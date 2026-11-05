Cinco anos sem Marília Mendonça: relembre músicas da artista
trajetória da compositora rompeu barreiras no gênero; letras sobre vivências femininas sustentam a dominância da voz goiana nas plataformas de áudio
compartilhe
A presença de Marília Mendonça permanece viva e dominante na música brasileira. A cantora goiana morreu de forma trágica em um acidente aéreo, fato que completa cinco anos nesta quinta-feira (5/11). Mesmo após esse período, as faixas gravadas na voz marcante da artista continuam acumulando milhões de reproduções diárias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A trajetória da compositora transformou radicalmente o sertanejo na última década. Ao colocar vivências, dores e anseios femininos no centro das letras, a artista rompeu uma hegemonia masculina histórica no gênero. Essa mudança estabeleceu as bases do que se convencionou chamar de feminejo.
Leia Mais
-
5 anos sem Marília Mendonça: como foi o último show da Rainha da Sofrência
-
-
Hits que consagraram a carreira da artista
As músicas do repertório consolidaram a cantora sertaneja como a "Rainha da sofrência", reunindo composições de destaque:
"Infiel": considerado o grande marco de sua projeção nacional em 2016, esse hino de dor de cotovelo virou disco de diamante triplo.
"Leão": responsável por um dos seus maiores recordes nas plataformas digitais, sendo parte do projeto póstumo "Decretos reais".
"Todo mundo vai sofrer": despontou como um dos maiores hits do projeto itinerante "Todos os cantos".
"Supera": faixa marcante pelo refrão empoderado e direto.
"De quem é a culpa?": representa um dos maiores sucessos acústicos e emotivos do seu repertório.
"Troca de calçada": música muito aclamada por abordar a realidade de pessoas marginalizadas com grande sensibilidade.
"Eu sei de cor": outro grande clássico romântico e sofrido das rádios e plataformas.
"Amante não tem lar": sucesso que definiu o estilo narrativo e confessional da cantora.
"Graveto": desponta como um de seus últimos grandes lançamentos em vida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata