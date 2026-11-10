Anna Marina publicou crônicas no Estado de Minas durante 60 anos

As crônicas de Anna Marina no Caderno de Cultura se tornaram leitura obrigatória para os leitores do Estado de Minas. Sob o crivo do seu olhar, várias gerações acompanharam o dia a dia de Belo Horizonte, novidades da moda, temas diversos que passavam pela sua percepção e julgamentos, não raros críticos e corajosos, e pelo seu faro jornalístico. Impossível compilar tanto material para alguém que começou a assinar uma coluna em agosto de 1966.

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Por ocasião do aniversário de 90 anos de Anna Marina, o jornal resolveu homenageá-la com a publicação do livro “Opinião com Estilo - Coletânea de crônicas da jornalista Anna Marina publicadas no Estado de Minas ao longo de 66 anos de carreira” (editora Pomar de Ideias).



Selecionadas e organizadas pela jornalista Isabela Teixeira da Costa, com apresentação do presidente dos Diários Associados Josemar Gimenez, prefácio do ex-governador de Minas Antônio Anastasia, capa da empresária e amiga Ângela Gutierrez, a obra desliza por assuntos ecléticos. No índice, a seção Cotidianos é a maior e registra textos pitorescos como a "História dos gambás", que frequentavam a casa e o jardim da jornalista e mereceu vários capítulos com pitadas de humor.



Em Memórias, percebe-se, na volta ao passado, um perfume da juventude e de quem envelheceu na cidade. O livro tem, ainda, crônicas sobre Moda - na qual Anna era expert -, Futebol, Pandemia, Personalidades, Saúde e Viagens, revelando, no conjunto, uma Anna Marina, ora informativa, ora nostálgica como na crônica "Meu pé de jabuticaba", ora combativa, uma das principais características da sua personalidade forte e transparente. Em vários momentos, Anna abriu janelas, deixou que os leitores penetrassem na sua intimidade, como na ocasião do tratamento de dois cânceres, que venceu com galhardia.

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O livro, com edição limitada, foi direcionado para amigos e admiradores.