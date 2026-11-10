Anna Marina publicou crônicas no Estado de Minas durante 60 anos
O livro 'Opinião com Estilo', lançado no aniversário de 90 anos de Anna Marina, reúne uma seleção de textos de vários temas
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As crônicas de Anna Marina no Caderno de Cultura se tornaram leitura obrigatória para os leitores do Estado de Minas. Sob o crivo do seu olhar, várias gerações acompanharam o dia a dia de Belo Horizonte, novidades da moda, temas diversos que passavam pela sua percepção e julgamentos, não raros críticos e corajosos, e pelo seu faro jornalístico. Impossível compilar tanto material para alguém que começou a assinar uma coluna em agosto de 1966.
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Por ocasião do aniversário de 90 anos de Anna Marina, o jornal resolveu homenageá-la com a publicação do livro “Opinião com Estilo - Coletânea de crônicas da jornalista Anna Marina publicadas no Estado de Minas ao longo de 66 anos de carreira” (editora Pomar de Ideias).
Selecionadas e organizadas pela jornalista Isabela Teixeira da Costa, com apresentação do presidente dos Diários Associados Josemar Gimenez, prefácio do ex-governador de Minas Antônio Anastasia, capa da empresária e amiga Ângela Gutierrez, a obra desliza por assuntos ecléticos. No índice, a seção Cotidianos é a maior e registra textos pitorescos como a "História dos gambás", que frequentavam a casa e o jardim da jornalista e mereceu vários capítulos com pitadas de humor.
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Em Memórias, percebe-se, na volta ao passado, um perfume da juventude e de quem envelheceu na cidade. O livro tem, ainda, crônicas sobre Moda - na qual Anna era expert -, Futebol, Pandemia, Personalidades, Saúde e Viagens, revelando, no conjunto, uma Anna Marina, ora informativa, ora nostálgica como na crônica "Meu pé de jabuticaba", ora combativa, uma das principais características da sua personalidade forte e transparente. Em vários momentos, Anna abriu janelas, deixou que os leitores penetrassem na sua intimidade, como na ocasião do tratamento de dois cânceres, que venceu com galhardia.
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O livro, com edição limitada, foi direcionado para amigos e admiradores.