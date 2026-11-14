Sucesso do Caderno Feminino & Masculino

A segunda onda do feminismo ainda ecoava no ar e as conquistas das mulheres começavam a ser incorporadas na sociedade quando a jornalista Anna Marina criou o Caderno Feminino, em 1969. Publicado semanalmente, o suplemento tinha como base colunas fixas escritas por colaboradores, abordando temas como moda, decoração, jardinagem, culinária, artes plásticas, direito de família, coluna social, entre outros, além de matérias assinadas por ela.

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Em voo solo, ela também se abastecia com material advindo das agências de notícias (textos e fotos), questões como a pílula anticoncepcional, planejamento familiar, ativismo de mulheres – mais tarde, o caderno contaria com reportagens dos jornalistas da casa publicadas em caráter colaborativo também.

No começo dos anos 1970, o Rio de Janeiro já se projetava como um polo produtor de moda, o primeiro do país. A organização de estilistas cariocas em torno do Grupo Moda Rio motivou a turma de Minas, já iniciante no mercado, a criar o Grupo Mineiro de Moda (GMM), na década seguinte. Outros movimentos, como a explosão da indústria de confecções no Barro Preto e o lançamento da feira Minas Mostra Mulher, no mesmo período, convergiram para a virada de chave do Caderno Feminino. Desse caldeirão, faziam parte marcas independentes poderosas, reforçando a vocação de Belo Horizonte para o fashion.



Em outra ponta, o segmento da decoração despontava. Em 1984, nascia a Amide – Associação Mineira dos Decoradores de Nível Superior, sob o comando de Maria Ignez Coutinho, reunindo os profissionais de design de interior que, organizados, entre outras atividades, fariam o I Salão Mineiro de Decoração (1991). Atenta às mudanças, Anna Marina percebeu que esses setores, azeitados, pediam uma cobertura apurada, eram muitas as novidades que pipocavam na capital mineira. Para isto, era preciso criar uma equipe para trabalhar ao seu lado.



Estava certa, porque as inovações não pararam. Nos anos 1990, além dos novos talentos que alcançaram êxito – Ronaldo Fraga, Eduardo Suppes, Jotta Sybbalena, Martielo Toledo, entre outros jovens emergidos do primeiro curso de moda da UFMG –, surgiram as semanas de moda em São Paulo e no Rio de Janeiro. Belo Horizonte não ficou de fora.



Sob a bandeira da rede Renasce, patrocinadora do Morumbi Fashion Brasil, o primeiro BH Fashion Week foi realizado na Escola Guignard e, na edição seguinte, na Serraria Souza Pinto. O line up dos desfiles era formado só com marcas locais conceituadas. Quando a Renasce sai de cena, é Paulo Borges que vem de São Paulo para comandar evento similar, agora com o nome de Belo Horizonte Fashion Week.



Por essa época, além de se debruçar sobre essas coberturas jornalísticas, ações que profissionalizaram todo o setor, o Feminino, surfando no boom da moda, já elaborava cadernos temáticos por ocasião dos lançamentos semestrais das coleções, que, entre conteúdo jornalístico e publicidade, ultrapassavam 50 páginas.



O mesmo acontecia no segmento da arquitetura e design de interiores. Parceiro da CasaCor Minas desde a primeira edição, realizada em 1995, no Arquivo Público Mineiro, os cadernos especiais sobre o evento, em formato tabloide, contemplavam os projetos dos profissionais e eram peças colecionáveis.



Incorporando as áreas de estética, saúde e bem-estar até os anos 2000, assuntos que foram transferidos, a partir de então, para as páginas do suplemento Bem Viver do jornal Estado de Minas, o Feminino sempre acompanhou, com muita atenção, a evolução da gastronomia, que ganhou protagonismo com a criação do Degusta.



Passados quase 30 anos do novo século, a publicação criada por Anna Marina permanece atual, sincronizada com os novos discursos, desejos e comportamentos e vem atravessando o tempo com galhardia.

“Gostaria que outras pessoas pudessem ter tido uma madrinha como eu tive na minha vida profissional. Anna gostou de mim, do meu trabalho e nós tivemos muita identidade. Ela me respeitava como pessoa, como profissional e eu fazia o mesmo. Sem questionamentos.”



Denise Magalhães

Decoradora

“Era séria, moral inabalável, as pessoas confiavam no que ela escrevia. Agora, falo da minha Anna, aquela que me viu nascer e cresci convivendo. Tinha um temperamento fortíssimo, um humor inteligente, era de uma sinceridade que um olhar duro dela fazia o povo tremer.”



Anna Paola Frade

Empresária

“Todo polo produtor de moda precisa de uma editora que faça a chancela do setor, que acredite, estimule, mostre caminhos, aponte os problemas. Anna foi essa pessoa, defendeu a moda mineira perante o Brasil.”

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Celso Afonso

Designer de bolsas