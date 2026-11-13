"A arte de ser Heumann" é biografia de pioneira ativista norte-americana 

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



“A arte de ser Heumann”, título que o novo filme de Siân Heder (três Oscars, incluindo o de Melhor Filme, para “No ritmo do coração”, em 2022) ganhou no Brasil, esconde a sacada do nome original. Com estreia nesta sexta-feira (13/11), na Apple TV, o drama se chama “Being Heumann” – um jogo de palavras com human being (ser humano).

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E é disto que trata o longa, um recorte na vida de Judy Heumann (1947-2023), ativista norte-americana em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Em 1973, a primeira lei federal dos Estados Unidos de proteção aos direitos de pessoas com deficiência (seção 504 da Lei de Reabilitação) havia sido assinada. Mas nada tinha sido colocado em prática.



A sequência inicial nos apresenta Judy (a atriz britânica Ruth Madeley, também uma pessoa em cadeiras de rodas) tentando se locomover pelas ruas de Nova York. Não há sequer uma calçada acessível. Forçada a transitar diretamente na rua, no meio do trânsito, ela lida com as armas que tem diante da hostilidade dos motoristas.



A história segue quatro anos mais tarde, em São Francisco, onde ela se radicou. A situação continua igual. Judy lidera uma centena de ativistas, boa parte deles pessoas com deficiência, em uma ocupação num edifício federal daquela cidade – a mais longeva da história dos EUA. Durante 28 dias, essas pessoas permaneceram no local. Só sairiam se Joe Califano (Mark Ruffalo), secretário de Saúde, Educação e Bem-Estar do governo Jimmy Carter, assinasse as regulamentações necessárias para colocar a lei em prática.



O filme é centrado na ocupação. “Não foram apenas aquelas 100 pessoas que entraram no prédio. Os Panteras Negras levaram comida para eles. A comunidade gay de São Francisco também apareceu, assim como o United Farm Workers (sindicato dos trabalhadores agrícolas). Tornou-se um momento transversal, partindo do princípio de que, se um grupo marginalizado é privado dos seus direitos, então todos nós estamos em apuros”, comentou Siân Heder em entrevista coletiva on-line.



AMIZADE

Fazer um segundo filme sobre pessoas com deficiência – “No ritmo do coração” acompanha uma jovem de 17 anos, a única pessoa ouvinte de sua família – veio em consequência da relação da diretora com a própria Judy – a ativista inclusive é uma das roteiristas de “A arte de ser Heumann”.



Elas se conheceram em janeiro de 2020. Na época, Judy era uma das personagens do documentário “Crip Camp”. Produzido por Michelle e Barack Obama, o longa indicado ao Oscar recupera a história do acampamento para adolescentes com deficiência administrado por hippies na década de 1970.



Ao receber a dica de uma amiga, Siân assistiu ao documentário e leu “Being Heumann”, o livro de memórias dela. “Fiquei pensando como é que eu não conhecia aquela mulher”, lembra a diretora. Encantada pela personagem, enviou um e-mail para Judy: “Se você já pensou em fazer um filme sobre sua vida, adoraria ser a pessoa a realizá-lo”.



“Pensei que talvez nem recebesse uma resposta, mas, 20 minutos depois, ela escreveu: ‘Estou justamente preparando um filme sobre minha vida. Também estou nas últimas 24 horas para decidir quem será o cineasta. Se você puder se encontrar comigo hoje, às 17h, pode entrar na disputa’."



Para Siân, o mais interessante do projeto foi não apenas acompanhar Judy, mas todos os demais ativistas que participaram da ocupação. “Ela é a personagem central, mas também havia figuras como Kitty Cone, Brad Lomax, Chuck Jackson e Ed Roberts. Esses ativistas, com suas histórias repletas de humor e até certo grau de loucura, eram fascinantes.E percebi que havia potencial para criar um filme que não fosse apenas uma aula de história.”



Judy Heumann era um furacão. “Uma pessoa feroz e imparável, não aceitava um não como resposta e nem admitia que algo fosse difícil demais”, comenta Siân. Um contraponto com a delicada Kitty Cone (Madeline Delp), seu braço direito. “Fazer este filme foi um grande exemplo daquilo que nós, pessoas com deficiência, lidamos no dia-a-dia. Precisamos ser criativos, pois nada acontece exatamente como planejamos”, afirmou Madeline.



RESPONSABILIDADE

Produtor do longa, David Permut comentou que este foi o filme mais difícil em que ele trabalhou. “Acredito que as pessoas vão perceber que o produzimos de forma consciente e responsável. Encontramos uma maneira de estruturar os camarins garantindo total acessibilidade. Historicamente, as pessoas com deficiência não tiveram as mesmas oportunidades em Hollywood. Espero que o filme abra portas para elas.”



Mark Ruffalo tem o papel do vilão. Um vilão muito entre aspas, diga-se. “Quando Mark e eu conhecemos Califano (hoje com 95 anos), pensamos: ‘A gente entende esse cara. Ele entrou na burocracia e não sabe se mover’. Ele tinha um histórico incrível na luta pelos direitos civis. Apoiou a Marcha de Selma, participou do processo de dessegregação. Neste caso específico, estava do lado errado”, diz Siân.



O ator falou sobre seu engajamento. “Ativistas são pessoas que mudam o mundo, são aqueles que muitos consideram loucos – mas eles não se importam.” Ruffalo teve a preocupação de não transformar Califano “em um completo babaca”. “Eu poderia simplificar o personagem, mas não ficaria tão interessante. Ele vivia conflitos internos e, no fim das contas, acabou fazendo a coisa certa.”

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“A ARTE DE SER HEUMANN”

(EUA, 2026, 127 min.) Direção: Siân Heder. Com Ruth Madeley, Madeline Delp e Mark Ruffalo. O filme estreia nesta sexta (13/11), na Apple TV.