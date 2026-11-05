Marília Mendonça: como o legado da artista se mantém vivo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A trajetória de Marília Mendonça transformou as estruturas da música sertaneja ao colocar a perspectiva feminina no centro de um gênero dominado historicamente por homens. Cinco anos após a despedida da artista, ocorrida em 5 de novembro de 2021, suas composições permanecem no topo das paradas e ditam tendências no mercado fonográfico brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, a cantora iniciou a carreira ainda na adolescência como compositora. Antes de subir aos palcos e conquistar multidões com sua interpretação marcante, ela escreveu sucessos para grandes nomes do sertanejo, como a dupla Henrique & Juliano e o cantor Cristiano Araújo. Suas letras chamavam a atenção pela facilidade em traduzir dores cotidianas, ciúmes, traições e superações sob o ponto de vista das mulheres.

Leia Mais

A revolução feminina nos palcos

O lançamento da faixa "Infiel", em 2015, marcou o início de uma nova fase para o gênero, conhecida popularmente como feminejo. A canção rapidamente se tornou uma das mais tocadas nas rádios e alçou a cantora ao posto de fenômeno nacional. A postura autêntica e a letra “chiclete”, gerou identificação imediata com o público.

Com letras diretas e sem julgamentos morais, a compositora abordou temas como infidelidade, autonomia emocional e relacionamentos frustrados. O público feminino encontrou em faixas como "De quem é a culpa?", "Eu sei de cor" e "Amante não tem lar" uma representação sincera de vivências reais. Essa conexão pavimentou o caminho para que várias outras intérpretes alcançassem espaço de destaque em grandes festivais pelo país.

O projeto "Todos os Cantos", lançado em 2019, consolidou esse alcance popular. A cantora percorreu capitais brasileiras sem aviso prévio, realizou apresentações gratuitas em praças públicas e gravou faixas inéditas com artistas convidados. A iniciativa quebrou recordes históricos de audiência nas plataformas digitais e foi coroada com o prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Recordes e presença digital constante

Mesmo após cinco anos do acidente aéreo em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, o catálogo musical da artista continua quebrando marcas expressivas. Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, Marília Mendonça se mantém constantemente entre as mais executadas do país em streaming de áudio e vídeo.

O impacto de sua obra também se fortaleceu com o projeto "Patroas", desenvolvido em parceria com a dupla Maiara & Maraisa. O trabalho conjunto reafirmou o poder de liderança feminina no mercado sertanejo e ampliou a presença de mulheres em posições centrais de decisão na indústria de shows.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O legado deixado pela compositora não se resume a números de vendas ou transmissões digitais. A naturalidade e a coragem com que expressou sentimentos abriram espaço definitivo para narrativas plurais na cultura brasileira, garantindo que sua arte permaneça viva e influente na memória coletiva.