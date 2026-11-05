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Cinco anos sem Marília Mendonça: relembre músicas da artista

trajetória da compositora rompeu barreiras no gênero; letras sobre vivências femininas sustentam a dominância da voz goiana nas plataformas de áudio

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
05/11/2026 15:27 - atualizado em 05/11/2026 15:28

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Cinco anos sem Marília Mendonça: relembre músicas da artista
Marília Mendonça, a eterna Rainha da Sofrência, figura central da matéria que celebra seu legado na música crédito: Reprodução / Instagram Marília Mendonça

A presença de Marília Mendonça permanece viva e dominante na música brasileira. A cantora goiana morreu de forma trágica em um acidente aéreo, fato que completa cinco anos nesta quinta-feira (5/11). Mesmo após esse período, as faixas gravadas na voz marcante da artista continuam acumulando milhões de reproduções diárias.

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A trajetória da compositora transformou radicalmente o sertanejo na última década. Ao colocar vivências, dores e anseios femininos no centro das letras, a artista rompeu uma hegemonia masculina histórica no gênero. Essa mudança estabeleceu as bases do que se convencionou chamar de feminejo.

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Hits que consagraram a carreira da artista

As músicas do repertório consolidaram a cantora sertaneja como a "Rainha da sofrência", reunindo composições de destaque:

"Infiel": considerado o grande marco de sua projeção nacional em 2016, esse hino de dor de cotovelo virou disco de diamante triplo.

"Leão": responsável por um dos seus maiores recordes nas plataformas digitais, sendo parte do projeto póstumo "Decretos reais".

"Todo mundo vai sofrer": despontou como um dos maiores hits do projeto itinerante "Todos os cantos".

"Supera": faixa marcante pelo refrão empoderado e direto.

"De quem é a culpa?": representa um dos maiores sucessos acústicos e emotivos do seu repertório.

"Troca de calçada": música muito aclamada por abordar a realidade de pessoas marginalizadas com grande sensibilidade.

"Eu sei de cor": outro grande clássico romântico e sofrido das rádios e plataformas.

"Amante não tem lar": sucesso que definiu o estilo narrativo e confessional da cantora.

"Graveto": desponta como um de seus últimos grandes lançamentos em vida.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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