Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
COSMÉTICOS

Maquiadora mistura Nivea do pote azul com maquiagem corporal para uniformizar a pele, mas revela que o creme também tem espaço em outra etapa da produção

Descubra como maquiadores profissionais utilizam o produto tradicional para alinhar sobrancelhas e garantir uma hidratação intensa na pele

Publicidade
Carregando...
Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
04/11/2026 15:19

compartilhe

×
Maquiadora mistura Nivea do pote azul com maquiagem corporal para uniformizar a pele, mas revela que o creme também tem espaço em outra etapa da produção
A tradicional lata azul da Nivea se destaca entre itens de maquiagem, evidenciando sua versatilidade no universo da beleza crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

O creme Nivea da lata azul voltou a ganhar popularidade como hidratante de uso cotidiano. Com fórmula tradicional e preço acessível, o cosmético clássico é vendido em mais de 200 países e supera a marca de cem milhões de unidades comercializadas por ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ruth García, maquiadora da Atresmedia, inclui o item em produções, ensaios e campanhas publicitárias. A profissional utiliza o produto durante longas jornadas de trabalho para proteger a pele contra condições climáticas como frio, vento ou calor, ajudando a diminuir a perda de umidade.

Leia Mais

Em campanhas publicitárias de joias ou relógios com fotos focadas nas mãos em primeiro plano, a maquiadora aplica o creme para melhorar a aparência da pele na região.

Uso corporal e técnicas de maquiagem

A especialista direciona o cosmético para partes do corpo propensas ao ressecamento, como cotovelos e joelhos. O hidratante também atende calcanhares e pés muito secos ou com rachaduras.

Nos trabalhos de maquiagem corporal em que busca acabamento uniforme, García mistura uma pequena quantidade do creme tradicional a outros produtos. A técnica serve para conferir um toque sutil de cor e gerar um aspecto luminoso.

A profissional também revelou um truque para alinhar sobrancelhas rebeldes e os chamados baby hairs, que são os fios finos nascidos perto da testa e das têmporas. A indicação consiste em aplicar uma quantidade mínima do produto para manter esses pelos no lugar.

Componentes da fórmula

O produto possui textura espessa e funciona como complemento na rotina corporal diária. A ação hidratante decorre de componentes específicos presentes em sua composição:

Embora integre os cuidados corporais, o creme não substitui cosméticos formulados para necessidades específicas. A fórmula foi concebida exclusivamente para hidratar o corpo, de modo que os ativos presentes não servem para prevenir nem combater rugas.

Tópicos relacionados:

cosmeticos creme-nivea hidratacao ressecamento tecnicas-de-maquiagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay