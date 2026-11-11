"Os anéis de poder" ainda busca identidade própria e o prestígio do cinema

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Após dois anos de espera, a série "O senhor dos anéis: os anéis de poder" está de volta. A terceira temporada estreia nesta quarta-feira (11/11), no Prime Video, com um salto de cinco anos em relação aos acontecimentos anteriores. Os quatro primeiros episódios chegam à plataforma de uma vez, enquanto os demais serão lançados semanalmente.

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Ambientada milhares de anos antes das trilogias "O Hobbit" e "O senhor dos anéis", a série apresenta um período pouco explorado da história da Terra-Média, universo criado pelo escritor J.R.R. Tolkien (1892-1973).



Desde a primeira temporada, Sauron (Charlie Vickers) ocupa o centro da narrativa. Espírito imortal criado antes da formação do mundo, ele assume diferentes formas e usa a manipulação para conquistar aliados e avançar com seus planos. Depois de se aproximar dos Elfos sob a identidade de Annatar e participar da criação dos Anéis de Poder, o vilão agora concentra seus esforços na forja de um anel, artefato que pretende usar para controlar os demais povos.



A criação do objeto é um dos momentos centrais da nova temporada e exigiu uma estrutura de produção inédita para a equipe. “Nada na Terra-média é fácil”, afirma um dos criadores da série, J.D. Payne, em entrevista ao Estado de Minas. “Você pode contar uma história complicada de forma simples ou uma história simples de forma complicada. Esta é, de certa maneira, uma história simples, porque trata da forja do Anel. Mas a maneira como o próprio Sauron faz isso é complicada”, explica.



O trabalho minucioso aparece nos cenários e figurinos, todos produzidos especialmente para a série. “Não há nenhum lugar onde você possa simplesmente ir e comprar figurinos da Terra-Média prontos na arara. É tudo feito à mão, por artesãos que trabalham no mais alto nível”, diz o showrunner.



Algumas sequências levaram esse cuidado a outro patamar. É o caso da criação do anel, considerada a produção mais ambiciosa já realizada pela equipe. “Exigiu uma equipe inteira de artesãos trabalhando em conjunto, desde a construção do cenário até a iluminação, que precisava reproduzir o efeito de lava em erupção. O ator, por sua vez, precisava imaginar um vulcão ao redor enquanto passava por aquele processo de criação, que é quase uma experiência de dilacerar a alma”, diz J.D.



ESPETÁCULO VISUAL



O espetáculo visual não é o único foco da temporada. A proposta é mostrar o que está por trás de um dos objetos mais conhecidos da literatura fantástica e aprofundar a trajetória de quem o criou. “As pessoas conhecem o anel há muito tempo. Mas agora descobrem o que significou para Sauron forjá-lo, quanto isso custou fisicamente e por qual jornada ele passou como personagem. É isso que realmente nos empolga como contadores de histórias”, afirma o diretor.



Com os exércitos de Sauron cada vez mais próximos da vitória, Anões, Elfos, Homens e Magos terão de encontrar uma maneira de unir forças. A ameaça dá o tom da temporada, que amplia os conflitos entre os diferentes povos que habitam o universo de Tolkien.



Sem revelar muitos detalhes da trama, o diretor adianta que o público deve se preparar para as reviravoltas. “Esta é uma história de Tolkien e, às vezes, as pessoas morrem. Às vezes, as pessoas se tornam más. As duas coisas acontecem nesta temporada”, revela.



Entre as novidades do elenco está Jamie Campbell Bower, conhecido por interpretar figuras sombrias, como Vecna, em "Stranger things". Desta vez, o ator assume o papel do mocinho Celeborn, personagem ligado ao lado dos heróis.



“Uma das coisas mais interessantes sobre Celeborn é que ele sofre, passa por dor, perda, distância e anseio, mas ainda escolhe o caminho do bem, mesmo quando esse parece ser o mais difícil. Ele é falível e não acerta o tempo todo. São as pessoas ao redor dele que, de certa forma, o ajudam a encontrar o caminho de volta”, afirma.



Na terceira temporada, Sauron também vive uma transformação importante. Depois de assumir diferentes identidades para se aproximar de seus aliados, ele já não precisa esconder quem é. Para Charlie, a mudança abre novas possibilidades de interpretação.



“Muitas vezes, as pessoas acham que Sauron já é completamente Sauron, mas acredito que não. A diferença é que ele não está mais escondendo sua identidade. Estamos mais perto de conhecer o Sauron completo do que nunca”, afirma.



A manipulação, uma das principais armas do personagem, continua presente, mas ganha outra dimensão. “Em vez de ficar espreitando e manipulando as pessoas, o que ele ainda faz, agora posso estar à frente de exércitos. Isso traz outra dimensão para a atuação. A escala é quase bíblica, grandiosa. Os exércitos ficam maiores, os riscos aumentam e o mundo parece crescer cada vez mais. Acho empolgante para o público”, comenta o ator.



Longe dos conflitos da Terra-Média, Charlie Vickers e Jamie Campbell Bower têm suas próprias disputas nos bastidores. Charlie conta que tudo começou quando Jamie ganhou um sofá para o camarim e ele ficou sem um. “Foi uma rivalidade enorme”, brinca. Jamie aproveita para entregar que o colega não resiste aos seus lanches. “Se eu tiver alguma coisa que ele não tem, ele precisa comer o meu", conta.



“O SENHOR DOS ANÉIS: OS ANÉIS DE PODER”

A terceira temporada tem oito episódios. Os quatro primeiros ficam disponíveis às 5h desta quarta-feira (11/11), no Prime Video. Os demais serão lançados semanalmente na plataforma.

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