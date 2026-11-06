Academia Mineira de Letras lança projeto de declamação de poemas

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A poesia foi feita para ser falada, defende o presidente da Academia Mineira de Letras (AML), Jacyntho Lins Brandão. “Ela joga com ritmo e sonoridade, coisas tão importantes quanto o que está sendo dito”, afirma. É isso que a instituição pretende reforçar com o projeto Escuta aqui!, que terá sua primeira edição neste sábado (7/11), às 10h, na sede da academia.

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A iniciativa consiste na leitura de textos das acadêmicas Ana Cecília Carvalho, Antonieta Cunha, Elizabeth Rennó, Conceição Evaristo e Maria Esther Maciel. Também serão declamados poemas de Yeda Prates Bernis, acadêmica ocupante da cadeira número 6, morta em setembro, pouco depois de completar 100 anos.



Antonieta, Ana Cecília e Maria Esther vão apresentar textos de sua própria autoria e poemas de Yeda. Já a poeta Flávia de Queiroz Lima dará voz a obras de Elizabeth Rennó e Conceição Evaristo.



A ideia surgiu a partir da morte de Yeda, como forma de homenagem. “Ela era uma pessoa muito especial para a academia”, destaca Jacyntho. “Primeiro, pela obra poética. Yeda é uma poeta delicada, sofisticada em tudo que ela escreveu. E, em segundo, porque ela sempre foi muito presente na Academia”, acrescenta.



PRÊMIOS

Desde que estreou na poesia, com “Entre o rosa e o azul”, livro vencedor do Prêmio Cidade de Belo Horizonte de 1967, Yeda lançou outros 10 títulos. Sua produção recebeu, entre outros, os prêmios Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras, e Alejandro José Cabassa, da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro.

“Nas reuniões da academia, no famoso ‘chá das cinco’, era ela que contava as histórias. Então, esse programa não deixa de ser uma homenagem”, afirma o presidente da AML.



Além do caráter celebrativo, o Escuta aqui! também busca colocar em destaque a produção literária das acadêmicas, ainda minoria em uma instituição historicamente marcada pela predominância masculina – dos 39 membros da AML, apenas cinco são mulheres. Para isso, investiu no que os mesopotâmicos consideravam a principal ferramenta para o conhecimento: a escuta.



Mais importante do que declamar, é ouvir a poesia, acompanhando a dança que as palavras seguem nos versos e estrofes. Contudo, não é garantido que um bom poeta vá declamar bem sua própria poesia. “Talvez com um ator a performance seja melhor”, reconhece Jacyntho. “Mas mantemos essa ideia de fazer com que as próprias autoras apresentem seus textos pela força e significado que isso tem na primeira edição do projeto.”



A ideia de escalar atores não é descartada para as próximas edições. “O Escuta aqui! vai focar nos poetas. O patrono e um dos fundadores da Academia, afinal, é Alphonsus de Guimaraens, um poeta extraordinário. Então, tem muita coisa aí para trabalhar”, diz Lins Brandão.



Declamação de poemas. Neste sábado (7/11), às 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes). Entrada franca.

MALETTA LITERÁRIO

A segunda edição da Feira Maletta Literário será realizada neste sábado (7/11), das 10h às 17h, no mezanino do Edifício Arcângelo Maletta (Av. Augusto de Lima, 233, Centro). Ao todo, 19 sebos instalados no edifício vão disponibilizar alguns títulos raros, populares e voltados a públicos específicos. Entrada franca.

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