diz repórter que conheceu Anna Marina ainda criança

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Tempo estranho. Os amigos e amigas de meu pai, Felippe Drummond, e que também se tornaram meus amigos, estão partindo. É uma sensação estranha, pois um vazio toma conta.

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Lá se vai Anna Marina, a última representante de uma turma de jornalismo, de uma época. Essa turma, tornou o Estado de Minas o “Grande Jornal dos Mineiros”, como dizia o saudoso Camilo Teixeira da Costa, ex-diretor.

Pois eu volto no tempo. Ainda menino. Meu pai sempre me levava para trabalhar com ele, quando eu estava de folga na escola, ou em feriados. E havia, também, os encontros da turma do jornal: Anna Marina, Cyro Siqueira, Estácio Ramos, Hélio Fraga, os irmãos Luiz Fernando e Rogério Perez e tantos outros da turma antiga.

Nas idas ao jornal, Anna sempre brincava comigo: “Vai acabar virando jornalista, vai trabalhar aqui, vai ser repórter. Eu serei sua chefe, e vou te mandar fazer matérias”. Eu morria de rir. Não tinha ideia do que ela queria dizer. Acho que, de tanto ir à redação, iria acabar ficando por lá.

E a Anna tinha razão. Meu pai morreu e eu fui contratado, primeiro, para ser diagramador, depois, ao formar, me tornei repórter. Certa vez, eu diagramava na Segunda Seção, o caderno de cultura do EM, trabalhava no mesmo horário que ela.

E numa manhã, o diagramador que ficava no Caderno Feminino adoeceu e eu fui escalado para ajudar a fechar (diagramar) o caderno. E não é que ela lembrou da história? “Não te disse que você veio tanto aqui, quando novo, que acabou ficando. E agora, eu sou sua chefe”. E caiu na gargalhada.

E ao virar repórter, muitas vezes, ela me dava conselhos. Me chamava e comentava alguns textos que tinha feito. Eu era repórter de polícia. Ela achava que poderia fazer textos mais leves.

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Pois fica a saudade da Anna Marina, as lembranças. Ela era minha madrinha.