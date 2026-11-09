Roberta Moysés lança manual de sobrevivência para garotas

Inspirada por sua filha, de 5 anos, e sua afilhada de 10, a mineira Roberta Moysés, finalista do Prêmio Jabuti 2026, lança nesta semana, em Belo Horizonte, o livro “Manual de sobrevivência ao fim do mundo para garotas que têm medo de baratas”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!





“Quando minha filha nasceu, minha afilhada já tinha vivido parte da infância. Então queria escrever um manual de instruções para que elas sobrevivessem à transição para a adolescência”, afirma a autora. Roberta autografará o livro no próximo sábado (14/11), na Livraria da Rua.

O manual acompanha duas melhores amigas, Beatriz e Laura, de 12 anos, que acordam em um mundo dominado por baratas gigantes. No decorrer da história, o apocalipse é apenas um pano de fundo para falar sobre a puberdade e a adolescência.

“Pensando nos medos que temos quando criança e que vão se perdendo junto com tudo que vivemos nesta fase, nas transformações do corpo, é como se fosse o fim do mundo. Então trago essa sensação para um acontecimento real na vida destas duas garotas”, diz a escritora.

O apocalipse vem da puberdade, mas as baratas vêm de Kafka. “Um dos meus livros favoritos é 'A etamorfose' e toda a questão da barata gigante vem de Gregor Samsa se transformando em um inseto monstruoso, aquela coisa nojenta. Quis fazer essa releitura”, conta.

A autora utiliza a transformação para se aproximar do período de mudança, mas também para revelar que depois da metamorfose tem algo novo, uma outra fase da vida.

Nova fase

Roberta é escritora infanto-juvenil mas também destaca que é mãe. “Quando tive minha primeira filha, percebi que o poder da criação estava dentro de mim e transbordou de uma forma surreal. Depois que virei mãe, realmente assumi que queria escrever e publicar. Me deu uma força maior que, mesmo com menos tempo, me inspira diariamente”.

Para a autora, sua literatura é uma forma de mostrar que os jovens são como todo mundo. “Quando somos jovens, achamos que uma espinha no nariz acontece só com a gente e escondemos. Se lermos um livro e nos identificarmos com um pouco de humor, percebemos que não estamos sozinhos”, conta.

“Muito legal a criança não só se identificar, mas extrapolar e ver que seu problema poderia ser uma barata gigante. Os problemas de todos são mais ou menos iguais e nossos apocalipses são parte da vida”, comenta.

O lançamento chega depois de Roberta ser finalista do Prêmio Jabuti 2026 na categoria Infantil com o livro “A baleia bailarina”. “Me dá mais vontade de trabalhar. Escrever é um ofício muito gostoso, mas muito difícil, e levo muito a sério a literatura infantil. Para mim, é um propósito deixar meus livros aqui para passar esse conhecimento. Literatura infantil é uma coisa simples e não simplória”, afirma.

Em “A baleia bailarina”, a autora aborda vulnerabilidade e feridas que começam na infância: autoestima, autenticidade e o desconforto de ocupar um corpo que os outros tentam reduzir. “A 'baleia' sou eu e o ‘Manual das meninas’ é para deixar para a próxima geração”, diz.







Capa de "Manual de sobrevivência ao fim do mundo para garotas que têm medo de baratas" Divulgação





“Manual de sobrevivência ao fim do mundo para garotas que têm medo de baratas”

Livro de Roberta Moysés

Editora de Cultura

80 páginas

Preço: R$ 68

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lançamento e sessão de autógrafos na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913 - Funcionários) no próximo sábado (14/11). Das 11h às 14h.