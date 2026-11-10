Hildegard Angel sobre Anna Marina: ‘Era a referência do bom jornalismo feito por mulheres, não só em Minas Gerais, mas no Brasil’

O jornalismo mineiro se despediu na madrugada desta terça-feira (10/11) de Anna Marina Vianna de Siqueira, colunista e editora do jornal Estado de Minas. Ela, que foi a primeira jornalista mulher dos Diários e Emissoras Associados em Belo Horizonte, morreu, aos 92 anos e dedicou mais de seis décadas à redação do jornal.

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No “Caderno Feminino” que fundou, posteriormente rebatizado de “Feminino e Masculino”, a jornalista lançou, defendeu e honrou grandes nomes – sobretudo mineiros – dos mais diversos segmentos. A estilista Zuzu Angel, por exemplo, já estava em destaque nas páginas assinadas por Anna Marina no início da década de 1970.

Em entrevista ao Estado de Minas, a também jornalista e colunista social, filha de Zuzu, Hildegard Angel relembrou a relação das duas. “Eu me lembro bem que quando minha mãe tinha algum projeto, alguma novidade importante para distribuir à imprensa, Anna Marina era um dos primeiros nomes de que ela lembrava para enviar as suas informações. Ela tinha um respeito enorme pela Anna Marina, sempre teve, até o fim da vida”.

E não foi só sobre as coleções de Zuzu que a jornalista escreveu. Na crônica “Caso Zuzu Angel comprova que memória curta é predicado nacional”, Anna Marina relembrou a morte da estilista, que sofreu um atentado político “disfarçado” de acidente de carro em 1976, e de seu filho, Stuart Angel, que, com apenas 25 anos, foi torturado e morto pela ditadura militar em 1971.

“Estilista mineira e o filho foram assassinados. Não dá para acreditar que crimes praticados pelo Estado durante a ditadura militar sejam esquecidos”, escreveu a editora.

Hildegard recorda o “aspecto sério, até sisudo” de Anna Marina, que dividia, em suas palavras, espaço com uma grande sensibilidade. “Anna Marina foi muito solidária a Zuzu Angel, escreveu sobre ela, sobre a vida dela, sobre a moda, sobre a luta dela de uma maneira exemplar, com muita eh com muito conhecimento de causa e muita afetividade”.

Pioneirismo

O vanguardismo de Anna Marina vai além do fato de ter sido a primeira jornalista mulher dos Diários e Emissoras Associados em Belo Horizonte, de acordo com Hildegard. A filha de Zuzu Angel destaca como a editora “abraçava causas que a elite mineira não abraçava”.

“Às vezes, Anna Marina ia contra o senso geral, porque ela era uma mulher livre, ela era uma mulher com ideias próprias. Era uma locomotiva do pensamento feminino em Minas Gerais e também do pensamento masculino, porque ela tinha uma qualidade de texto que poucos jornalistas têm. Ela foi uma das grandes jornalistas, não de Minas, do Brasil”, declara.

Abrir o caminho para tantas outras jornalistas mulheres mineiras e brasileiras, entretanto, foi certamente um de seus maiores feitos. “Anna Marina foi a mulher pioneira. Esse é o seu grande galardão. Ela era uma mulher às vezes sisuda, mas sempre afetiva, era uma mulher assertiva. Todos se lembravam da Anna Marina, e todos faziam referências a ela sempre elogiosas. Esse é o legado que Anna Marina nos deixa”.

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“Ela abriu um caminho para todas as mulheres que hoje ocupam os espaços das redações em Minas Gerais. Ela abriu o caminho para a respeitabilidade à jornalista mulher em Minas e também no Brasil”, completa Hildegard.