5 anos sem Marília Mendonça: como foi o último show da Rainha da Sofrência
Apresentação histórica em Sorocaba reuniu 15 mil pessoas e marcou os fãs com um dueto inesquecível quatro dias antes da despedida da cantora
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A última apresentação da cantora Marília Mendonça reuniu cerca de 15 mil pessoas na cidade de Sorocaba (SP). O evento ocorreu no dia 1º de novembro de 2021, quatro dias antes de sua morte.
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Marília Mendonça morreu em decorrência de um politraumatismo contuso causado por um acidente aéreo, em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Além da cantora, faleceram o tio Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.
O show em Sorocaba marcou o primeiro compromisso realizado pela artista após o governo paulista liberar a presença de público em pé diante da pandemia de Covid-19. "Vou ficar aqui, vou embora não", declarou a cantora ao público ao final da apresentação.
????TRISTE????| Há 5 anos, Marília Mendonça realizava seu último show em Sorocaba, São Paulo. https://t.co/OUCdliHVyN— FUTRIKEI (@futrikeiof) November 1, 2026
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Durante a apresentação em Sorocaba, a artista chamou ao palco a menina Valentina, que tinha 9 anos na época. A fã mirim tinha Síndrome de Down e uma perna amputada.
Ao interagir no palco, Marília avisou ao público: "ela vai ficar com meu microfone para cantar, porque ela falou que esse é melhor". Em seguida, cantou a música "Eu sei de cor" com a garota.
INÉDITO! Vídeo enviado exclusivamente à nossa equipe por Gabriel Vinícius, que esteve presente no último show de Marília Mendonça, em Sorocaba, Minas Gerais.— Eternos da MMendonça (@eternosdamm) November 2, 2026
Nas imagens, Marília aparece interpretando a música “Eu Sei de Cor”.
Obs.: vídeo com qualidade aprimorada. https://t.co/eH90slup0w
Antes de Sorocaba, a artista fez dois shows em Minas Gerais. Ela se apresentou em Leopoldina e em Espera Feliz, ambas na Zona da Mata, no fim de outubro de 2021.
Após o show em Sorocaba, Marília foi para casa, em Goiânia. De lá, pegou o voo que caiu em Piedade de Caratinga. O avião caiu a uma distância de três quilômetros do aeroporto de Caratinga, cidade onde a artista realizaria uma apresentação.
Trajetória e lançamentos da cantora
O primeiro EP de Marília Mendonça chegou ao mercado em 2014, incluindo faixas como "Alô porteiro", "O que falta em você sou eu" e "Sentimento louco" no repertório.
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Nos anos seguintes, a cantora lançou singles em parceria com nomes já consolidados no mercado da música sertaneja. Entre as produções divulgadas estão "Impasse", gravada com a dupla Henrique & Juliano, e "Vou levando a minha", apresentada em um feat com Gusttavo Moura & Rafael.
No total, a cantora lançou sete álbuns, 11 EPs e dezenas de singles. A artista cantou ao lado de nomes do sertanejo como Maiara e Maraísa, com quem teve o projeto "Festa das Patroas", além de gravar com Dulce María, Anitta, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo, entre outros parceiros musicais.
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A morte da artista ocorreu no dia 5 de novembro de 2021. Após o falecimento, foram lançados três EPs do projeto "Decretos Reais", reunindo músicas que a cantora deixou gravadas antes do acidente.