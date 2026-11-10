Governo de MG destaca o pioneirismo de Anna Marina

O Governo de Minas Gerais lamentou a morte de Anna Marina Vianna de Siqueira, aos 92 anos, ocorrida nesta terça-feira (10/11), em Belo Horizonte. Nota oficial destacou que a jornalista é uma das referências mais respeitadas da imprensa mineira.

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“Com trajetória marcada pelo pioneirismo, pela dedicação ao jornalismo e pela contribuição à comunicação em Minas Gerais, Anna Marina deixa um legado de inestimável valor, que permanecerá como referência para as futuras gerações. Neste momento de dor e consternação, o Governo de Minas presta sua homenagem à memória da jornalista e expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão”, diz a nota.

Verve

“Anna era autêntica e irreverente. Vai fazer muita falta. Sua verve jornalística foi uma inspiração para toda uma geração de jornalistas”, afirmou Josemar Gimenez, presidente dos Associados e do jornal Estado de Minas.

“Anna foi, sem dúvida, a mais importante figura do jornalismo feminino de Minas”, comentou Álvaro Teixeira da Costa, ex-presidente do EM e dos Associados, primo da colunista.

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“A capacidade de Anna Marina de imprimir sua personalidade em cada frase tornava obrigatória a leitura de suas colunas. Ela era o que ela escrevia”, destacou Carlos Marcelo Carvalho, diretor de redação do Estado de Minas.



