Amigos e familiares se despedem de Anna Marina em velório em BH

Em uma manhã de despedidas e lembranças, amigos e familiares se reuniram, na manhã desta quarta-feira (11/11), para dar o último adeus à jornalista mineira Anna Marina Vianna de Siqueira, que morreu aos 92 anos. O velório começou às 9h, no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte.

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Colunista e editora do Estado de Minas, Anna Marina construiu uma trajetória de mais de seis décadas na imprensa e se tornou uma das principais referências do jornalismo de moda em Minas Gerais. À frente do caderno Feminino & Masculino, deu visibilidade a estilistas, marcas e profissionais do setor, contribuindo para projetar a moda mineira para além das fronteiras do estado.

A despedida reúne pessoas que acompanharam de perto essa contribuição. Para o empresário e amigo Lúcio Faria, a jornalista teve papel importante na história do polo de moda do Barro Preto. Há 28 anos, quando foi criada a Associação Comercial do Barro Preto, Anna Marina passou a acompanhar e divulgar as iniciativas do grupo.

Ao longo dos anos, ela também ajudou a dar visibilidade a eventos como o Barro Preto Fashion Day, que chegou a 18 edições. Segundo Lúcio, a jornalista sempre tratava as iniciativas do polo com atenção e carinho, fortalecendo a relação com fabricantes e confeccionistas da região.

A importância de Anna Marina para o setor também foi lembrada por Jorge Domingos Peixoto, especialista em moda e membro do núcleo executivo da Frente da Moda Mineira. Ele destacou a parceria de 17 anos com a jornalista, que acompanhava e divulgava projetos e cursos do Senai Modatec.

Jorge também recordou a homenagem concedida a Anna Marina pela Frente da Moda Mineira durante a comemoração dos dez anos da entidade, em reconhecimento à contribuição dela para o desenvolvimento e a divulgação da moda no estado. Como não pôde comparecer, a jornalista foi representada por Isabela Teixeira da Costa, que recebeu o reconhecimento em seu nome, em cerimônia na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

“É um momento muito triste para a moda. Estamos perdendo uma pessoa que sempre falou da moda mineira e quis levá-la para o Brasil e para o mundo”, afirmou Jorge.

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A cremação está prevista para começar às 13h no Cemitério Parque da Colina.