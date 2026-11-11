'Foi uma professora para muitas de nós', diz amiga de Anna Marina

A voz embarga, os olhos se enchem de emoção e as palavras parecem não dar conta de traduzir uma relação construída ao longo de mais de três décadas.

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Ao lembrar da jornalista Anna Marina Vianna de Siqueira, que morreu aos 92 anos, a arquiteta Tânia Salles não esconde a dimensão da influência que a amiga teve em sua vida. “Eu não sei se existiria Tânia Salles sem Anna Marina”, afirma.

À frente de um escritório de arquitetura e design de interiores em Belo Horizonte, Tânia tem 48 anos de profissão e reconhece na jornalista uma das pessoas fundamentais para a construção de sua trajetória.

A amizade começou quando ela trabalhava na montagem do MinasCasa, shopping de decoração, e foi apresentada à profissional que já era uma referência na imprensa mineira.

Na época, ao ser questionada sobre quem poderia contribuir com a orientação do empreendimento na área de arquitetura e decoração, Tânia não teve dúvidas: Anna Marina. Mesmo sem conhecê-la pessoalmente, já reconhecia o peso de seu nome e sua capacidade de influenciar o setor.

O convite para participar do projeto aproximou as duas e deu início a uma amizade que ultrapassou a relação profissional.

“Ela me ajudou muito, sempre me prestigiou muito. A gente acabou tendo um relacionamento não só profissional, como pessoal. Devo muito a ela, profissionalmente e pessoalmente também. Uma grande amiga, uma pessoa que sempre me apoiou, que sempre abriu os caminhos, abriu os meus olhos, me orientou”, conta.

Para Tânia, Anna teve papel decisivo na valorização de áreas que, durante muito tempo, não recebiam o reconhecimento merecido. Com olhar atento às transformações, a jornalista acompanhava a arquitetura, a decoração e o design com o mesmo interesse dedicado à moda.

Sua atuação na imprensa ajudou a dar visibilidade a profissionais, projetos e iniciativas que contribuíram para fortalecer esses segmentos em Minas Gerais.

“Ela conseguiu levar uma valorização a uma profissão que não era valorizada, com competência, com um olhar clínico fantástico”, afirma a arquiteta, que também destaca a postura ética, a generosidade e a capacidade de reconhecer talentos da amiga.

O envolvimento de Anna Marina com a arquitetura e a decoração também deixou marcas em iniciativas importantes do setor, como a CasaCor Minas. Desde a primeira edição, a jornalista foi uma das incentivadoras da mostra, abrindo espaço para a valorização da arquitetura, do design de interiores, do artesanato, da arte popular e da indústria e do comércio locais.

A jornalista ajudou a construir um ambiente de reconhecimento para profissionais e criadores mineiros. Para Tânia, esse olhar fazia parte de uma característica rara: a capacidade de enxergar potencial nas pessoas e incentivar caminhos que, muitas vezes, ainda estavam começando.

Ao falar da amiga, a arquiteta se emociona novamente. A saudade se mistura à gratidão por ter dividido tantos anos com alguém que considera uma referência profissional e humana. “Ela marcou a história e a carreira de muitas pessoas. É um privilégio ter conhecido, convivido e estado com Anna Marina. Tenho certeza de que quem teve esse privilégio não vai esquecer nunca e vai sempre lembrar e agradecer por tudo que ela fez e por tudo que representa”, diz.

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Tânia define a jornalista como uma mulher especial, diferenciada e rara. Uma professora que, mesmo sem necessariamente ocupar esse lugar, ensinou e abriu portas para gerações de profissionais. “Ela abriu o caminho para muitas pessoas na arquitetura, na moda, na decoração, na etiqueta. Era uma pessoa muito especial, muito diferenciada mesmo e rara”, conclui.