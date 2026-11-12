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Filme de Helvécio Ratton sobre o abuso sexual de crianças estreia em BH

'Só não posso dizer o nome' acompanha Tina, garota submetida a violência sexual dentro de casa. Longa se baseia no drama vivido pela chilena Nati Chuleta

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Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
12/11/2026 02:00

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Atriz Laura Del Picchia sorri durante cena do filme Só não posso dizer o nome
A jornada da adolescente Tina (Laura Del Picchia) diante de abusos sexuais é narrada com delicadeza em 'Só não posso dizer o nome', que estreia em BH nesta quinta-feira (12/11) crédito: O2 Play/divulgação

Em 2016, a HQ “No abuses (de este libro)”, da chilena Nati Chuleta, caiu nas mãos do cineasta Helvécio Ratton. Com ironia e humor sofisticado, a ilustradora, de 33 anos, fez sensível relato autobiográfico sobre abusos sexuais que sofreu na infância pelo padrasto, a falta de apoio da mãe e a busca por justiça.

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“Fiquei impactado e, ao mesmo tempo, admirado”, lembra Ratton. “Primeiro, com a coragem que a Nati teve de expor o que tinha acontecido. Depois, pela maneira como ela fez isso com talento, usando a linguagem dos quadrinhos.”

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O diretor mineiro achou que aquela história renderia adaptação para o cinema. Foi então que deu início à produção de “Só não posso dizer o nome”, filme que chega às salas brasileiras nesta quinta-feira (12/11).

A temática é cara ao diretor. Pai de quatro mulheres e avô de menina, ele sempre esteve atento a situações desse tipo. Principalmente porque o Brasil é um dos países com mais registros de abuso sexual infantil. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram registradas 115.814 denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes apenas nos quatro primeiros meses de 2026.

A maioria das vítimas é do sexo feminino, a residência da vítima ou do agressor é o principal local dos crimes. “Existe certa concepção meio generalizada de que abuso sexual de crianças acontece na periferia, nas favelas ou nas regiões mais remotas do país. Mas não é bem assim. Acontece perto da gente”, alerta Ratton, explicando por que ambientou a história em uma família de classe alta.

A trama acompanha Tina (na infância, interpretada por Lara Martinelli; na adolescência, por Laura Del Picchia). Filha de um casal separado, ela mora com a mãe, Helena (Talita Braga), mas tem boa relação com o pai. Aos 12 anos, vive como qualquer garota prestes a entrar na adolescência. Vê surgir o interesse amoroso e sexual ao mesmo tempo em que mantém comportamentos infantis.

Tina é apresentada a Ramon (Bruno Matos), o novo namorado da mãe. Bem-sucedido, ele vive em um apartamento dos sonhos, com sauna e piscina. É muito carinhoso. Ramon não demora para convidar as duas para morarem com ele.

Helena passa mais tempo no trabalho do que em casa, é Ramon quem cuida de Tina. Os primeiros dias transcorrem sem problemas. A menina brinca na piscina, assiste à TV e desenha histórias em quadrinhos.

Beijo

As coisas começam a ficar estranhas na tarde em que ela vê televisão e Ramon passa justamente no momento em que um casal se beija. Para ao lado de Tina e pergunta se ela já beijou. E acrescenta, de maneira cafajeste: “Se você quiser, posso te ensinar”.

Os abusos aumentam gradualmente. Insinuações dão lugar a toques, não mostrados explicitamente. Helvécio Ratton não espetaculariza a violência. As cenas seguintes aos crimes são animações. Surge assim a super-heroína fictícia que faz justiça a Tina.

O recurso foi usado por Nati Chuleta na HQ, cumpre dizer. Contudo, é mais explorado pelo cineasta. “Quando você trata de temas muito fortes, tem que permitir ao espectador uma certa respiração. Não tem de impor o sofrimento, mas trazer emoção e reflexão. A Nati fez isso com delicadeza, foi o caminho que resolvi seguir também”, explica o cineasta.

O ator Bruno Matos está debruçado no sofá, atrás da jovem atriz Lara Martinelli em cena do filme Só não posso dizer o nome
Ramon (Bruno Matos) assedia a menina Tina (Lara Martinelli) em um lar de classe média alta O2 Play/divulgação

A violência muda a vida de Tina. Ela perde o ano na escola, comporta-se de maneira mais retraída e pratica automutilação. Até contar para mãe o que sofreu e denunciar Ramon.

“Claro que foi um terremoto familiar”, afirma a quadrinista Nati. “Houve pessoas que não me apoiaram e ficaram anos sem falar comigo. Ainda assim, algumas coisas mudaram. O conflito com minha mãe foi resolvido e, felizmente, ela se separou do abusador”, comemora.

Para lidar com tema tão delicado, Helvécio Ratton adotou alguns cuidados. Nos testes para selecionar as atrizes que interpretariam Tina, conversou com os pais para que tivessem confiança e segurança no trabalho que estava sendo feito. Com o elenco definido, reuniu todos para reiterar a forma como trabalharia.

“No caso do Bruno (Matos, que interpreta Ramon), foi um ato de coragem fazer o papel”, elogia o cineasta. “Conheço atores que preferem fazer serial killer a um abusador. Preferem se parecer com a pessoa que mata do que com alguém que pratica violência contra uma criança. Isso mostra o quão horrível é o crime de abuso infantil”, afirma.

Além do filme, a versão brasileira da HQ está sendo lançada. O título leva o mesmo nome da adaptação para o cinema e sai pela editora belo-horizontina Miguilim. Exemplares podem ser adquiridos por R$ 89 no site (editoramiguilim.com.br) e nas livrarias.

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“SÓ NÃO POSSO DIZER O NOME”

Brasil, 2026, 93min. De Helvécio Ratton, com Lara Martinelli, Laura Del Picchia, Bruno Matos e Talita Braga. Em cartaz em salas do Itaú Power Shopping, às 18h40; Centro Cultural Unimed-BH Minas, às 20h50; e Cine Belas Artes, às 14h (todos os dias) e 20h40 (exceto segunda, 16/11).

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