Ana Carolina, Céu, Catto e Chico Chico fazem show no mesmo dia em BH
Agenda musical da capital mineira neste sábado (7/11) está recheada de atrações locais e nacionais
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Os fãs de música têm muitas opções na programação cultural de Belo Horizonte neste fim de semana. No sábado (7/11), Catto chega ao Sesc Palladium com “Caminhos selvagens”, que celebra os 15 anos de carreira e marca o retorno da cantora às composições autorais.
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No palco, ela apresenta na íntegra o quinto álbum de estúdio, acompanhada por Fabio Pinczowski (guitarra, voz e direção musical), Jojô Inácio (guitarra e violão de aço), Michelle Abu (bateria), Gabriel Mayall (baixo) e Julia Kluber (piano e voz).
“Para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. ‘Caminhos selvagens’ foi um trabalho com muitas camadas de construção. Trazer esse universo para o palco é um parto ainda mais intenso”, diz Catto. “Poder compartilhar esse universo poético com as pessoas, ali, com o corpo presente, é extremamente visceral. Estou muito orgulhosa e feliz de levar esse show para Belo Horizonte, uma cidade pela qual tenho um carinho enorme e que tem um público tão especial e tão lindo”, acrescenta.
A programação de sábado inclui ainda Ana Carolina, que retorna à capital mineira com a turnê “25 Anas”, no Arena Hall. O espetáculo comemora os 25 anos de carreira da cantora e é dividido em cinco atos. O roteiro reúne grandes sucessos da trajetória da artista.
NOITES BRASILEIRAS
Outra cantora em clima de comemoração é Céu, que se apresenta também no sábado, na Autêntica, como atração da terceira edição do projeto Noites Brasileiras. A apresentação revisita, na íntegra, o repertório de seu álbum de estreia, “Céu”, lançado há 20 anos.
Ainda no sábado, Chico Chico, filho de Cássia Eller, apresenta a turnê “Let it burn / deixa arder”, em duas sessões. A primeira, às 18h, ainda tem ingressos disponíveis, enquanto a apresentação das 21h30 está esgotada.
O show se baseia no álbum homônimo e transita entre brasilidades e referências do folk norte-americano. No repertório, o cantor apresenta clássicos em novas versões, como “Vila do sossego”, de Zé Ramalho, “Girl from the north country”, de Bob Dylan, e “Four and twenty”, de Stephen Stills.
Nesta sexta-feira (6/11), o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes recebe Patty Ascher com o espetáculo “Bossa sempre nova”. Radicada nos Estados Unidos, a cantora e compositora apresenta clássicos da Bossa Nova e da MPB, em arranjos que incorporam elementos do jazz. A apresentação conta com participações de Roberto Menescal e Danilo Caymmi. O show será às 20h.
“BOSSA SEMPRE NOVA”
Show de Patty Ascher, Roberto Menescal e Danilo Caymmi. Nesta sexta-feira (6/11), às 20h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos entre R$ 100 e R$ 240, à venda no Sympla e na bilheteria.
“CAMINHOS SELVAGENS”
Show de Catto. Neste sábado (7/11), às 21h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 - Centro). Ingressos entre R$ 50 e R$ 140, à venda no Sympla e na bilheteria.
“25 ANAS”
Show de Ana Carolina. Neste sábado (7/11), às 21h, no Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi). Ingressos entre R$ 150 e R$ 700, à venda no Sympla e na bilheteria.
“CÉU – 20 ANOS DO ÁLBUM DE ESTREIA”
Show da cantora neste sábado (7/11), às 20h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos a R$ 25 (meia) e R$ 50, à venda pelo Shotgun.
“LET IT BURN / DEIXA ARDER”
Show de Chico Chico, neste sábado (7/11), às 18h e às 21h30, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: entre R$ 115 e R$ 370, à venda pelo Sympla. A sessão das 21h30 está esgotada.
Outros shows
>>> PEDRA RELÓGIO
A banda mineira Pedra Relógio apresenta o repertório de seu álbum de estreia, “Pedra Relógio – I”, nesta sexta-feira (6/11), às 19h, no Estúdio Central (Rua Pouso Alto, 252, bloco B, Serra). A noite terá participações especiais de Rod Krieger e Dereco. Os ingressos custam R$ 20 e estão à venda pela Shotgun
>>> MELLY
A cantora baiana Melly apresenta o show de seu segundo álbum, “Mais forte que a dúvida”, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), nesta sexta-feira (6/11), às 20h. Ingressos a R$ 70 e R$ 100, à venda pela Shotgun.
>>> IZZA N EVAN
A cantora e compositora Izza e o pianista e produtor musical Evan Megaro, que formam o duo Izza n Evan, lançam o álbum de estreia, “Nobody cares”, neste sábado (7/11), às 19h, na Galeria Resistor (Av. Dom Pedro II, 886, Sala 302 - Bonfim). Ingressos a R$ 40, à venda na plataforma Lets.
>>> BADI ASSAD
A cantora, compositora e violonista Badi Assad se apresenta com participação especial do guitarrista Kevin, no Projeto Tranquilo, neste sábado (7/11), às 19h, na Galeria Carmo Simon (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 221, Sion). Ingressos a partir de R$ 35, à venda na plataforma Ingresse.
>>> SÉRGIO PERERÊ E THIAGO BRAZ
Sérgio Pererê e Thiago Braz apresentam o álbum infantil “Fase de crescimento”, lançado em outubro, neste domingo (8/11), às 17h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos a R$ 30 (meia) e R$ 60, à venda no Sympla.
>>> DUO ROSA AMARELA
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Formado por Pris Mariano e Rodrigo Di Castro, o Duo Rosa Amarela apresenta o espetáculo “Odara”, que explora a cultura de terreiro a partir das rezas cantadas e de referências da MPB. Neste domingo (8/11), às 16h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos a R$ 90 (meia) e R$ 180, à venda no Sympla e na bilheteria.