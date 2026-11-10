CCBB-BH recebe a exposição "Viva Mauricio de Sousa"

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



O nome da exposição "Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a experiência imersiva", que será aberta nesta quarta-feira (11/11), no CCBB-BH, não poderia ser mais preciso. Bastam 20 minutos de visitação para ser transportado para o universo fantástico das histórias do criador da Turma da Mônica e de tantos outros personagens que atravessam gerações. Não só imersiva como altamente tecnológica, a mostra, concebida para celebrar seus 90 anos, tem curadoria assinada por Marcelo Jackow, Sidney Gusman e pela MSP Estúdios.

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Dividida em módulos temáticos que conjugam 25 ambientes, distribuídos nas galerias do térreo, do terceiro andar e no pátio do CCBB-BH, a exposição apresenta o acervo pessoal do homenageado, desenhos originais e a recriação de cenários e personagens com diferentes recursos. A voz do próprio Maurício de Sousa ecoa em cada trecho do percurso, explicando os processos que resultaram em cada personagem e cada história. A mostra chega a Belo Horizonte depois de estrear no Rio de Janeiro, onde foi vista por mais de 800 mil pessoas.



Jackow destaca que ter o próprio Mauricio como mestre de cerimônias foi uma ideia de seu filho, Mauro Sousa, diretor executivo da MSP Estúdios. Ambos estiveram presentes em uma apresentação da mostra para a imprensa, realizada nesta terça-feira (10/11). "Mauro, quando viu o projeto, perguntou se não tinha como colocar o pai falando com as pessoas, então temos a imagem e a voz dele em todos os espaços, guiando os visitantes, contando o porquê e a inspiração para cada um dos núcleos", disse o curador.



HISTÓRIA



O percurso se inicia pelas galerias do térreo, nas quais um pouco da história do homenageado é contada, desde sua infância em Santa Isabel e na limítrofe Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, até a consagração de sua obra como patrimônio cultural brasileiro. Uma primeira sala reproduz sua cidade natal, com o cinema, a banca de jornal, a barbearia onde o pai trabalhou e imagens da família. A segunda, criada especialmente para Belo Horizonte, reúne milhares de cartas recebidas e respondidas por Mauricio e sua equipe.



A terceira sala do térreo, intitulada "Mônicas", é dedicada à personagem mais conhecida de sua lavra e mostra toda sua evolução. Também traz marcos dessa trajetória, como obras de uma exposição realizada no fim dos anos 1980, em que Mauricio inseriu sua criação em clássicos da história da arte, com o quadro "Mônicalisa", e a boneca da personagem pintada por ele que integrou o evento "Mônica Parade", em São Paulo, em 2013. No terceiro andar é que começa, de fato, a viagem pelo universo que o homenageado criou.



As três primeiras salas do percurso compõem o bairro do Limoeiro, com as casas de todos os personagens que tiveram cada um de seus 10 filhos como inspiração, além de outros, como Franjinha, Cebolinha e Bidu. A tecnologia salta aos olhos com televisores transparentes, que fazem as vezes de janelas, com personagens, e a possibilidade de enxergar de um lado ao outro, ou uma tela polarizada, na qual só é possível ver o conteúdo por meio de lupas que ficam penduradas sob ela.



NÚCLEO SOMBRIO



Não por acaso, a última casa do bairro é a do Cascão, porque o ambiente seguinte a que o percurso leva é o lixão do Capitão Feio, seu tio, criado por Mauricio para ser o "vilão" de suas histórias – é como se fosse o esgoto do Limoeiro, nas palavras do curador. O mesmo núcleo, bem menos iluminado que os outros, integra o cemitério, um espaço com reproduções de túmulos e muitas teias de aranha, onde os visitantes vão encontrar o Penadinho e os outros personagens fantasmagóricos de sua turma.



Em "Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a experiência imersiva", as salas se sucedem com lógica e conexão. Durante a apresentação para a imprensa, Jackow, no entanto, destacou que elas podem ser acessadas aleatoriamente, com exceção da sequência que inicia com a sala do Astronauta. Esta apresenta uma história com início, meio e fim, pela qual o visitante faz uma viagem espacial e, quando retorna, está na pré-história, onde encontra Horácio, o dinossauro que Mauricio criou como um alter ego.



O curador chama a atenção para o que considera uma das "joias da rainha": um desenho de Horácio encontrando a mãe que nunca conheceu, o último feito pelo próprio Mauricio que foi publicado. Outra preciosidade é a primeira tirinha em que Chico Bento aparece, original, exposta na sala dedicada ao personagem caipira inspirado em Jeca Tatu. Dois ambientes que fecham o circuito no terceiro andar prestam homenagem a Mauricio, com fotos, vídeos e as "pequenas revoluções que fez ao longo da história", conforme diz Jackow.

"VIVA MAURICIO - MAURICIO DE SOUSA, A EXPERIÊNCIA IMERSIVA"

Exposição em cartaz a partir desta quarta-feira (11/11), no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Visitação de quarta a segunda, das 10h às 22h, com último acesso às 21h. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pelo e na bilheteria do CCBB-BH. Até 5 de fevereiro de 2027.

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