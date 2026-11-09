Dona de restaurante em SP revela abusos que sofreu da ditadura argentina

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Os argentinos souberam lidar muito melhor com seus traumas políticos do que os brasileiros. A partir do final de 1983, com o processo de redemocratização, mecanismos de preservação da memória foram construídos e agentes da repressão responsabilizados. No entanto, algumas feridas permanecem abertas. Principalmente entre as vítimas diretas do Estado.

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Uma delas é Ana María Massochi. Formada em Serviços Sociais e atualmente dona de restaurante em São Paulo, ela passou meio século em silêncio, até decidir contar a história de uma juventude marcada pela militância política, atuação na guerrilha e a dor de perder o marido para o regime. Os detalhes estão no livro “Desaparecida duas vezes”, escrito pela jornalista e dramaturga Teresa Donato, e lançado recentemente pela editora Tinta-da-China Brasil.



A obra é o resultado de mais de três anos de encontros e entrevistas iniciados em 2022, que também deram origem à peça teatral “Minha vida anterior”. “Nós nos conhecemos em 2018, apresentadas por um amigo em comum, e tivemos uma afinidade imediata”, lembra Teresa.



“Sempre que Ana María ia a Buenos Aires, nos reuníamos na minha casa para conversar e tomar vinho. Nisso, ela começou a desabafar e revelar, de forma espontânea, fragmentos das memórias de militância. Certo dia, disse que o filho pediu que ela registrasse a história em um livro. Era uma forma de ele conhecer o passado dos pais, sem precisar ouvir os relatos dolorosos pessoalmente, em primeira pessoa”, conta.



INFÂNCIA

Teresa aceitou o desafio de contar a história da amiga, que começa precisamente em Buenos Aires, onde Ana María nasceu, em 1951. Ainda bebê, ela se mudou para a cidade de Corrientes, onde foi criada ao lado de seis irmãos. O pai, Francisco Carlos Massochi, era suboficial da Marinha e morreu quando ela tinha 12 anos. A mãe, Elsa, assumiu sozinha a criação dos filhos, trabalhando como professora de educação física e, depois, como proprietária de jardim de infância."



A dinâmica familiar é importante não só para narrar a vida da personagem, mas para mostrar os contrastes ideológicos e sociais daquela família. Por necessidades econômicas, os dois irmãos mais velhos de Ana María ingressaram na escola de oficiais da Prefectura Naval. Em contrapartida, ela, o marido e futuros cunhados se engajaram na militância política de esquerda.



Durante a graduação, Ana María realizou trabalho comunitário em bairros periféricos, organizando comitês de luta e cooperativas. A entrada para a Acción Revolucionaria Peronista (ARP), em seguida para as Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) e para os Montoneros foi consequência natural.



Na militância, conheceu Jorge Livieres, jovem de família aristocrática que havia perdido seus bens devido às perseguições e exílios políticos. Casaram-se em 1973 e, em de julho de 1974, nasceu o único filho do casal, Carlos.



“Nessa época, ambos eram Montoneros, dividindo a vida entre os cuidados com o bebê e a iminência da clandestinidade”, conta Teresa. Contudo, em 5 de outubro de 1975, Jorge participou da Operação Primícia, um audacioso e controverso ataque ao Regimento de Infantería de Monte 29, em Formosa. Durante o confronto, foi morto e deixou Ana María viúva aos 24 anos, com um bebê de 15 meses. O corpo de Jorge jamais foi entregue à família.



Com a morte do marido, Ana María fugiu de Corrientes. Adotou identidade falsa e trabalhou como operária em um frigorífico. Em 1978, foi presa ao se apresentar no Registro Civil para regularizar uma alteração de endereço registrada em seu documento falso.



PRISÃO

“Foi um período muito difícil, porque ela foi sequestrada, torturada e estuprada”, conta Teresa. Nesse cenário, Ana María desenvolveu uma relação complexa com um agente do Exército conhecido como Beto. O militar não deixou que ela fosse transferida para a Marinha e ainda impediu a morte dela por mais de uma vez. Em contrapartida, praticava abusos sexuais.



Contando com a anuência de Beto e o apoio humanitário da ONU (ACNUR) e do bispo Dom Adriano Hipólito na Baixada Fluminense, Ana María deixou a Argentina com o filho Carlos em 1979. Passou por Nova Iguaçu e pelo Paraguai, até se mudar definitivamente para São Paulo.



“A história das mulheres que participaram da luta armada ainda é contada de maneira insuficiente”, afirma Teresa. “Elas passaram as mesmas dores que os homens e entregaram o corpo sexualmente, sendo consideradas putas e traidoras”, diz.



“São chamadas de traidoras porque todo mundo acha que elas só sobreviveram porque entregaram alguém. O que elas sofreram a gente não consegue calcular. Mas eu vou dizer uma coisa: elas eram muito inteligentes, mais inteligentes do que a maioria dos homens”, afirma.



“DESAPARECIDA DUAS VEZES”

• De Teresa Donato

• Editora Tinta-da-China Brasil

• 288 páginas

• R$ 112,90, no site tintadachina.com.br. Preço pode variar nas livrarias.

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