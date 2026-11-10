Nomes da moda mineira lamentam a morte de Anna Marina

No meio da moda, o nome dela é unanimidade. Anna Marina Vianna de Siqueira, que morreu nesta terça-feira (10/11), foi uma voz importante para dar protagonismo a marcas e estilistas. Como editora do caderno Feminino & Masculino, a jornalista lançou nomes relevantes do setor e projetou trabalhos autorais que mostraram para o Brasil e para o mundo o valor da moda mineira.

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Para Terezinha Santos, que fez parte do antigo Grupo Mineiro de Moda com a marca Patachou, Anna Marina é uma das maiores incentivadoras da moda mineira e teve um papel fundamental na valorização dos criadores. "Desde o início da minha trajetória, como estilista da Patachou, a Anna sempre acreditou muito no meu trabalho, respeitou muito a minha liberdade criativa e soube reconhecer demais todo o nosso trabalho", comentou.



A estilista acrescentou que guarda por ela uma admiração profunda e um carinho muito especial, além de uma gratidão porque ela marcou sua história. "A Anna não foi apenas uma testemunha da história da moda mineira. Ela foi uma das que ajudaram a escrevê-la de fato. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história sob o seu olhar generoso."



Em seu depoimento, Ronaldo Fraga relembrou o pioneirismo de Anna Marina, que foi a primeira mulher a trabalhar na redação do Estado de Minas e a criadora do primeiro caderno do Brasil dedicado a temas como moda, decoração e culinária. "Anna Marina fez parte de um tempo em que o Brasil aprendia a criar, fazer, comercializar e, sobretudo, escrever sobre moda. Um tempo de descobertas, pioneirismos e de olhos especialmente brilhantes para a moda que se fazia em Minas Gerais."



Na visão do estilista, com sua partida, encerra-se também um ciclo. "Uma época em que a moda mineira parecia ocupar mais espaço no imaginário, nas páginas e nas conversas. Anna Marina acompanhou de perto essa história, sempre com o olhar atento aos seus personagens, movimentos e transformações. Foi testemunha, cronista e, sobretudo, fez escola. Algumas pessoas não apenas contam a história. Elas passam a fazer parte dela."



Victor Dzenk relembrou o primeiro de muitos encontros. "Eu me lembro de ir até a Anna pela primeira vez para levar o convite do meu primeiro desfile. Estava emocionado e empolgado de conhecer nossa grande editora no seu escritório no Estado de Minas e ela me recebeu com aquele seu jeito peculiar que me deixava ainda mais ansioso. E esse foi o primeiro de muitos encontros."



Em seguida, o estilista, à frente da marca que leva seu nome, reconheceu como o trabalho dela foi importante para a sua carreira, agradeceu pelas "capas memoráveis" que fizeram juntos para o caderno Feminino e pelo seu incentivo. "Anna era com uma super mãe, que não passa a mão na cabeça do filho, mas se orgulha em vê-lo crescer e brilhar."