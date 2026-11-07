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Livro

História que sensibiliza

Relação de tutora com deficiência visual e sua cão-guia deu origem ao mais novo livro escrito por Izabella Menicucci Badra

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
07/11/2026 02:00

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Izabella Menicucci Badra está lançando
Izabella Menicucci Badra está lançando "Hilary: Uma Outra História de Amor" crédito: Arquivo pessoal

Mais uma vez, o amor entre o ser humano e o cachorro será tema de um livro de Izabella Menicucci Badra. Depois de ter lançado, em 2021, “Missy, Uma História de Amor”, em que falava sobre a relação de sua família com a cadela Missy, a autora explora agora uma nova perspectiva, de observadora.

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Em “Hilary, Uma Nova História de Amor”, Izabella retrata o laço criado entre Melissa Reis, mais conhecida como Mel, uma tutora com deficiência visual, e Hilary, sua cão-guia que faleceu há cerca de um ano e meio.
A autora conheceu as personagens pela internet, depois de lançar o seu primeiro livro e mergulhar de cabeça no mundo da inclusão. “Comecei a seguir a Mel no instagram, mandei um livro para ela e começamos a conversar”, lembra.


“Ela me contou que perdeu a visão gradativamente e ficou cega aos 28 anos, por conta da degeneração da retina. Ela me disse que no começo sentiu revolta, teve ajuda psicológica para lidar com isso. Aí apareceu a Hilary, a cadela que quase passou a fazer parte do corpo dela. Me envolvi com aquela história e passei a acompanhar o dia a dia delas”, completa Izabella.


Além de ter se aproximado daquela história e ter enxergado na relação de Mel e Hilary, a sua com Missy, Izabella também entendeu que um livro sobre isso seria uma oportunidade de explorar mais um tema pouco abordado. “Achei interessante porque aqui quase não falamos sobre cães-guias, e acho importante colocar isso nas escolas, falarmos também sobre deficiência visual”.


“As deficiências fazem parte da diversidade humana, então acho que temos que encará-las com naturalidade. Ensinando isso nas escolas, conseguimos fazer com que a criança conviva sem preconceitos e acolha outras”, diz a autora, que reforça a importância de levar a obra para o alcance do grande público infantil.


Diferentemente do livro lançado anteriormente, que demorou cinco anos para ficar pronto e teve incentivo da Lei Rouanet, este é mais simples, e foi inteiramente produzido por Izabella, com imagens feitas com o auxílio de inteligência artificial. A versão física do livro (R$ 50) deve ser lançada na segunda quinzena de novembro pela Amazon, mesmo site em que a versão digital (R$ 25) já está disponibilizada. Essa última, aliás, permite o uso de leitor de tela e recursos de leitura em Braille, o que aproxima a obra de leitores com deficiência visual.


Conexão musical

Também pelas redes sociais, Izabella conheceu o artista de 14 anos William Blyth, com dificuldade de fala e que aprendeu a tocar piano sozinho. Mesmo com todos os desafios, ele chegou a disputar competições musicais no seu país natal, Inglaterra.

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“A música Reflections dele me emocionou profundamente. Quando pensei em fazer um vídeo divulgando o livro, me lembrei dessa canção. Consegui um contato, mandei um e-mail e logo ele e a família me cederam a música para usar no vídeo sobre meu livro. Fiquei imensamente emocionada e agradecida”.

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