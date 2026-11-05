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Perfume

Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum Intense chega ao Brasil

Novidade amplia a linha Flora com uma composição floral gourmand amadeirada que destaca a Orquídea de Baunilha em uma leitura intensa e contemporânea

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Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
05/11/2026 12:12

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Lançamento Gucci Flora
Lançamento Gucci Flora crédito: Divulgação

A Gucci expande a coleção Flora com o lançamento de Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum Intense. A artista vencedora do Grammy, multi-platina e pioneira Miley Cyrus traz sua força e seu espírito criativo para a campanha de lançamento.

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Uma mistura de contrastes, a nova fragrância equilibra cremosidade e mineralidade, resultando em uma interpretação igualmente gourmand e luminosa. No centro da composição está a orquídea de baunilha, que confere textura cremosa e facetas florais à fragrância. O acorde salino ozônico traz charme à abertura, enquanto o fundo de acorde de cacau escuro adiciona profundidade e intensidade ao conjunto.
 

Assim como Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense, Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum Intense apresenta a mais alta concentração de essência da coleção Flora, que explora a imaginação, a liberdade e a feminilidade com composições que combinam ingredientes florais e acordes contemporâneos.
 

Integrada à linha ao lado do Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum original, a novidade acentua a faceta ambarada da orquídea de baunilha e reforça o contraste entre doçura e notas salgadas, criando um perfil olfativo intenso, que espelha singularidade e poder.
 

Assinada pela perfumista Marie Salamagne, a fragrância combina notas gourmand, florais radiantes, facetas etéreas e nuances âmbar e busca traduzir sensações de força e presença por meio de camadas intensas e contrastantes, deixando uma assinatura prolongada na pele.
 

O frasco de Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum Intense é apresentado em vidro dourado, em referência à luz do entardecer. A estampa floral criada por Vittorio Accornero para a Gucci em 1966 aparece tanto no frasco quanto na embalagem externa. O rótulo “Intense” destaca a proposta de maior concentração da fragrância. O produto está disponível nas versões 50ml e 100ml.


A campanha apresenta uma narrativa visual centrada na reconexão com a criatividade e na força pessoal. Essa perspectiva ganha vida por meio de Miley Cyrus, que incorpora com perfeição a mensagem de ousadia da fragrância.
 

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