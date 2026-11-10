Figuras mineiras falam sobre a amizade e a admiração por Anna Marina

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

A morte da jornalista Anna Marina Vianna de Siqueira, nesta terça-feira (10/11), repercutiu entre empresários, médicos e figuras políticas de Minas Gerais. Mulher à frente de seu tempo, foi pioneira no jornalismo e abriu caminhos que outras pudessem a acompanhar e seguir a profissão. Ela estava internada no Hospital Mater Dei desde 29 de outubro e morreu às 0h35, de infecção pulmonar.

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Antonio Anastasia, ex-vice-governador de Minas Gerais e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), acredita que a colunista foi uma lenda. “Uma pessoa totalmente diferente, no sentido positivo da palavra. Inteligentíssima, com uma personalidade muito forte, como nós sabemos, e com senso de humor muito aguçado”, diz. O político ainda afirma que conviveu com Anna Marina por cerca de 30 anos.

“Durante esse período, eu a admirava muito pela sua capacidade, espontaneidade, por falar a verdade, pela coragem que sempre teve. É uma pessoa que tive uma admiração ao longo da vida toda. Ela fica para mim como um grande exemplo de uma pessoa da imprensa: íntegra, dedicada e com bons propósitos, e que amava acima de tudo Minas Gerais e a cultura do nosso estado.” Nas redes sociais, Anastasia desejou sentimentos à família e aos amigos.

A empresária e colecionadora de arte Ângela Gutierrez, amiga de Anna Marina, conta que as duas eram mulheres muito diferentes no gênio e temperamento, mas, ao mesmo tempo, tinham muita coisa em comum no gosto pela arte e cultura. “A gente gostava de muita coisa igual e a gente curtia muita coisa juntas. Nunca compactuei com a impressão de que ela era de um temperamento difícil, ela ria quando eu falava isso, porque ela também achava que era difícil”, conta.

“Éramos muito diferentes, mas fomos muito companheiras em diferentes fases das nossas vidas. Fases boas, alegres, em que celebramos, e fases duras, difíceis, em que os desafios eram maiores do que pensávamos que poderíamos superar. Foram 50 anos de amizade, e não é pouca toda. Durante esse tempo todo a gente se entendeu, se apoiou”, acrescenta.

Ângela acredita que Anna Marina deixa legado único no jornalismo mineiro. “Ela foi uma das grandes vozes do Estado de Minas e de forma muito corajosa, em uma época que nem usava as mulheres serem corajosas. É um exemplo para jovens que estão começando, recém iniciadas nessa profissão tão importante e necessária para o país. Foi corajosa, ousada, foi até atrevida em várias ocasiões.”

O empresário Walfrido dos Mares Guia se orgulha em dizer que conheceu Anna Marina na década de 1970, quando se casou com Sheila Emrich dos Mares Guia, e selou com ela uma forte amizade. "Na época, ela tinha uma loja de roupa com a Maria, também amiga nossa, e, não somente a Sheila, como as nossas irmãs, eram clientes. Além disso, escrevia uma coluna muito bonita no domingo, sempre sofisticada", conta o amigo, destacando que ela dava tratamento especial para a moda, mercado onde atuavam Sheila e Érika, esposa e filha do empresário.

Um texto da coluna, em especial, marcou Walfrido. "Para ver o nosso nível de entrosamento, quando me candidatei a deputado federal, em 1998, ela me homenageou com uma nota dizendo que ia votar 1414, que era meu número."

Durante a conversa, o empresário se lembrou de uma história que fez questão de contar. "A minha mãe, Judith dos Mares Guia, nasceu em 1909 e fez 100 anos em 2009. Ela colocou em volta de uma mesa grande 12 cadeiras e fez questão que em uma delas se sentasse a Anna Marina, a mais nova de todas as comensais. Devia ter 70 e poucos anos, entrou como guria", conta, acrescentando que sua partida toca o seu coração. "A lembrança que temos dela é uma pessoa agradável, simpática, inteligente, culta e perspicaz. Ela deixa um legado de jornalista brilhante, de um trabalho jornalístico esmerado, com preparo intelectual."

Pimenta da Veiga, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-deputado federal por Minas Gerais, recebeu com pesar a morte da editora. “Uma presença marcante na vida de Belo Horizonte e na história do jornalismo mineiro. Talvez a mais longeva das jornalistas brasileiras, Anna Marina deu, ao longo de décadas, uma voz própria às páginas do Estado de Minas, com sua inteligência, personalidade e sensibilidade. Abriu caminhos para as mulheres na imprensa e construiu uma trajetória que merece nosso reconhecimento e gratidão.”

“Presto minha homenagem a quem tanto contribuiu para registrar a vida de nossa cidade. Há pessoas cuja presença se incorpora à identidade de um lugar. Anna Marina é uma delas”, complementou.

Informação com estilo

Para Henrique Salvador, médico mastologista e presidente do conselho de administração da Rede Mater Dei, a jornalista foi especial tanto na vida profissional quanto na pessoal. “Uma prática de jornalismo muito sério, profundo. Sempre muito bem informada, na época em que o acesso à informação não era da forma que é hoje, porque não existiam os meios digitais de comunicação. A Anna soube fazer e levar informação com um estilo único. Além de tudo, era uma grande amiga”, afirma.

“Como médico, participamos de inúmeras campanhas sobre diagnóstico precoce de câncer de mama, procurando levar para mulheres informação de qualidade, levar uma notícia que pudesse contribuir realmente para alertar as pessoas, como aspectos de prevenção e promoção da saúde.”

Jornalista e filha do colunista Wilson Frade (1920-2000), que foi colunista social do Estado de Minas, Anna Paola Frade afirma que Anna Marina elevou o jornalismo mineiro com linguagem única. “Ela começou nos Diários Associados junto com meu pai, Wilson Frade. Um ícone do jornalismo mineiro e referência no país. Assinava seu nome em uma das colunas mais lidas do jornal, promoveu tantas marcas e pessoas. Contou a história de Minas em suas colunas”, diz.

Ela ainda complementa com depoimento sobre a personalidade da colunista: “Era séria, uma moral inabalável, as pessoas confiavam no que ela escrevia. Agora, falo da minha Anna, aquela que me viu nascer e cresci convivendo. Tinha um temperamento fortíssimo, um humor inteligente, era de uma sinceridade que um olhar duro dela o povo tremia. Ela era maravilhosa. Os amigos verdadeiros a amavam e ela os defendia com todas as forças. Anna descansou, enfrentou uma batalha árdua contra o câncer e chego a dizer que foi vencedora. Resistiu bravamente durante anos e viveu muito bem. Eu era doida com ela.”

Advogados se despedem

O advogado José Murilo Procópio de Carvalho lamentou a morte da jornalista. “Recebi com muita tristeza a notícia. Ela era um ícone do jornalismo e a própria história se confunde com a do jornal Estado de Minas. Um exemplo de dignidade, ética e profissionalismo.”

Sérgio Rogério de Almeida, também advogado e amigo de Anna Marina, afirma que ela era como uma irmã: “Sempre muito amiga, muito alegre. Era muito trabalhadora e criativa. Sempre nos recebia na sua casa com muita fartura. Uma morte que me deixa muito chateado e abatido.”

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*Estagiários sob supervisão da subeditora Celina Aquino