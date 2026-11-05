Conceição Evaristo recebe título de Doutora Honoris Causa na UFRJ

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A escritora e ocupante da cadeira 40 da Academia Mineira de Letras (AML), Conceição Evaristo, recebeu da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) o título de Doutora Honoris Causa, a mais alta honraria acadêmica. A cerimônia foi realizada na manhã desta quinta-feira (5/11), no Palácio Universitário. A escritora recebeu a distinção pelo reitor da instituição, Roberto Medronho.

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Ex-aluna do curso de Letras da instituição, Conceição Evaristo foi homenageada pela universidade depois de indicação de estudantes e professores. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu o conceito de “escrevivência”, que articula escrita e experiência a partir da perspectiva de mulheres negras. Abriu, assim, caminhos importantes no mercado editorial brasileiro, tradicionalmente dominado por homens brancos e de elite.

Natural de Belo Horizonte, a autora se tornou uma das vozes mais potentes e influentes da literatura brasileira contemporânea, com os premiados “Ponciá Vicêncio” (2003), “Becos da memória” (2006), “Insubmissas lágrimas de mulheres” (2011) e “Olhos d’água” (2014), este último, vencedor do Prêmio Jabuti de 2015 na categoria Contos e Crônicas.

“Eu tenho que tomar cuidado, porque, às vezes, me enveredo pela prosa e esqueço de fazer os agradecimentos”, brincou a homenageada antes de mencionar o reitor da universidade, a vice-reitora Cássia Curan Turci e o professor professor do curso de Letras Adriano Gonçalves Barbosa.

Além das obras de ficção, Conceição Evaristo também tem amplo trabalho na área acadêmica. Possui mestrado em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

No ano passado, ela recebeu a mesma distinção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Universidade Federal do Paraná (UFPR).

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O título honoris causa é concedido a personalidades que se destacam por suas contribuições à ciência, à cultura, à educação ou às humanidades de forma geral. A honraria é entregue independentemente da pessoa ter ou não formação acadêmica.

