Maquiadora mistura Nivea do pote azul com maquiagem corporal para uniformizar a pele, mas revela que o creme também tem espaço em outra etapa da produção

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O creme Nivea da lata azul voltou a ganhar popularidade como hidratante de uso cotidiano. Com fórmula tradicional e preço acessível, o cosmético clássico é vendido em mais de 200 países e supera a marca de cem milhões de unidades comercializadas por ano.

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Ruth García, maquiadora da Atresmedia, inclui o item em produções, ensaios e campanhas publicitárias. A profissional utiliza o produto durante longas jornadas de trabalho para proteger a pele contra condições climáticas como frio, vento ou calor, ajudando a diminuir a perda de umidade.

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Em campanhas publicitárias de joias ou relógios com fotos focadas nas mãos em primeiro plano, a maquiadora aplica o creme para melhorar a aparência da pele na região.

Uso corporal e técnicas de maquiagem

A especialista direciona o cosmético para partes do corpo propensas ao ressecamento, como cotovelos e joelhos. O hidratante também atende calcanhares e pés muito secos ou com rachaduras.

Nos trabalhos de maquiagem corporal em que busca acabamento uniforme, García mistura uma pequena quantidade do creme tradicional a outros produtos. A técnica serve para conferir um toque sutil de cor e gerar um aspecto luminoso.

A profissional também revelou um truque para alinhar sobrancelhas rebeldes e os chamados baby hairs, que são os fios finos nascidos perto da testa e das têmporas. A indicação consiste em aplicar uma quantidade mínima do produto para manter esses pelos no lugar.

Componentes da fórmula

O produto possui textura espessa e funciona como complemento na rotina corporal diária. A ação hidratante decorre de componentes específicos presentes em sua composição:

pantenol: associado à suavidade e à elasticidade da pele;

glicerina: substância que oferece efeito humectante;

eucerit: ingrediente derivado da lanolina voltado para a hidratação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora integre os cuidados corporais, o creme não substitui cosméticos formulados para necessidades específicas. A fórmula foi concebida exclusivamente para hidratar o corpo, de modo que os ativos presentes não servem para prevenir nem combater rugas.