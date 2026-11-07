Moda, arte e arquitetura na Le Jardin

Como seria atravessar um jardim da primeira luz do dia até a noite? É desse percurso que nasceu a Le Jardin, nova coleção da Maison Ivy Tavares. As peças foram apresentadas para convidados na casa que abriga a loja e o ateliê da marca, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba.

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Arte e arquitetura entram nessa história pelas referências pesquisadas por Ivy Tavares. Obras de grandes mestres da pintura como Claude Monet, Vincent Van Gogh e na contemporaneidade de Beatriz Milhazes ajudam a dar forma à cores, texturas, volumes e silhuetas que acompanham as mudanças de luz ao longo do dia. É uma maneira de trazer referências históricas para as criações sob medida da Maison, inaugurada em maio deste ano.

A advogada Ivy Tavares largou o Direito para investir em seu sonho e, em 2024, abriu sua marca de moda cuja identidade se destaca pela pesquisa e pelo cuidado com a construção das peças. Ao longo dos últimos dois anos, Ivy desenvolveu coleções que ajudaram a consolidar a identidade da marca, entre elas Gênesis, Aurora Boreal, Ivy Riviera e Highlands. A inauguração da Maison foi com a coleção Highlands, em maio.



Na Maison, o sob medida começou antes da confecção. Inspirado na tradição da alfaiataria inglesa, os moldes são desenvolvidos em papel e arquivados, criando um histórico individual que pode ser consultado e aperfeiçoado ao longo do tempo. “A proposta é que cada peça seja construída considerando não apenas as medidas, mas também o estilo, as proporções e a maneira como aquela pessoa se relaciona com a roupa”, comenta Ivy.



A escolha dos tecidos acompanha esse mesmo cuidado. A marca trabalha com uma seleção de matérias-primas nacionais e internacionais, entre sedas, tweeds, lãs, linhos e outros tecidos escolhidos de acordo com a proposta de cada criação. Além da origem e do prestígio do material, entram em consideração características como textura, estrutura, caimento e conforto.



E é esse olhar para a matéria e para a construção que aproxima o trabalho da Maison dos códigos do padrão da alta-costura, especialmente na atenção às proporções, aos acabamentos e à execução manual. O resultado são peças pensadas para acompanhar o cliente por mais tempo, longe da lógica de uma moda de curta duração.



Em Le Jardin, esse universo ganha uma nova dimensão. A coleção transforma a natureza representada pela arte em uma linguagem de moda, explorando o contraste entre delicadeza e dramaticidade e fazendo da luz, das formas e dos tecidos elementos fundamentais da narrativa.



O jardim também aparece nas imagens da campanha, fotografadas por Hudson Rennan a partir da pesquisa de Ivy sobre a pintura renascentista. Entre tecidos, personagens e paisagens, as fotografias parecem guardar um instante de uma pintura.



À frente da campanha está a modelo Daiane Conterato, que tem carreira internacional. Daiane é uma das principais e mais influentes top models brasileiras no cenário internacional da alta-moda. Nascida em Porto Alegre (RS), ela é amplamente reconhecida por sua fisionomia marcante e olhar expressivo, figurando por anos no prestigiado ranking das 50 maiores modelos do mundo do site Models.com.

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Descoberta em 2003, Daiane teve uma estreia internacional meteórica em 2006, quando desfilou com exclusividade para a Prada, em Milão. A partir daí, tornou-se uma das modelos favoritas da estilista Miuccia Prada. Morou mais de uma década em Nova York e construiu uma sólida presença nas passarelas mais disputadas de Paris, Milão e Londres. Já desfilou e estrelou campanhas para marcas icônicas como Christian Dior, Givenchy, Giorgio Armani, Marc Jacobs e Alexander McQueen.